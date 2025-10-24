Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου παρουσιάζει τη συναυλία STARLIGHT1

Δημοσιεύθηκε 24.10.2025 10:50

Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου περήφανα συμπράττει με δύο διεθνούς φήμης καλλιτέχνες: τον βιολιστή και μαέστρο Thomas Zehetmair, ιδρυτή του διάσημου κουαρτέτου Zehetmair και πρώην Καλλιτεχνικό Διευθυντή της Orchestre de Chambre de Paris και τη λαμπρή βιολίστα Ruth Killius - μακροχρόνια μουσική του συνεργάτιδα - η οποία ξεχωρίζει για τη συναισθηματική ένταση των ερμηνειών της και τον πλούσιο, εκλεπτυσμένο ήχο της.

Η σπάνια μουσική χημεία και ερμηνευτική τέχνη του ντουέτου αυτού θα ξεδιπλωθεί μέσα από το συναισθηματικά φορτισμένο Διπλό Κοντσέρτο σε Σι ελάσσονα του Benjamin Britten για βιολί, βιόλα και ορχήστρα. Το κοντσέρτο αναδεικνύει μια συναρπαστική συνομιλία μεταξύ των σολίστ και της ορχήστρας, εξερευνώντας πλούσιες υφές και δραματικές αντιθέσεις.

Πριν από το κοντσέρτο, το κοινό θα απολαύσει τη Συμφωνία αρ. 31 σε Ρε μείζονα «του Παρισιού» του Mozart, ένα λαμπρό και γοητευτικό έργο, που ο συνθέτης έγραψε για το εκλεπτυσμένο Παριζιάνικο κοινό του 18ου αιώνα.

Το πρόγραμμα θα συμπληρώσει η Συμφωνία αρ. 36 σε Ντο μείζονα, «του Λιντς» του Αυστριακού συνθέτη, με κύρια χαρακτηριστικά τη χαρούμενη ενέργεια και τη μεγαλοπρέπεια. Αξιοθαύμαστο είναι το γεγονός ότι ο Mozart τη συνέθεσε σε μόλις τέσσερις μέρες, κατόπιν μιας απρόσμενης πρόσκλησης που έλαβε κατά τη διάρκεια της σύντομης του παραμονής στην πόλη Λιντς. Χρυσός Χορηγός: Perestroika (Cyprus) Ltd

Wolfgang Amadeus Mozart: Συμφωνία αρ. 31 σε Ρε μείζονα, K. 297/300a, «του Παρισιού»Benjamin Britten:

Διπλό κοντσέρτο σε Σι ελάσσονα για βιολί, βιόλα και ορχήστρα (διασκ.: Colin Matthews)

Wolfgang Amadeus Mozart: Συμφωνία αρ. 36 σε Ντο μείζονα, K. 425, «του Λίντς»

Ruth Killius βιόλαThomas Zehetmair βιολί /μαέστρος

Λεμεσός: Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025 - Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, 20:30

Λευκωσία: Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025 - Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, 20:30

Τιμές εισιτηρίων:Ζώνη Α: €25 / €18 (μειωμένο) Ζώνη Β: €20 / €15 (μειωμένο)Ζώνη Γ: €17 / €12 (μειωμένο) Δικαιούχοι μειωμένων εισιτηρίων: Μαθητές, στρατιώτες, φοιτητές, συνταξιούχοι, πολύτεκνες και πενταμελείς οικογένειες με παρουσίαση ταυτότητας.

Δωρεάν είσοδος σε άτομα με αναπηρίες.

Προπώληση εισιτηρίων: Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού (Αγίας Ζώνης 4, 3027 Λεμεσός, 25 377277): Από την ιστοσελίδα www.soldouttickets.com.cy, το Ταμείο του Θεάτρου: Δευ-Παρ: 10:00-13:00 & 16:00-19:00, Σαβ. 10:00-13:00 και 2 ώρες πριν την έναρξη. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας (Λεωφόρος Μουσείου 4, 1097 Λευκωσία): Aπό την ιστοσελίδα cyso.interticket.com και 1,5 ώρα πριν την έναρξη. Πληροφορίες: 22 463144, www.cyso.org.cy

RUTH KILLIUS βιόλα

«Η Ruth Killius λάμπει σε μια αποκαλυπτική ερμηνεία του Κοντσέρτου για βιόλα του Bartók.»

