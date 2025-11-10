Ακαδημαϊκοί και ερευνητές από Κύπρο και εξωτερικό στο 7ο Συμπόσιο Σεφέρη στην Αγ. Νάπα

Δημοσιεύθηκε 10.11.2025 13:00

Ακαδημαϊκοί και ερευνητές από την Κύπρο και το εξωτερικό συμμετείχαν στις εργασίες του 7ου Συμποσίου Σεφέρη, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 7 έως τις 9 Νοεμβρίου, στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγίας Νάπας «Γιώργος Σεφέρης», από τον Δήμο Αγίας Νάπας σε συνεργασία με το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών και το Νεοελληνικό Σπουδαστήριο Πετρώνδα του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σε ανακοίνωση του Δήμου Αγίας Νάπας αναφέρεται ότι οι παρουσιάσεις των συνέδρων «κάλυψαν ένα εντυπωσιακά ευρύ φάσμα θεμάτων και ανέδειξαν νέες, συχνά ανερεύνητες μέχρι σήμερα, πτυχές του έργου και της ζωής του Γιώργου Σεφέρη και πως τη λήξη των εργασιών κήρυξε ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας, Χρίστος Ζαννέττου, ο οποίος ανακοίνωσε επίσημα τη διοργάνωση του 8ου Συμποσίου το 2027».

«Πέρα από εισηγήσεις που σχολίαζαν συγκεκριμένα ποιήματα με τρόπο διαφορετικό από τη συνηθισμένη ποιητική ανάλυση και με ιδιαίτερο βάθος, παρουσιάστηκαν επίσης, πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις με ποικιλία θεμάτων, εξονυχιστική έρευνα, καινούργια θέματα που δεν έχουν εξεταστεί μέχρι σήμερα, καθώς και νέες προσεγγίσεις που εμπλούτισαν σημαντικά τη σύγχρονη σεφερική έρευνα», σημειώνεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «πολλές εισηγήσεις ασχολήθηκαν με την αλληλογραφία του Σεφέρη, αλλά και με το εκτεταμένο μεταφραστικό του έργο, έναν τομέα που έχει διερευνηθεί λιγότερο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσαν επίσης οι εισηγήσεις που αφορούσαν νέα στοιχεία για το σπίτι και την καθημερινή ζωή του ποιητή, πληροφορίες που δεν ήταν μέχρι τώρα ευρέως γνωστές».

Στο πλαίσιο του Συμποσίου «τιμήθηκε για τη μεγάλη προσφορά του στα Ελληνικά Γράμματα και ιδιαίτερα για το Σεφερικό του έργο ο συγγραφέας Γιώργος Χατζηκωστής. Οι εργασίες του Συμποσίου ολοκληρώθηκαν με την καθιερωμένη φωτογράφιση των συμμετεχόντων κάτω από τη γέρικη συκομουριά».

Η φετινή διοργάνωση, προστίθεται «τόσο για το περιεχόμενο όσο και για τη συμμετοχή, επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον θεσμικό ρόλο του Συμποσίου στην πνευματική ζωή της Κύπρου».