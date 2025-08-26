Παράθυρο logo
«Skylight» : Θεατρική παράσταση απο την Καλλιτεχική Ομάδα Κύπριδες
Δημοσιεύθηκε 26.08.2025 09:51
«Skylight» : Θεατρική παράσταση απο την Καλλιτεχική Ομάδα Κύπριδες

Η Καλλιτεχνική Ομάδα Κύπριδες παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση «Skylight», σε κείμενο της Μαριλένας Αχιλλέως και σκηνοθεσία του Σταύρου Ξ. Πέτρου, την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025, στις 20:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Στροβόλου.

Η παράσταση εξερευνά την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης φύσης και τη λεπτή ισορροπία μεταξύ αντιφατικών δυνάμεων που μας καθορίζουν. Μια τραγουδίστρια κλασικού ρεπερτορίου επιστρέφει ένα βράδυ στο σπίτι της και έρχεται αντιμέτωπη με έναν απρόσκλητο επισκέπτη, έναν άγνωστο νεαρό με την κιθάρα του, που φαίνεται να έχει εγκατασταθεί εκεί. Το σκηνικό, με στοιχεία σουρεαλισμού, κωμικοτραγικές εντάσεις και ψυχολογικές μεταπτώσεις, εξελίσσεται σε μια σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο κόσμους, το παλιό και το νέο, το αρσενικό και το θηλυκό, την πρόοδο και την προσκόλληση, τη ζωή και τον θάνατο. Ποια αλήθεια κρύβεται πίσω από τον φαινομενικά απόλυτο διαχωρισμό των δύο χαρακτήρων;

Συντελεστές:

Κείμενο: Μαριλένα Αχιλλέως

Σκηνοθεσία: Σταύρος Ξ. Πέτρου

Art Curator – Σύμβουλος Έργου: Δρ. Γεώργιος Ορφανίδης

Ερμηνεύουν: Στέφανος Κασάπη, Άντζελα Ριζάκη

 

Πότε: 19 Σεπτεμβρίου 2025, στις 20:00

Πού: Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Στροβόλου

Είσοδος: Ελεύθερη

Πληροφορίες: 99713754

*Η παραγωγή είναι κατάλληλη για όλες τις ηλικίες και εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης «Πολιτισμός σε κάθε γειτονιά του Στροβόλου».

 

