«Το Νησί»: Η νέα παραγωγή της ΕΘΑΛ σε συνεργασία με το Point To Contemporary Theater

Δημοσιεύθηκε 24.10.2025 08:24

Με την παραγωγή αυτή η ΕΘΑΛ εγκαινιάζει τη θεματική της για τη θεατρική περίοδο 2025-2026 με άξονα τη γλώσσα, τις κοινότητες, την επικοινωνία, τον διάλογο, την πολυπολιτισμικότητα και τη συλλογική μνήμη του νησιού μας.

Η ανάληψη της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία αποτέλεσε αφετηρία για τη δημιουργία ενός πρωτότυπου θεατρικού έργου που αναδεικνύει την ιστορία, τη συλλογική μνήμη και τον πολιτισμό της Κύπρου. Μέσα από αυτήν τη συγκυρία, γεννήθηκε η επιθυμία να φωτιστούν αθέατες πτυχές της κοινής ζωής και των τραυμάτων που μοιράστηκαν οι δύο κύριες κοινότητες του νησιού, κατά την περίοδο της αγγλικής αποικιοκρατίας. Σκοπός δεν είναι να δοθεί ένα μάθημα ιστορίας, αλλά, μέσω της μυθοπλασίας, να δημιουργηθεί ένας χώρος στο θέατρο όπου ο θεατής θα δει – μέσα από τη συνύπαρξη δύο αντίθετων φωνών – το ενδεχόμενο της συμφιλίωσης και της αποδοχής.

Έτσι λοιπόν, η ΕΘΑΛ σε συνεργασία με την Point To Contemporary Theater παρουσιάζει ένα πρωτότυπο θεατρικό έργο, προϊόν έρευνας και μυθοπλασίας, που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και καταγεγραμμένες αφηγήσεις. Εμπνευσμένο από το έργο “The Island” του Athol Fugard, εστιάζει στο συλλογικό τραύμα της σύγχρονης κυπριακής κοινωνίας, φωτίζοντας τις δύο όψεις μιας διαιρεμένης ταυτότητας και αναδεικνύει τη βία που υπέστησαν άνθρωποι λόγω της πίστης ή της καταγωγής τους.

Η παράσταση δεν αναζητεί τη «θέση», αλλά την παρατήρηση: δύο σώματα σε μια φυλακή που μαθαίνουν να σέβονται τη σιωπή του άλλου. Και μέσα από αυτή τη σιωπή, γεννιέται κάτι πιο δυνατό από τη συμφωνία: η συνύπαρξη! Το έργο επικεντρώνεται σε δύο άνδρες που μοιράζονται το ίδιο κελί σε φυλακή της αποικιοκρατικής Κύπρου μεταξύ 1955–1959: έναν Ελληνοκύπριο μαχητή της ΕΟΚΑ και έναν Τουρκοκύπριο δάσκαλο, που κατηγορείται για ένοπλη επίθεση σε αστυνομικό κατά τη διάρκεια διαδήλωσης για το αίτημα της διχοτόμησης. Οι δύο χαρακτήρες προέρχονται από αντίπαλους κόσμους και κουβαλούν εθνικές, γλωσσικές και ιδεολογικές αντιθέσεις. Ωστόσο, μέσα από την καθημερινότητα της φυλακής, την καταπίεση, τη βία των ανακρίσεων και τη σιωπή της απομόνωσης, έρχονται αντιμέτωποι με τη συνθήκη του Άλλου.

Ειδική συνθήκη: Στην παράσταση ακούγονται οι δύο επίσημες γλώσσες του νησιού, Ελληνικά και Τουρκικά καθώς και η Αγγλική γλώσσα. Λόγω της δραματουργίας και της ιδιαίτερης ατμόσφαιρας του έργου, ελάχιστα μέρη δεν είναι μεταφρασμένα. Ο θεατής καλείται να συμμετάσχει ενεργά, βιώνοντας τη γλωσσική δυσκολία που προκύπτει και να γίνει κοινωνός της «προσπάθειας» για επικοινωνία. Οι θεατές που επιθυμούν να μάθουν τι ακριβώς λέγεται στα σημεία της παράστασης που δεν γνωρίζουν τη γλώσσα, μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν ειδική παράσταση με υπέρτιτλους, είτε στη Λεμεσό, είτε στη Λευκωσία, με την επίδειξη του εισιτηρίου από την προηγούμενη φορά.

