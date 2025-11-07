4η ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΛΑΡΝΑΚΑΣ |To παράλληλο πρόγραμμα εκδηλώσεων για τις επόμενες εβδομάδες στην Λάρνακα και Αθηένου

Δημοσιεύθηκε 07.11.2025 14:13

Tα καλλιτεχνικά δρώμενα του Νοεμβρίου στη Μπιενάλε Λάρνακα συνεχίζουν να ξετυλίγουν ένα ποικίλο πρόγραμμα εκδηλώσεων και δημιουργικών δράσεων, απλώνοντας τον ιστό της δημιουργικότητας στην πόλη της Λάρνακας και στην Αθηένου. Τις επόμενες εβδομάδες, το πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων φέρνει νέες δράσεις – τρεις κινηματογραφικές βραδιές, ζωντανή μουσική που ιχνηλατεί στιγμές στον χρόνο και νέες μίνι εκθέσεις όπου τα παιδιά και η τοπική κοινότητα γίνονται οι ίδιοι δημιουργοί.

Με χιλιάδες επισκέπτες ήδη, η Μπιενάλε Λάρνακας βιώνει τη μεγαλύτερη διοργάνωσή της μέχρι σήμερα.

Η επιμελήτρια Sana López Abellán σχολιάζει: «Είμαι ενθουσιασμένη από τον τρόπο που ανταποκρίνεται το κοινό. Το να βλέπω τις ιδέες που οραματίστηκα για αυτήν τη Μπιενάλε να ζωντανεύουν μέσα από τα μάτια και τα συναισθήματα τόσων επισκεπτών με γεμίζει με χαρά. Οι συζητήσεις, οι ήσυχες στιγμές περισυλλογής και η περιέργεια που πυροδοτεί κάθε συνάντηση μου δείχνουν ότι το μήνυμα που ήλπιζα να μεταδώσω φτάνει στους ανθρώπους με τρόπους που είναι ταυτόχρονα προσωπικοί και συλλογικοί.»

Προβολές Ταινιών

10, 17 & 24 Νοεμβρίου

20:30 - 22:30, Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας Γ. Λυκούργος, είσοδος ελεύθερη

Τρεις κινηματογραφικές βραδιές πλησιάζουν, υπό την επιμέλεια της Κινηματογραφικής Λέσχης Λάρνακας, η οποία θα παρουσιάσει μια επιλογή από μικρού και μεγάλου μήκους ταινίες για τους σινεφίλ που συνδέονται με την θεματική της Μπιενάλε Λάρνακας 2025, «Ακολουθώντας Ίχνη και Γραμμές». Μετά τις προβολές ακολουθεί 15λεπτη συζήτηση.

Μικρού Μήκους Ταινίες

Η πρώτη εκδήλωση, στις 10 Νοεμβρίου, θα προβάλει έξι ταινίες μικρού μήκους από Κύπριους και διεθνείς δημιουργούς.

-The Immortaliser, 23’

Σκηνοθεσία: Μάριος Πιπερίδης, τουρκικά με αγγλικούς υπότιτλους

-Requiem in Salt, 16’

Σκηνοθεσία: Σύλβια Νικολαΐδη και Νικόλας Ιορδάνου, ιαπωνικά με αγγλικούς υπότιτλους

-Poppy Flowers, 4’

Σκηνοθεσία: Ευρυδίκη Παπαϊακώβου, αγγλικά

-Buffer Zone, 16’

Σκηνοθεσία: Σάββας Σταύρου, αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους

-The Call, 10’

Σκηνοθεσία: Μάριος Ψαράς, ελληνικά με αγγλικούς υπότιτλους

-The First Visit, 15’

Σκηνοθεσία: Χριστίνα Χατζηζαχαρίου, ελληνικά με αγγλικούς υπότιτλους

Συνολική Διάρκεια: 84’

Το Θηρίο (The Beast)

Η ταινία μεγάλου μήκους Το Θηρίο, που θα προβληθεί στις 17 Νοεμβρίου, είναι μια ρομαντική, επιστημονικής φαντασίας ταινία του 2023 σε σκηνοθεσία Bertrand Bonello. Πρόκειται για μια κινηματογραφική εξερεύνηση της περίπλοκης σχέσης μεταξύ ανθρώπινων συναισθημάτων και τεχνητής νοημοσύνης, που θέτει σημαντικά ηθικά ερωτήματα για το μέλλον της ανθρώπινης ταυτότητας.

Μία ταινία εμπνευσμένη από την ιστορία του Χένρι Τζέιμς “Το Θηρίο στη Ζούγκλα” (1903). Το Θηρίο έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας του 2023 και χαρακτηριστικέ από την Guardian ως «μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία».