Η εξαιρετική ικανότητα της Ruth Killius να χρησιμοποιεί το όργανό της για να ζωντανεύει τον πλούτο του ρεπερτορίου της βιόλας, από την Κλασική μέχρι τη σύγχρονη εποχή, είναι απαράμιλλη. Η ποικιλομορφία της ως βιολίστρια έχει χαρίσει στο όργανο νέο νόημα.

Ιδιαίτερα, μέσα από το ενδιαφέρον και τη δέσμευσή της στη σύγχρονη μουσική, η Ruth Killius, η οποία σπούδασε με τους Ulrich Koch και Kim Kashkashian, κατόρθωσε να εδραιώσει τη βιόλα ως αναπόσπαστο μέρος της μουσικής του 21ου αιώνα και να διευρύνει το καθιερωμένο ρεπερτόριο του οργάνου. Συμμετείχε σε πολυάριθμες παγκόσμιες πρεμιέρες, όπως το Τρίο Εγχόρδων του Brian Ferneyhough μαζί με μέλη του Ensemble Contrechamps της Γενεύης, καθώς και στο Κουαρτέτο για όμποε του Elliott Carter με τον Heinz Holliger. Ο Holliger συνέθεσε για εκείνη το Διπλό Κοντσέρτο για βιολί, βιόλα και μικρή ορχήστρα, παραγγελία του Φεστιβάλ του Σάλτσμπουργκ. Η παγκόσμια πρεμιέρα του Διπλού Κοντσέρτου That Subtle Knot του John Casken, αφιερωμένου στο ντουέτο Thomas Zehetmair και Ruth Killius, μαζί με τη Royal Northern Sinfonia, προσέλκυσε ευρεία προσοχή. Την άνοιξη του 2023, το έργο κυκλοφόρησε σε δίσκο μαζί με το Κοντσέρτο για βιόλα του Bartók για την ECM New Series.

Η Ruth Killius εμφανίζεται ως σολίστ στις διεθνείς μουσικές σκηνές με σόλο και διπλά κοντσέρτα, καθώς και ως μουσικός δωματίου. Έχει συμπράξει με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστώνης, τη Συμφωνική Ορχήστρα της Μελβούρνης, τη Φιλαρμονική της Σεούλ, την Εθνική Ορχήστρα Νέων της Ρωσίας, τη Φιλαρμονική της Σόφιας, το Musikkollegium Winterthur, τη Φιλαρμόνια της Πόζναν, τη Φιλαρμονική του Ρότερνταμ, την Ορχήστρα Μοτσαρτεούμ του Σάλτσμπουργκ, καθώς και επανειλημμένα στις αίθουσες συναυλιών του Gateshead και του Clermont-Ferrand. Το 2016/17 υπήρξε Artist in Residence της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Άουγκσμπουργκ.

Μαζί με τον Thomas Zehetmair, η Ruth Killius ίδρυσε το 1994 το Κουαρτέτο Zehetmair, το οποίο σήμερα θεωρείται ένα από τα κορυφαία κουαρτέτα εγχόρδων παγκοσμίως. Η ηχογράφηση με το Κουαρτέτο εγχόρδων αρ. 4 του Hindemith και το Κουαρτέτο εγχόρδων αρ. 5 του Bartók τιμήθηκε με το βραβείο Diapason d’Or de l'Année. Το 2013, το σύνολο κυκλοφόρησε ηχογράφηση αφιερωμένη στους Beethoven, Bruckner, Hartmann και Holliger.

Το ντουέτο Thomas Zehetmair και Ruth Killius εμφανίζεται σε πολυάριθμες φημισμένες αίθουσες συναυλιών ανά τον κόσμο. Ο ευρέως αναγνωρισμένος δίσκος Manto and Madrigals, εμπνευσμένος από το Manto του Scelsi για βιόλα και φωνή, με έργα των Bartók, Holliger, Martinů κ.ά., κυκλοφόρησε από την ECM τον Μάρτιο του 2011.

