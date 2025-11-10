SYSTEM BREAKDOWN: Το νέο πρόγραμμα προβολών του STYX Film Encounters

Δημοσιεύθηκε 10.11.2025 12:30

Το STYX Film Encounters επιστρέφει τον Νοέμβριο με ένα νέο πρόγραμμα προβολών με τίτλο System Breakdown — μια σειρά από πέντε εμβληματικές ταινίες που διερευνούν τις παραλογίες, τις αποτυχίες και τις κρίσεις των σύγχρονων συστημάτων.

Από την πολιτική μηχανή και τα μέσα ενημέρωσης μέχρι τις κοινωνικές ιεραρχίες και τους ηθικούς κανόνες, η φετινή σεζόν συγκεντρώνει δημιουργούς που στράφηκαν με την κάμερά τους προς τις δομές που διαμορφώνουν τη συλλογική μας πραγματικότητα — αποκαλύπτοντας πώς η λογική καταρρέει υπό πίεση και πώς το άτομο αναζητά νόημα μέσα στο χάος.

Ξεκινώντας την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, το System Breakdown ξεδιπλώνεται κάθε εβδομάδα στο Θέατρο Πανθεόν, με προβολές που συνοδεύονται από συζητήσεις με τοπικούς κριτικούς και δημιουργούς κινηματογράφου. Κάθε ταινία προβάλλεται με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους, στο πνεύμα της αποστολής του STYX να κάνει την κινηματογραφική κληρονομιά προσβάσιμη σε όλους.

Πρόγραμμα

S.O.S. Πεντάγωνο καλεί Μόσχα (Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb)

Στάνλεϊ Κιούμπρικ, 1964 – 1ώ35λ

Κυριακή 16/11, 17:30

Μια καυστική σάτιρα πάνω στη λογική του Ψυχρού Πολέμου και της στρατιωτικής γραφειοκρατίας — το αριστούργημα του Κιούμπρικ όπου ο παραλογισμός γίνεται μέτρο της λογικής.

Θωρηκτό Ποτέμκιν (Battleship Potemkin)

Σεργκέι Αϊζενστάιν, 1925 – 1ώ15λ

Κυριακή 23/11, 17:30

Εισήγηση από τον Φειδία Χριστοδουλίδη

Μνημείο της επαναστατικής τέχνης και της κινηματογραφικής γλώσσας — ο Αϊζενστάιν αναδεικνύει τη δύναμη του μοντάζ ως πολιτική πράξη.

Network

Σίντνεϊ Λιουμέτ, 1976 – 2ώ01λ

Κυριακή 30/11, 17:30

Μια προφητική ματιά στα μέσα ενημέρωσης και τον καπιταλισμό· οργή που μετατρέπεται σε θέαμα, αλήθεια που γίνεται προϊόν.

Ο Εξολοθρευτής Άγγελος (The Exterminating Angel)

Λουίς Μπουνιουέλ, 1962 – 1ώ35λ

Κυριακή 07/12, 17:30

Μια ομάδα αστών παγιδεύεται μυστηριωδώς σε ένα δείπνο χωρίς τέλος — αλληγορία για τα όρια της ελευθερίας και της κοινωνικής τάξης.

Ένας Χωρισμός (A Separation)

Ασγκάρ Φαραντί, 2011 – 2ώ03λ

Κυριακή 14/12, 17:30Ηθικό λαβύρινθο ανάμεσα σε καθήκον, πίστη και συναίσθημα — μια βαθιά ανθρώπινη ανατομία των συστημάτων που μας ενώνουν και μας χωρίζουν.

Τοποθεσία: Θέατρο Πανθεόν, Διαγόρου 29, Λευκωσία

Είσοδος: €5 | Κάρτα σεζόν: €15

Τι είναι το Styx Film Encounters

Το Styx Film Encounters είναι μια πρωτοβουλία αφιερωμένη στην εκπαίδευση και την εκτίμηση του κινηματογράφου μέσα από επιμελημένες προβολές, φέρνοντας κοντά τόσο το σημερινό όσο και το μελλοντικό κοινό του σινεμά. Στόχος μας είναι η παρουσίαση εμβληματικών ταινιών που διεγείρουν όχι μόνο τις αισθήσεις αλλά και το μυαλό. Καθώς η συλλογική εμπειρία του κινηματογράφου κινδυνεύει να χαθεί, το Styx επιδιώκει να μεταφέρει το κοινό πίσω στον κινηματογραφικό παρελθόν, όπου εξακολουθούν να ζουν σπουδαία φιλμ.

