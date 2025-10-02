From vine to stage – Το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας γιορτάζει το κυπριακό κρασί

Δημοσιεύθηκε 02.10.2025 14:53

Η Nicosia For Art ενώνει δυνάμεις με τη WINECORE – Κοινοπραξία Οινοποιών Κύπρου και μας συστήνουν την πρωτοβουλία From vine to stage: το κυπριακό κρασί συναντά τη σκηνή και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.

Ξεκινώντας από τις 30 Σεπτεμβρίου 2025 και ένα μήνα μήνα, ένα οινοποιείο πρωταγωνιστεί στο μπαρ του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας. Αρχίζουμε με το Οινοποιείο Ζαμπάρτας (30/9 – 31/10), το φιλοθέαμον κοινό θα απολαμβάνει κρασιά από το συγκεκριμένο οινοποιείο στο μπαρ του θεάτρου. Παράλληλα, το οινοποιείο του μήνα θα διοργανώσει «Βραδιά Κυπριακού Αμπελώνα». Μια βραδιά γευσιγνωσίας με πιστοποίηση Winecore, όπου το κοινό θα δοκιμάζει εκλεκτά κρασιά και θα μάθει την ιστορία τους και – φυσικά – θα τα συνοδεύει με τσιμπήματα.

Πληροφορίες για τη Βραδιά Κυπριακού Αμπελώνα:

Τοποθεσία: Οινοποιείο Ζαμπάρτας

Μέρα/ ώρα: 23 Οκτωβρίου 18:30 – 20:00Εισιτήρια: €12 Διαθέσεις θέσεις: 30

Κρατήσεις: 22797979

Ποιοι είμαστε:

Nicosia For Art – Οργανισμός που στηρίζει την τοπική καλλιτεχνική δημιουργία και φέρνει στην Κύπρο τόσο ντόπιες όσο και διεθνείς παραγωγές. Μέσα από το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας και το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, διοργανώνει ένα τρίμηνο φεστιβάλ παραστατικών τεχνών, με παραστάσεις θεάτρου, μουσικής και σύγχρονου χορού, καθώς και πλούσιο Παράλληλο Πρόγραμμα. Στόχος της είναι να καταρρίψει τα τείχη της διαφορετικότητας και να αναδείξει τη Λευκωσία ως ένα ζωντανό μωσαϊκό πολιτισμών.WINECORE – Κοινοπραξία Οινοποιών Κύπρου – Η συλλογική φωνή των Κυπρίων οινοποιών που προωθεί, προστατεύει και αναδεικνύει την κυπριακή οινική κληρονομιά.