Για τη δισκογραφική ECM, η Ruth Killius ηχογράφησε CD με έργα των Elliott Carter και Isang Yun, μαζί με τον Heinz Holliger και τον Thomas Demenga. Η ηχογράφηση της Sinfonia Concertante του Mozart, μαζί με την Orchestra of the Eighteenth Century υπό τη διεύθυνση του Frans Brüggen για τη δισκογραφική Glossa, θεωρείται ηχογράφηση αναφοράς. Τον Απρίλιο του 2018, κυκλοφόρησε από τη NoMadMusic η πλέον πρόσφατη ηχογράφησή της με όλες τις σονάτες για βιόλα του Hindemith.

THOMAS ZEHETMAIR Mαέστρος & Βιολί

«Οι ικανότητές του για εξαιρετικά λεπτές δυναμικές και χρωματικές αποχρώσεις, καθώς και για συναισθηματική διείσδυση στο μουσικό υλικό, συνιστούν έναν ευτυχή συνδυασμό […].»

Ο Thomas Zehetmair γνωρίζει πώς να συνδυάζει την πολυσχιδή μουσική του φύση όπως κανείς άλλος. Απολαμβάνει διεθνώς εξαιρετική φήμη όχι μόνο ως βιολιστής, αλλά και ως μαέστρος και μουσικός δωματίου.Έχει εμφανιστεί ως σολίστ/μαέστρος με ορχήστρες όπως Φιλαρμονική Ορχήστρα Λονδίνου, Hallé Orchestra, Ορχήστρα Δωματίου Σκωτίας, Συμφωνική του Σιάτλ, Συμφωνική της Ντιτρόιτ, Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σεούλ, Ορχήστρα Δωματίου Σουηδίας, Φιλαρμονική του Ρόττερνταμ, Orchestra of the Eighteenth Century, Ορχήστρα Φεστιβάλ Βουδαπέστης, Φιλαρμονική του Αμβούργου, Ορχήστρα του Mozarteum και Συμφωνική Ορχήστρα της Castilla y León.Από την καλλιτεχνική περίοδο 2019/2020, ο Zehetmair είναι κύριος μαέστρος της Ορχήστρας Δωματίου της Στουτγκάρδης και από την καλλιτεχνική περίοδο 2020/2021 κατέχει την ίδια θέση στην Εθνική Ορχήστρα Auvergne Rhône-Alpes. Από τον Μάιο του 2022 είναι επίσης κύριος μαέστρος της Ορχήστρας Δωματίου της Ιρλανδίας. Από το 2012 έως το 2015 κατείχε τη θέση αυτή στην Ορχήστρα Δωματίου του Παρισιού και από το 2016 έως το 2021 στη Musikkollegium Winterthur. Από το 2002 έως το 2014, ο Thomas Zehetmair ηγήθηκε της Royal Northern Sinfonia και την ανέδειξε σε μία από τις κορυφαίες ορχήστρες της Αγγλίας. Ως Επίτιμος Μαέστρος θα συνεχίσει να διατηρεί στενούς δεσμούς με την ορχήστρα και στο μέλλον. Η εξαιρετικά επιτυχημένη συνεργασία τους αποτυπώνεται σε μια σειρά ηχογραφήσεων. Το 2023 κυκλοφόρησε το διπλό κοντσέρτο That Subtle Knot του Casken, ηχογραφημένο με τη Ruth Killius, το οποίο περιλαμβάνει επίσης την 5η Συμφωνία του Beethoven και το Κοντσέρτο για βιόλα του Bartok.Ο Thomas Zehetmair έχει ηχογραφήσει το μεγαλύτερο μέρος του ρεπερτορίου για βιολί και πολλές από τις ηχογραφήσεις του έχουν τιμηθεί με πολυάριθμα βραβεία. