Δημοσιεύθηκε 10.11.2025 11:24
Η Λευκωσία φιλοξενεί το «1ο Εναλλακτικό Φεστιβάλ Βιβλίου»

Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στο Yalla Collective Space & Café.

Η Παλιά Λευκωσία υποδέχεται στις 15 και 16 Νοεμβρίου το 1ο Εναλλακτικό Φεστιβάλ Βιβλίου Λευκωσίας, ένα νέο εγχείρημα που φιλοδοξεί να ανοίξει χώρο σε ανεξάρτητες εκδόσεις, πολιτικά βιβλία και «συλλογικότητες που συνήθως μένουν έξω από τα μεγάλα φεστιβάλ ή τις βιτρίνες των βιβλιοπωλείων», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του.

Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στο Yalla Collective Space & Café, στην καρδιά της παλιάς πόλης, και αποτελεί μια αυτοοργανωμένη πρωτοβουλία χωρίς χορηγούς ή θεσμική υποστήριξη, με έμφαση στη συνεργασία, την αλληλεγγύη και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές του.

Στόχος των διοργανωτών είναι να αναδείξουν βιβλία, περιοδικά και εκδοτικά εγχειρήματα που συχνά μένουν στο περιθώριο, να ανοίξουν δημόσιες συζητήσεις για κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα χωρίς αποκλεισμούς και να θέσουν τις βάσεις για ένα φεστιβάλ ανοιχτό στις γλώσσες και στους λαούς της περιοχής.

Πρόγραμμα

Το φεστιβάλ ξεκινά το Σάββατο 15 Νοεμβρίου με δύο συζητήσεις:

  • 16:00–18:00: «70 χρόνια από την ίδρυση της ΕΟΚΑ», με αφορμή το βιβλίο του Αντρίκκου Βαρνάβα «Δολοφονία στη βρετανική Κύπρο το 1934 και οι απαρχές της ΕΟΚΑ» (εκδ. Ψηφίδες).

  • 18:00–20:00: «Η λογοκρισία στην Κύπρο σήμερα», διοργάνωση από το ίδιο το φεστιβάλ.

Η πρώτη μέρα θα κλείσει με punk rock DJ set από τα “Ανόητα Αγόρια” (21:30–23:30), σε ένα after-hours πάρτι στο Yalla.

Την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, το πρόγραμμα συνεχίζεται με:

  • 16:00–18:00: «Κυπριακά: Που τον προφορικόν στον γραπτόν λόγον».

  • 18:00–20:00: «Εκδόσεις & πολιτική», από τις εκδόσεις Ψηφίδες και Faura Books.

Οι συμμετοχές 

Μεταξύ των συμμετεχόντων περιλαμβάνονται οι Affect Editions, Ajar, Fisherwomxn, IWW, Moufflon Bookshop, Faura Books, OWK Press, Ιδεοδρόμιο, Περιδιάβαση, Εκτός Γραμμής, Πανοπτικόν, Πολιτιστικό Ίδρυμα 1948, Πότλατς και Ψηφίδες, φέρνοντας μαζί ένα ευρύ φάσμα εκδοτικών φωνών από Κύπρο και Ελλάδα.

Για συμμετοχές εκδοτικών εγχειρημάτων: nabf2025@gmail.com