Γλώσσα: Γαλλικά με ελληνικούς υπότιτλους

Πέρασμα (Crossing)

Η τρίτη και τελευταία κινηματογραφική βραδιά, στις 24 Νοεμβρίου, παρουσιάζει την ταινία Πέρασμα (2024), σε σκηνοθεσία του Levan Akin. Πρόκειται για μια συγκινητική ιστορία δύο διστακτικών αγνώστων που υπερβαίνουν τις αποστάσεις (τους) για να βρουν την αγάπη στην πολύβουη πόλη της Κωνσταντινούπολης. Η ταινία εξετάζει τι σημαίνει να υπερβαίνεις τα όρια – τόσο εσωτερικά όσο και ιδεολογικά.

Γλώσσα: Γεωργιανά & Τουρκικά με ελληνικούς υπότιτλους

www.biennalelarnaca.com/event/film-screenings-larnaca-cinema-society

Οδός Στουρνάρη

21 Νοεμβρίου

21:30 - 23:30, Savino Live, €10

Την προτελευταία εβδομάδα της Μπιενάλε Λάρνακας 2025, παρουσιάζεται η μοναδική εκδήλωση ζωντανής μουσικής. H Οδός Στουρνάρη είναι ένα μουσικό προτζεκτ που συνδέει την πόλη με καλλιτέχνες και την ελληνική μουσική σκηνή μέσα από τις δεκαετίες.

Η παράσταση βασισμένη στην θεματική της Μπιενάλε Λάρνακς «Ακολουθώντας Ίχνη και Γραμμές¨» αντλεί έμπνευση από την οδό Στουρνάρη της Αθήνας – ένα κεντρικό δρόμο των Εξαρχείων στο κέντρο της πόλης οποίος αποτελεί μια ευθεία γραμμή. Ξεκινάει από την πλατεία Εξαρχείων, περνάει απ’ το Πολυτεχνείο, τα θέατρα στο ύψος της Πατησίων, το Υπουργείο Υγείας και καταλήγει στη λεωφόρο Αχαρνών, δίπλα στους απόκληρους της πλατείας Βάθης. Εκεί περπατούν ανήσυχοι άνθρωποι, πολίτες, καλλιτέχνες, επιστήμονες, πρόσφυγες, μετανάστες, φοιτητές. Εκεί έχουν ξετυλιχθεί κοινωνικοί αγώνες, πορείες, συγκρούσεις για έναν καλύτερο και δικαιότερο κόσμο.

Οι Stournari Street Band παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο live project στηριγμένο σε αγαπημένα τραγούδια (Νικόλας Ασιμος, Εν πλω, Παύλος Σιδηρόπουλος, Τρύπες, Μουσικές Ταξιαρχίες κλπ), σε απροσδόκητες διασκευές και σε δικές τους συνθέσεις. Άλλωστε και οι ίδιοι έχουν μακρά πορεία στην ελληνόφωνη σκηνή: ο Γιώργος Λαγγουρέτος (γνωστός από τη συμμετοχή του στους Magic de Spell, Υπόθεση Χ και πρόσφατα στη "Γιορτή για τον Παύλο Σιδηρόπουλο"), ο ιδιαίτερος κρουστός Αντώνης Νομικός (The Absorbus Machine κλπ), συμπράττουν με το Νίκο Μπάρδη (κιθάρα και τρομπέτα στα Διάφανα Κρίνα). Με ελεύθερη προσέγγιση δημιουργούν μια «δεύτερη ανάγνωση» των τραγουδιών με αυτοσχεδιαστικό προσανατολισμό, κατασκευάζοντας ηχοτοπία, και "κλείνουν το μάτι" στις εξωστρεφείς και ψυχαγωγικές στιγμές του προγράμματος.

Μουσικές του Νικόλα Άσιμου, Εν Πλω, Πάυλου Σιδηρόπουλου, Τρύπες, Μουσικές Ταξιαρχίες, απρόσμενες διασκευές αλλά και δικές τους συνθέσεις θα γεμίσουν το Savino Live για μία μόνο βραδιά.

www.biennalelarnaca.com/event/stournari-street

The Art of Together

22 Νοεμβρίου

09:00–11:00, Δημοτική Αγορά, ελληνικά & αγγλικά, ελεύθερη είσοδος

Στο τελευταίο εκπαιδευτικό εργαστήρι, Το Κουτί της Μεταμόρφωσης, οι μικροί καλλιτέχνες εξερευνούν τη φαντασία μέσα από τη δύναμη των αντικειμένων. Μέσα από παιχνίδι, συνεργασία και αφήγηση, θα δημιουργήσουν μικρές σκηνές, μεταμορφώνοντας καθημερινά αντικείμενα σε μαγικά στοιχεία, ενώ ταυτόχρονα καλλιεργούν τη δημιουργικότητα και την ελευθερία της έκφρασης.