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται το Κοντσέρτο για βιολί του Bernd Alois Zimmermann με τη Συμφωνική Ορχήστρα της WDR υπό τη διεύθυνση του Heinz Holliger (Diapason d'Or de l'Année 2009), τα 24 Καπρίτσια του Paganini (German Record Critics Award 2009, Midem Classic Award 2010), το Κοντσέρτο για βιολί του Elgar με την Ορχήστρα Hallé του Μάντσεστερ υπό τη διεύθυνση του Sir Mark Elder (Gramophone Award 2010), καθώς και τα κοντσέρτα για βιολί του Mozart με την Orchestra of the Eighteenth Century υπό τη διεύθυνση του Frans Brüggen, η οποία θεωρείται ηχογράφηση αναφοράς. Πιο πρόσφατες ηχογραφήσεις του περιλαμβάνουν τις τέσσερις συμφωνίες του Brahms και την 3η Συμφωνία του Bruckner με τη Musikkollegium Winterthur, καθώς και τις έξι σονάτες και παρτίτες για σόλο βιολί του J. S. Bach. Έχει κυκλοφορήσει επίσης αρκετές ηχογραφήσεις με την Ορχήστρα Δωματίου της Στουργκάρδης. Επιπλέον, η ηχογράφηση Manto and Madrigals με την Ruth Killius, με την οποία συμπράττουν ως ντουέτο, κυκλοφόρησε το 2011 από την ECM και παρουσιάζει σύγχρονα έργα για βιολί και βιόλα.Είναι επίσης ιδρυτικό μέλος του Zehetmair Quartet, με το οποίο τιμήθηκε το 2014 με το Βραβείο Paul Hindemith της πόλης Hanau για τη σπουδαία μουσική του προσφορά. Για την πολύπλευρη καλλιτεχνική του δραστηριότητα, ο Thomas Zehetmair έχει κερδίσει το German Record Critics Award καθώς και το Βραβείο Ερμηνείας Karl Böhm του Ομόσπονδου Κρατιδίου της Στυρίας, μεταξύ πολλών άλλων διακρίσεων. Είναι επίσης επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Μουσικής Franz Liszt στη Βαϊμάρη και του Πανεπιστημίου του Newcastle.ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣWOLFGANG AMADEUS MOZART (1756, Σάλτσμπουργκ –1791, Βιέννη)Συμφωνία αρ. 31 σε Ρε μείζονα, K. 297/300a, «του Παρισιού»Το 1778 ο Mozart φτάνει στο Παρίσι αναζητώντας νέες προοπτικές: προστάτες-χορηγούς, παραγγελίες, ορατότητα. Στην καρδιά της πόλης δεσπόζει το Concert Spirituel, από τις πρώτες δημόσιες σειρές συναυλιών με εισιτήριο (ίδρυση 1725, στις αίθουσες των Tuileries), που παρουσίαζε μουσική στις θρησκευτικές εορτές με μεγάλη ορχήστρα και ποικίλα προγράμματα: εκκλησιαστικά έργα, συμφωνίες και κοντσέρτα. Σε αυτό το περιβάλλον ο Mozart συνθέτει επιτόπου τη Συμφωνία «του Παρισιού»: μια συμφωνία που μιλά άμεσα σε μεγάλο ακροατήριο, με λαμπερή αρχή και πλούσια παλέτα χρωμάτων. Ξεχωρίζει η ενισχυμένη ομάδα πνευστών—ζεύγη από φλάουτα, όμποε, κλαρινέτα και φαγκότα, μαζί με κόρνα, τρομπέτες και τύμπανα—που δίνει έναν χρωματικό πλούτο, σπάνιο στις προηγούμενες συμφωνίες του Mozart, με τα κλαρινέτα να προσθέτουν μια θερμή, «παριζιάνικη» λάμψη. Το πρώτο μέρος ανοίγει εντυπωσιακά και προχωρά με σταθερό παλμό, σύντομες φανφάρες και ζωηρές εναλλαγές μεταξύ εγχόρδων και πνευστών, κρατώντας μία ισορροπία ανάμεσα στο επίσημο ύφος και την ευκινησία. Στο μεσαίο μέρος ο συνθέτης προτιμά καθαρές, λυρικές γραμμές. Οι φράσεις είναι μεγάλες, η υφή ελαφριά, χωρίς οποιανδήποτε ένταση ή υπερβολή. Για