Μέσα από προσεκτικά επιλεγμένες προβολές από την παγκόσμια κινηματογραφική κληρονομιά, στοχεύουμε στη δημιουργία συμπεριληπτικών χώρων, όπου οι άνθρωποι μπορούν να αλληλεπιδρούν με τον κινηματογράφο σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Οι κλασικές ταινίες δεν ανήκουν μόνο στο παρελθόν—ο κινηματογράφος πάντα έσπαγε όρια, προκαλούσε σκέψεις και εξερευνούσε αλήθειες για την ανθρώπινη φύση. Αυτές οι αλήθειες παραμένουν επίκαιρες, και πιστεύουμε πως αξίζουν να βιωθούν όπως προορίζονταν: σε μια κοινή εμπειρία, στη μεγάλη οθόνη.

Περιγραφές ταινιών

S.O.S. Πεντάγωνο καλεί Μόσχα (1964, Στάνλεϊ Κιούμπρικ)

Ένας παρανοϊκός Αμερικανός στρατηγός διατάζει πυρηνική επίθεση στη Σοβιετική Ένωση, προκαλώντας μια αλυσιδωτή σειρά γεγονότων που οδηγούν την ανθρωπότητα στην καταστροφή.

Το S.O.S. Πεντάγωνο καλεί Μόσχα του Στάνλεϊ Κιούμπρικ αποτελεί μια μαύρη σάτιρα πάνω στην ψύχωση του Ψυχρού Πολέμου και την τρέλα που κρύβεται πίσω από τη λογική της εξουσίας. Με τον Πίτερ Σέλερς σε τρεις ανεπανάληπτους ρόλους, παραμένει μία από τις πιο καυστικές και διαχρονικές ταινίες του πολιτικού σινεμά — μια κωμωδία για το τέλος του κόσμου.

Θωρηκτό Ποτέμκιν (1925, Σεργκέι Αϊζενστάιν)

Αναπαριστώντας την ανταρσία του 1905 σε ένα ρωσικό θωρηκτό, το επαναστατικό έπος του Αϊζενστάιν αναδιαμόρφωσε τη γλώσσα του κινηματογράφου. Μέσα από τη δύναμη του μοντάζ και του συλλογικού συναισθήματος, το Θωρηκτό Ποτέμκιν μετατρέπει την εξέγερση σε οπτική συμφωνία.

Έναν αιώνα μετά, παραμένει θεμέλιο του πολιτικού κινηματογράφου — μια αναπαράσταση της κατάρρευσης ενός συστήματος μέσα από τη γέννηση μιας νέας κινηματογραφικής συνείδησης.

Network (1976, Σίντνεϊ Λιουμέτ)

Όταν ένας απογοητευμένος παρουσιαστής ανακοινώνει την αυτοκτονία του ζωντανά στον αέρα, το τηλεοπτικό δίκτυο μετατρέπει την κατάρρευσή του σε τηλεθέαμα.

Το Network του Σίντνεϊ Λιουμέτ είναι μια προφητική σάτιρα για τη συνένωση του καπιταλισμού, του θεάματος και της ηθικής παρακμής. Καθώς η αλήθεια γίνεται ψυχαγωγία, ο Λιουμέτ αποκαλύπτει τη μηχανή των ΜΜΕ ως καθρέφτη και τέρας της εποχής του — τρομακτικά επίκαιρη στη δική μας.

Ο Εξολοθρευτής Άγγελος (1962), Λουίς Μπουνιουέλ)

Μια ομάδα αστών συγκεντρώνεται για δείπνο, αλλά σύντομα συνειδητοποιεί πως δεν μπορεί να φύγει από το σαλόνι. Οι μέρες περνούν, η ευγένεια διαλύεται και τα ένστικτα επιβίωσης αναδύονται.

Στον Εξολοθρευτή Άγγελο, ο Λουίς Μπουνιουέλ δημιουργεί μια σουρεαλιστική αλληγορία για την κοινωνική παράλυση — όπου οι τρόποι, οι αξίες και η λογική καταρρέουν κάτω από αόρατες δυνάμεις. Μια διαχρονική μελέτη πάνω στην παγίδευση, τον παραλογισμό και τη φύση του ανθρώπου.

Ένας Χωρισμός (2011, Ασγκάρ Φαραντί)

Όταν ένα παντρεμένο ζευγάρι χωρίζει εξαιτίας αντικρουόμενων ευθυνών και αξιών, η προσωπική τους διαμάχη μετατρέπεται σε ηθική και νομική σύγκρουση.

Το Ένας Χωρισμός του Ασγκάρ Φαραντί είναι μια υποδειγματική μελέτη της ανθρώπινης πολυπλοκότητας — μια ήσυχη αλλά βαθιά ανατομία της αλήθειας, της δικαιοσύνης και της ενσυναίσθησης μέσα σε ένα άκαμπτο κοινωνικό σύστημα. Λεπτή, συνταρακτική και παγκόσμια επίκαιρη.