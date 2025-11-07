Παράθυρο logo
Τριάντα χρόνια δράσης γιορτάζει η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας
Δημοσιεύθηκε 07.11.2025 14:21
Η μόνιμη συλλογή της Πινακοθήκης περιλαμβάνει έργα διακεκριμένων Κυπρίων καλλιτεχνών που αποτυπώνουν την πορεία, τις αναζητήσεις και την εξέλιξη της κυπριακής τέχνης από τη μεταπολεμική περίοδο έως σήμερα.

Τριάντα χρόνια δράσης και δημιουργίας, γιορτάζει το Σάββατο 8 Νοεμβρίου η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, που φιλοξένησε κατά τη διάρκεια των τριών δεκαετιών λειτουργίας της άπειρες πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Σε ανακοίνωση του Δήμου αναφέρεται ότι «στις 8 Νοεμβρίου 1995, η Λάρνακα γύρισε μια καθοριστική σελίδα στην πολιτιστική της ιστορία. Οι παλιές αποικιακές αποθήκες του τελωνείου, σύμβολα μιας άλλης εποχής, μεταμορφώθηκαν σε ένα νέο στολίδι της πόλης, τη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, έναν χώρο αφιερωμένο στη δημιουργία, στην τέχνη και στη συλλογική μνήμη».

Οι πέντε πετρόκτιστες αποθήκες «χτισμένες το 1881 υπό την επίβλεψη του κυβερνητικού μηχανικού Samuel Brown, δεσπόζουν στην Πλατεία Ευρώπης, στην είσοδο του παραλιακού μετώπου των Φοινικούδων. Για σχεδόν έναν αιώνα, οι αποθήκες αυτές υπηρέτησαν τη Λάρνακα ως ζωντανό εμπορικό και θαλάσσιο κέντρο, φιλοξενώντας προϊόντα και ανθρώπους, αντανακλώντας τη δυναμική του νησιού στα χρόνια της βρετανικής διοίκησης και τον ρόλο της πόλης ως πύλη επικοινωνίας της Κύπρου με τον υπόλοιπο κόσμο».

Όραμα του Δήμου ήταν να μετατρέψει τις αποθήκες «από ένα ιστορικό κέλυφος σε πνευματικό καταφύγιο. Ξεκίνησε έτσι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αποκατάστασης και επαναχρησιμοποίησης, που συνδύασε τον σεβασμό στην αρχιτεκτονική κληρονομιά με τη σύγχρονη λειτουργικότητα» προστίθεται.

Σημειώνεται ότι «η μόνιμη συλλογή της Πινακοθήκης περιλαμβάνει έργα διακεκριμένων Κυπρίων καλλιτεχνών, λάδια, ακουαρέλες, χαρακτικά και γλυπτά που αποτυπώνουν την πορεία, τις αναζητήσεις και την εξέλιξη της κυπριακής τέχνης από τη μεταπολεμική περίοδο έως σήμερα. Ακόμα η Πινακοθήκη φιλοξενεί θεματικές, ομαδικές και αναδρομικές εκθέσεις, παρουσιάσεις νέων δημιουργών, συνεργασίες με πολιτιστικούς φορείς και μουσεία του εξωτερικού, καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε μαθητές και οικογένειες, καλλιεργώντας τη σχέση του κοινού με τη σύγχρονη τέχνη, προωθώντας τη διαπολιτισμική επικοινωνία και αναδεικνύοντας το διάλογο ανάμεσα στην παράδοση και τη νεωτερικότητα».

Η Δημοτική Πινακοθήκη, συνεχίζει η ανακοίνωση του Δήμου Λάρνακας «βρίσκεται σε συνεχή διαδικασία ανάπτυξης, επιδιώκοντας την επέκταση και αναβάθμιση των δράσεών της. Στο πλαίσιο αυτό, η Πινακοθήκη εμπλουτίζεται με τη δημιουργία της Νέας Πινακοθήκης – Συλλογής Μαρίας και Χαράλαμπου Χριστοφόρου, μιας ιδιαίτερα σημαντικής προσθήκης που ενδυναμώνει τον πολιτιστικό ρόλο της Λάρνακας, που περιλαμβάνει έργα κορυφαίων Ελλήνων ζωγράφων και χαρακτών του 19ου και 20ού αιώνα, τα οποία αποτυπώνουν τη διαδρομή και εξέλιξη της ελληνικής τέχνης: από τον Ακαδημαϊσμό του Μονάχου έως τα ρεύματα του Εξπρεσιονισμού, του Υπερρεαλισμού και της Αφαίρεσης».

Ο Δήμος Λάρνακας με την ευκαιρία των 30 χρόνων της Δημοτικής Πινακοθήκης εκφράζει «ευχαριστίες από καρδιάς σε όλους τους εικαστικούς καλλιτέχνες για την ακούραστη προσφορά και το πολύπλευρο έργο τους, που δόθηκε με αφοσίωση και δημιουργικότητα».

Πηγή: KΥΠΕ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Γλυπτά
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
