«No more passport control»: Η περφόρμανς της Çağla Meknuze στο κέντρο της κατεχόμενης Λευκωσίας (βίντεο)

Δημοσιεύθηκε 08.11.2025 16:47

Η δράση της εξετάζει την έννοια της Πράσινης Γραμμής, του σημείου διέλευσης και της πρόσβασης.

Με το μήνυμα «no more passport control», η καλλιτέχνιδα Çağla Meknuze, η οποία τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στο Λουξεμβούργο, παρουσίασε,στο ιστορικό κέντρο της κατεχόμενης Λευκωσίας, μια περφόρμανς που λειτουργεί ως χειρονομία επιθυμίας για επανένωση του νησιού.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η καλλιτέχνιδα σβήνει τη λέξη «passport» από τη χαρακτηριστική επιγραφή «passport control», αφήνοντας ορατή μόνο τη λέξη «pass».

Δείτε απόσπασμα από την περφόρμανς της:

Η Meknuze, φαίνεται να δημιουργεί μια περφόρμανς - παρέμβαση, ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο. Η δράση της εξετάζει την έννοια της Πράσινης Γραμμής, του σημείου διέλευσης και της πρόσβασης: όχι μόνο ως γραμμές στον χάρτη, αλλά ως καθημερινή εμπειρία που επηρεάζει το «ποιος μπορεί να περάσει» και «ποιος μένει απέξω».

Σε αυτή την περφόρμανς, η καλλιτέχνιδα θέτει το κοινό σε θέση ενεργού μάρτυρα, δημιουργώντας ένα πλαίσιο συμμετοχής και εμπλοκής.

Η Meknuze, σημειώνεται, συμμετέχει φέτος στο επίσημο πρόγραμμα της Bienal Lefkoşa, η οποία πραγματοποιείται από τις 7 Νοεμβρίου μέχρι και τις 6 Δεκεμβρίου 2025, στην παλιά πόλη της κατεχόμενης Λευκωσίας, με θεματική «Compassion» (Συμπόνια).