«Crossing Horizons»| Ομαδική έκθεση συνεργασία γκαλερί ΣΚΟΥΦΑ και Kivotos Luxury Lifestyle Concept House

Δημοσιεύθηκε 07.11.2025 12:05

Ο Γιώργος Ταξιαρχόπουλος, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Κέντρου Τεχνών Λεμεσού - Αποθήκες Παπαδάκη και η Μαρία Ιγνατίου Σιακαλλή, ιδιοκτήτρια του Μουσείου Art & Design και του Kivotos Luxury Lifestyle παρουσιάζουν για πρώτη φορά στην Κύπρο σε συνεργασία με τον Γιάννη Καλλιγά, ιδιοκτήτη της ιστορικής γκαλερί Σκουφά των Αθηνών, μία αναδυόμενη (Pop up) ομαδική έκθεση σπουδαίων ζωγράφων από την Ελλάδα με τίτλο: «Crossing Horizons» (Διασχίζοντας Ορίζοντες).

«Στην Pop-Up έκθεση Crossing Horizons, παρουσιάζονται 16 διάσημοι εικαστικοί και 50 σημαντικά και ιστορικά έργα Τέχνης τα οποία επιλέξαμε συνεργαζόμενοι με τον Γιάννη Καλλιγά από την ιδιωτική συλλογή της γκαλερί ΣΚΟΥΦΑ, έργα σύγχρονων και παλαιότερων συνεργατών της, διαχρονικών Ελλήνων εικαστικών καλλιτεχνών που καθόρισαν και εξακολουθούν ακόμη να επηρεάζουν καθοριστικά τόσο την Ελλαδική όσο και την Κυπριακή Σύγχρονη Ιστορία της Τέχνης κατά τη μετάβασή της από τον 20ο προς τον 21ο αιώνα», σημειώνει η ιδιοκτήτρια του Kivotos Luxury Lifestyle Concept House και του Μουσείου Art & Design, κ. Μαρία Ιγνατίου Σιακαλλή.

Επιπλέον, η ερμηνεία του τίτλου της έκθεσης, Crossing Horizons - Διασχίζοντας Ορίζοντες, συμπυκνώνεται από τον Επιμελητή της κ. Γιώργο Ταξιαρχόπουλο στα εξής: «…Νοουμένου πως ο αισθητικός ορίζοντας που προκύπτει από την επιμέλεια του συγκεκριμένου χώρου που πραγματοποίησε ειδικά για την έκθεση μας ο σχεδιαστής του οίκου VERSACE, Giulio Masciocchi, συνομιλεί απευθείας με τους αισθητικούς ορίζοντες που προτάσσουν και προτείνουν τα έργα τέχνης που επέλεξα κατά την επιμέλεια της έκθεσης, θεωρώ ότι σε αυτήν την έκθεση ενισχύεται τόσο η ποιότητα του διαλόγου μεταξύ κοινού και έργου Τέχνης, όσο και η συνθήκη καθ’ αυτή του ουσιαστικού και άμεσου διαλόγου που έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Πολιτισμό στις μέρες μας.

Σκοπός της έκθεσης, είναι να γίνει ευρύτερα αντιληπτό στο Κυπριακό κοινό, ότιτο έργο τέχνης αποτελεί το ιδιαίτερο εκείνο συναισθηματικό περιουσιακό στοιχείο (emotional asset) αλλά και την πολύτιμη περιουσιακή επένδυση (απόκτημα), αφήγημα και δημιούργημα, αναπόσπαστο μέρος της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς, που μπορεί και πρέπει να διαμορφώνει και να σχεδιάζει την ολιστική εμπειρία μας με την Τέχνη, με απώτερο σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής μας». Η εμπειρία της έκθεσης Crossing Horizons, αναδεικνύει μία μοναδική και σύγχρονη αισθητική πρόταση παρουσίασης και επιμέλειας pop-up εικαστικών εκθέσεων, προσεγγίζοντας ολιστικά την Αγορά της Τέχνης, με έργα που για πρώτη φορά παρουσιάζονται στην Κύπρο όπως άλλωστε συμβαίνει επίσης για πρώτη φορά και έκθεση της γκαλερί ΣΚΟΥΦΑ στο νησί.

Τέλος, στην έκθεση δίνεται έμφαση στην αξία και την ποιότητα διαβίωσης του ατόμου, του συλλέκτη αλλά και του κοινού με τα έργα Τέχνης. Ενώ, η αισθητική πρόταση αυτή διαμορφώνεται και προτείνεται εντός του κτιρίου εποχής όπου στεγάζεται και το νέο ιδιωτικό Μουσείο Art & Design στο Concept House Kivotos Luxury Lifestyle επί της Λεωφόρου Δημοσθένη Σεβέρη 37 (έναντι του Προεδρικού Μεγάρου), στην Λευκωσία στο οποίο θα χαρούμε να σας υποδεχθούμε όλους την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου στις 19:00 – 23:00.

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες: Στάθης Αλεξόπουλος, Σπύρος Βασιλείου, Γιάννης Γαϊτης, Γιάννης Κόττης, Θανάσης Μακρής, Τάσος Μαντζαβίνος, Παναγιώτης Μπελντέκος, Κωνσταντίνος Παρθένης, Βαγγέλης Ρήνας, Παύλος Σάμιος, Αντώνης Σκαμπαβίριας, Γιάννης Τσαρούχης, Πραξιτέλης Τζανουλίνος, Αλέκος Φασιανός, Γιώργος Χαδούλης, Μανώλης Χάρος.

VIP Εγκαίνια της έκθεσης, την Παρασκευή 7/11/2025 στις 19:00 – 20:00.

RSVP στα τηλέφωνα: (+357) 99327755 ή το (+357) 96570430 ή/και με μήνυμα email στο: info@kivotoslifestyle.com και το g_taksi@yahoo.com

Χαιρετισμό θα απευθύνουν, ο Επιμελητής της έκθεσης Γιώργος Ταξιαρχόπουλος και η ιδιοκτήτρια του Μουσείου of Art & Design και του Kivotos Luxury Lifestyle Μαρία Ιγνατίου Σιακαλλή. Ακολουθεί δεξίωση (sushi & cocktails).

Διάρκεια της έκθεσης, 7-14/11/2025.

Ώρες λειτουργίας: 6-9μμ καθημερινά.