**Η παράσταση περιλαμβάνει έντονη λεκτική και σωματική βία καθώς και σκληρές, ρεαλιστικές εικόνες.Παράλληλες Δράσεις: Στο πλαίσιο της παραγωγής η ΕΘΑΛ και η ομάδα Point To Contemporary Theater, σχεδιάζουν παράλληλες δράσεις σε μια προσπάθεια να εξοικειωθεί το κοινό με διάφορες πρακτικές της θεατρικής τέχνης. Στη Λεμεσό την Κυριακή 09 Νοεμβρίου επιστρέφει το «Οικογενειακό Απόγευμα στο Θέατρο». Κατά τη διάρκεια της απογευματινής παράστασης της παραγωγής, προσφέρουμε στη μικρή αίθουσα του Θεάτρου ΕΘΑΛ, δωρεάν θεατρικό εργαστήρι δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών, των οποίων οι γονείς θα παρακολουθούν την παράσταση.

Τέλος, σε Λεμεσό και Λευκωσία, στο Θέατρο ΕΘΑΛ και στο WhereHaus 612 αντίστοιχα, θα διοργανωθούν δωρεάν εργαστήρια που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς Μέσης Εκπαίδευσης με θέμα τη διδασκαλία του μαθήματος Ιστορίας, αξιοποιώντας τα εργαλεία του Θεάτρου στην Εκπαίδευση. Περισσότερες πληροφορίες για τα εργαστήρια θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Περίληψη έργου: Ο Αντρέας και ο Ιμπραχήμ ζουν δύο πολύ διαφορετικές ζωές, με διαφορετικές πεποιθήσεις και καταβολές. Ο ένας Έλληνας, ο άλλος Τούρκος, ο ένας γεωργός και ο άλλος δάσκαλος, ο ένας χριστιανός, ο άλλος μουσουλμάνος. Οι κατακτητές τους πετάνε στο ίδιο κελί μέχρι να ομολογήσουν, ο ένας για επίθεση σε αστυνομικό και ο άλλος για μια δολοφονία. Ή μέχρι να αλληλοσκοτωθούν. Ο σκοπός φαίνεται να επιτυγχάνεται αρχικά, αλλά η παρουσία του Άλλου, αλλάζει την ιστορία τους. Και, όπως ακριβώς στην Αρχαία Τραγωδία, το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι: ποιου το Δίκαιο θα επικρατήσει; Πληροφορίες παραγωγής:

Κείμενο: Αχιλλέας Γραμματικόπουλος - Μιχάλης Κολοκοτρώνης Δραματουργική επεξεργασία: Μιχάλης Κολοκοτρώνης – Γιάννα Γεωργιάδου- Αχιλλέας Γραμματικόπουλος

Σκηνοθεσία: Αχιλλέας Γραμματικόπουλος

Σκηνικά/Κοστούμια: Γιώργος Γιάννου

Μουσική Σύνθεση/Σχεδιασμός ηχητικών τοπίων: Χριστίνα Γεωργίου

Stage fight and impact coaching: Άνθη Κάσινου

Σχεδιασμός φωτισμών: Βασίλης Πετεινάρης

Βοηθός σκηνοθέτης: Μιχάλης Κολοκοτρώνης

Επί σκηνής: Γιώργος Ευαγόρου, Izel Seylani

Φωνή Άγγλου Ανακριτή: Δημήτρης Δημητρίου

Φωνή Επικουρικού Αστυνομικού: Çağdaş Polili

Φωτογραφίες: Γιώργος Γιάννου

Σχεδιασμός προωθητικού υλικού: ARTemis Graphics & Visual Communication

Μετάφραση αποσπασμάτων στα Τουρκικά: Çağdaş Polili

Επιμέλεια προγράμματος: Γιάννα Γεωργιάδου

Κατάλληλο για άτομα 15 ετών και άνωΠρεμιέρα: 06 Νοεμβρίου 2025│Θέατρο ΕΘΑΛ, Λεμεσός │ 20:30Παραστάσεις: Λεμεσός – Θέατρο ΕΘΑΛ:07 Νοεμβρίου 2025 | 20:3009 Νοεμβρίου 2025 | 18:30Λευκωσία - WhereHaus 612 :13, 14, 20, 21, 24, 27, 28 Νοεμβρίου & 01 Δεκεμβρίου 2025 | 20:3016, 23, 30 Νοεμβρίου 2025 | 18:30Εισιτήρια: Sold Out Tickets στον σύνδεσμο https://tinyurl.com/3epk5u4aΤιμές εισιτηρίων: €15 κανονικό€10 μειωμένο (μαθητές, φοιτητές, στρατιώτες, ηθοποιοί, άνεργοι, ΑΜΕΑ, συνταξιούχοι)€7 για κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (με επίδειξη της κάρτας στο ταμείο)Πληροφορίες: 25877827