Το αποτέλεσμα των δημιουργιών τους από όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος, που περιλαμβάνει έξι διαφορετικά εργαστήρια, θα ενωθεί σε μια συλλογική καλλιτεχνική εγκατάσταση στη Δημοτική Αγορά Λάρνακας, προσκαλώντας το κοινό να αλληλεπιδράσει και να συνεχίσει το ταξίδι της δημιουργίας, δίνοντας ζωή και συνέχεια πέρα από τους εκθεσιακούς χώρους.

www.biennalelarnaca.com/series/the-art-of-together

Traces of Our Heritage – Designing for a Cause

27 Νοεμβρίου

19:00 - 20:00, Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου, είσοδος ελεύθερη

Μία ημέρα πριν την ολοκλήρωση της τέταρτης Μπιενάλε Λάρνακας, ταξιδεύουμε για ακόμη μία φορά στην Αθηένου για να γιορτάσουμε δημιουργίες μαθητών και μελών της κοινότητας. Ενώνoντας τον πολιτισμό, τη δημιουργικότητα και την κοινότητα, η έκθεση και τελετή βράβευσης παρουσιάζουν τα έργα παιδιών και ενηλίκων που σχεδίασαν μαγνητάκια, καρτ ποστάλ, μπλουζάκια και άλλα μικρά προϊόντα εμπνευσμένα από την τοπική κουλτούρα, ιστορία και παραδόσεις.

Η πρωτοβουλία επικεντρώθηκε στη δημιουργία εικαστικά ελκυστικών σχεδίων που αντικατοπτρίζουν την πλούσια κληρονομιά της περιοχής — όπως τοπία, ιστορικά μνημεία, παραδοσιακές τέχνες και πολιτιστικά σύμβολα — συνδυάζοντας σύγχρονα και παραδοσιακά καλλιτεχνικά στυλ, ώστε να εκπροσωπούν τις αξίες και τη σημασία της τοπικής κουλτούρας.

Τα τελικά προϊόντα λειτουργούν ως όμορφες υπενθυμίσεις της τοπικής κληρονομιάς, ενώ παράλληλα συμβάλλουν σε έναν ουσιαστικό σκοπό, αφήνοντας θετικό αποτύπωμα τόσο στην κοινότητα όσο και στο γηροκομείο της περιοχής.

www.biennalelarnaca.com/event/traces-of-our-heritage

Οι εκθεσιακοί χώροι της Μπιενάλε Λάρνακας 2025 συνεχίζουν να παρουσιάζουν έργα από περισσότερoυς από 100 καλλιτέχνες, ξεδιπλώνοντας την τέχνη σε όλη την περιοχή. Η επιμελήτρια Sana López Abellán κλείνει λέγοντας:

«Αυτή η Μπιενάλε έχει μετατραπεί σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία της πόλης. Κάθε έργο βρίσκει τον ρυθμό του μέσα στους δρόμους, την αρχιτεκτονική και την καθημερινότητα που το περιβάλλει. Η ίδια η πόλη, και η επαρχία, έχουν γίνει μέρος της αφήγησης, μεταμορφώνοντας την σε έναν ζωντανό χώρο όπου η τέχνη και η ζωή συνυφαίνονται αρμονικά. Παρακολουθούμε τον κόσμο να κινείται μέσα σε αυτούς τους χώρους, ανακαλύπτοντας νόημα σε απρόσμενες γωνιές, και αυτό είναι μία από τις πτυχές αυτού του ταξιδιού που μας γεμίζει περισσότερο.»

Επισκεφθείτε την κύρια έκθεση εδώ: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, Μουσείο Πιερίδη, Common Ground Gallery, Δημοτική Αγορά Λάρνακας, Αποθήκη 79, Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας, Πλατεία Ζουχούρι, Αλυκή Λάρνακας, Πιαλέ Πασιά, Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο (Αθηένου), και Μουσείο Κώστα Αργυρού (Μαζωτός).

Οργανώστε την επίσκεψή σας κατεβάζοντας την εφαρμογή ArtVolt για να σαρώσετε τους QR κωδικούς και να ανακαλύψετε τα έργα. Μέρες και ώρες λειτουργίας: Ωράριο Λειτουργιας Εκθεσιακών Χώρων Λαρνακα Μπιενάλε 2025

Σχετικά με την Μπιενάλε Λάρνακας:

Η Μπιενάλε Λάρνακας είναι η μοναδική Μπιενάλε Τεχνών στην Κύπρο και διοργανώνεται στην πόλη και την επαρχία της Λάρνακας κάθε δύο χρόνια από τον εγγεγραμμένο μη κερδοσκοπικό Πολιτιστικό Ομιλο ΑΡΤΙΟΝ Λάρνακας. Η διοργάνωση ισχύει από το 2018, διαρκεί ενάμιση μήνα και στοχεύει στην προβολή και ανάδειξη των τεχνών και του πολιτισμού τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ως ο μεγαλύτερος διεθνής καλλιτεχνικός οργανισμός στην Κύπρο, προσελκύει σημαντικό αριθμό επισκεπτών (πάνω από 60.000) με τη συμμετοχή δημιουργών και συνεργατών από την Κύπρο και το εξωτερικό.

www.biennalelarnaca.com

