«The Modality and the Differences»| Έκθεση 7 καλλιτεχνών στην Isnotgallery

Δημοσιεύθηκε 02.10.2025 13:36

Εφτά Κύπριοι καλλιτέχνες - απόφοιτοι της Ακαδημίας Καλών Τεχνών Pietro Vannucci στην Περούτζια της Ιταλίας - έρχονται μαζί στην έκθεση ‘‘The Modality and the Differences’’. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 7 Οκτωβρίου, η ώρα 19:30, στην Isnotgallery.

«Η τέχνη είναι ένα πεδίο σκέψης και αντικειμενικής παραγωγής όπου είναι δυνατή η συμπεριφορική και νοητική απελευθέρωση. Η απελευθέρωση των συμπεριφορών μας από την κοινωνική εντολή της κυρίαρχης κουλτούρας σήμαινε την τομή που θα άνοιγε το δρόμο για την αυτόνομη σκέψη. Η ιδέα ότι όλες οι πτυχές της βίωσης της τομής ως διαφοροποίησης θα μπορούσαν να λάβουν χώρα στις διαδικασίες πνευματικής παραγωγής της τέχνης σήμαινε την υπεράσπιση της ελεύθερης σκέψης.

Απέναντι στην πραγματικότητα, με την οποία η κοινωνία ικανοποιείται, με κυριολεκτικές έννοιες, ο καλλιτέχνης που υιοθέτησε τη διαφοροποίηση στην αντίληψη ως νοητική ικανότητα δεν μπορούσε να αποφύγει να βιώσει αυτή την έντονη διαφοροποίηση ως προς αυτό που καταλάβαινε από την πραγματικότητα.

Η τέχνη, ειδικά στη σύγχρονη εποχή, έχει καθιερωθεί ως μια «μορφή αναζήτησης». Πρόκειται για μια διαδικασία εύρεσης εσωτερικής κατεύθυνσης, παραγωγής νοήματος ή βίωσης της αδυναμίας του νοήματος, αντί για περιγραφή του εξωτερικού κόσμου. Ο Νίτσε λέει ότι η τέχνη είναι ένα είδος «τρόπου διαρκούς ζωής» απέναντι στη σκληρή πραγματικότητα της ζωής. Ο Χάιντεγκερ περιγράφει το έργο τέχνης ως «τον τόπο όπου αποκαλύπτεται η αλήθεια», υπονοώντας ότι η τέχνη είναι μια «μορφή ερωτήσεων». Υπό την επίδραση αυτών των στοχαστών, ειδικά από τον 20ό αιώνα,πολλοί καλλιτέχνες έχουν αρχίσει να βλέπουν την καλλιτεχνική παραγωγή ως ένα είδος «υπαρξιακής αναγκαιότητας», μια «διαδικασία γίγνεσθαι».

Κάθε καλλιτέχνης έχει μια στάση «modus vivendi». Τα έργα που παράγει και η αισθητική γλώσσα που προβάλλει με τα έργα του, αφενός, καθιστούν εμφανή τον τρόπο καλλιτεχνικής του δημιουργίας και αφετέρου, τη δική του πνευματική διαφορά.

Η έκθεση, με τον τίτλο «The Modality and the Differences», θα πρέπει να ερμηνεύεται με βάση την ιδέα στην οποία θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή παραπάνω. Δεν αποτελείται από έργα καλλιτεχνών που σκέφτονται μια κοινή έννοια. Σίγουρα θα έχουμε κοινές τάσεις,κάτι που μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι προερχόμαστε από την ίδια σχολή καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.

Ωστόσο, η κύρια ιδέα αυτής της έκθεσης βασίζεται στο γεγονός ότι όλοι οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες έχουν κάτι κοινό, ότι αποφοίτησαν από την ίδια ακαδημία. Οι καλλιτέχνες που συγκεντρώθηκαν για αυτήν την έκθεση είναι Κύπριοι καλλιτέχνες που αποφοίτησαν από την Ακαδημία Καλών Τεχνών Pietro Vannucci στην Περούτζια της Ιταλίας.

Αυτή η έκθεση, η οποία περιλαμβάνει έργα των Σπύρου Αγάθου, Βασίλη Βασιλειάδη, Ελένης Κινδύνη, Ελίζας Πιερή, Γιάννη Σακέλλη, Πανίκου Τεμπριώτη και Ümit İnatçı, παρουσιάζεται ως μια έκθεση διαφορετικών αναζητήσεων, διαφορετικών γλωσσών και διαφορετικών γενεών»

- Ümit İnatçı

Διάρκεια έκθεσης / 7 - 31 Οκτωβρίου 2025

Τετάρτη - Παρασκευή / 10:00 - 13:00 & 15:00 - 18:00

Σάββατο / 10:00 - 14:00