Νέα σύνθεση στο ΔΣ του Αssitej Kύπρου - Νέα μέλη η Σοφία Ιωάννου, η Ζωή Γιωργαλλή και η Σωσάννα Τομάζου

Δημοσιεύθηκε 18.12.2025 07:21

Συνεχίζουν για ακόμη δύο χρόνια ο Σταύρος Σταύρου, η Ελένη Αναστασίου, η Κική Αργυρού, η Λένα Κάσιου, ο Βασίλης Παφίτης και Σαββίνα Γεωργίου.

Στο πλαίσιο της Γενικής, Εκλογικής Συνέλευσης του Κέντρου Θεάτρου για Παιδιά και Νεαρά Άτομα – ASSITEJ Κύπρου, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου, για διετή θητεία.

Κατά την πρώτη του συνεδρία, το Συμβούλιο συστάθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Σταύρος Σταύρου

Αντιπρόεδρος: Ελένη Αναστασίου

Γραμματέας: Σοφία Ιωάννου

Ταμίας: Κική Αργυρού

Μέλη: Λένα Κάσιου, Βασίλης Παφίτης, Σαββίνα Γεωργίου, Σωσάννα Τομάζου, Ζωή Γιωργαλλή

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο επανεξέλεξε ομόφωνα ως Επίτιμα Μέλη του τις κυρίες Λήδα Κουρσουμπά κ

αι Μαρίνα Μαλένη.

Το Κέντρο Θεάτρου για Παιδιά και Νεαρά Άτομα – ASSITEJ Κύπρου αποτελεί το εθνικό κέντρο της Κύπρου στον ASSITEJ International, τον διεθνή οργανισμό θεάτρου και παραστατικών τεχνών για παιδιά και νεαρά άτομα. Το κέντρο δραστηριοποιείται συστηματικά στην προώθηση του θεάτρου και των παραστατικών τεχνών για παιδιά και νεαρά άτομα, μέσα από καλλιτεχνικές και εκπαιδευτικές δράσεις, καθώς και διεθνείς συνεργασίες.