να ανταποκριθεί σε διαφορετικά γούστα, ο Mozart ετοίμασε δύο εκδοχές: Andante και Andantino. Η πρώτη ακούγεται πιο ήρεμη και κομψή, ενώ η δεύτερη έχει κάπως περισσότερη ζεστασιά και εκφραστικότητα. Το φινάλε είναι σκέτη χαρά για τον ακροατή: συνεχής κίνηση, γοργός διάλογος ανάμεσα στα όργανα και ανάλαφρες συγκοπές. Μικρές παύσεις και απαλές μεταβάσεις χτίζουν προσμονή, προτού η ορχήστρα επιστρέψει ολόκληρη με ορμή. Η λάμψη διατηρεί το μέτρο ενώ η δεξιοτεχνία υπηρετεί την απόλαυση και όχι την επίδειξη.Η υποδοχή υπήρξε θερμή —ιδιαίτερα στα εξωτερικά μέρη του έργου — και τον Αύγουστο ο Mozart επανήλθε με προσαρμογές στο αργό μέρος, -όπως γίνεται αναφορά πιο πάνω- για ακόμη καλύτερη σύμπλευση με το τοπικό γούστο. Η Συμφωνία «του Παρισιού» αποτελεί πορτρέτο ενός 22χρονου συνθέτη που συναντά μια μεγάλη πόλη με αυτοπεποίθηση: διευρύνει την ορχηστρική παλέτα, κρατά τον λόγο άμεσο και ζωντανό και χαρίζει μουσική με ευγένεια, καθαρότητα και φως.BENJAMIN BRITTEN (1913, Lowestoft – 1976, Aldeburgh)Διπλό κοντσέρτο σε Σι ελάσσονα για βιολί, βιόλα και ορχήστρα (αποκατάσταση / ολοκλήρωση: Colin Matthews)Ο Britten συνέλαβε το Διπλό κοντσέρτο το 1932, στα 18 του. Κατέγραψε τα σολιστικά μέρη και τον βασικό κορμό της παρτιτούρας και στη συνέχεια το άφησε στο συρτάρι· το έργο δεν παρουσιάστηκε ποτέ όσο ζούσε. Δεκαετίες αργότερα, ο Βρετανός συνθέτης και μελετητής Colin Matthews το ολοκλήρωσε για να παρουσιαστεί, δουλεύοντας πάνω στα χειρόγραφα του Britten, συμπληρώνοντας μόνο ό,τι έλειπε και διατηρώντας τη λιτή, διαφανή ηχητική παλέτα που υποδείκνυαν οι πηγές. Η πρεμιέρα δόθηκε στις 15 Ιουνίου 1997 στο Aldeburgh Festival, αποκαλύπτοντας ένα έργο που, παρότι νεανικό, έχει ήδη καθαρή ταυτότητα.Στον πυρήνα του έργου βρίσκεται ένας ισότιμος διάλογος ανάμεσα σε βιολί και βιόλα. Άλλοτε κινούνται σε στενή μίμηση, άλλοτε ανταλλάσσουν φράσεις μέσα από την ορχήστρα και συχνά ενώνονται σε ένα ζεστό, ενιαίο ηχόχρωμα. Η ορχήστρα κρατά χαμηλό προφίλ: τα χαμηλά έγχορδα προσθέτουν βάθος, τα ξύλινα προσφέρουν φωτεινά και σκούρα χρώματα, ενώ τα κρουστά παρεμβαίνουν διακριτικά για ρυθμική ώθηση — ώστε ο διάλογος των δύο σολίστ να μένει σταθερά στο προσκήνιο.Το πρώτο μέρος συνδυάζει λυρική κομψότητα σε συνδιασμό με μια διακριτική, εσώτερη ένταση: μακριές, καλοσχηματισμένες φράσεις ξεδιπλώνονται πάνω σε απαλά μεταβαλλόμενες αρμονίες, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον. Το αργό μέρος είναι εσωστρεφές, σχεδόν «φωνητικό» στην απλότητά του· εκεί αναγνωρίζουμε ήδη τη χαρακτηριστική γλώσσα του Britten: άμεσο συναίσθημα χωρίς ρητορείες. Στο φινάλε κυριαρχούν γρήγορες ερωταποκρίσεις και ρυθμοί με ήπια συγκοπή: ενέργεια χωρίς επίδειξη, που καταλήγει σε καθαρό, αποφασιστικό κλείσιμο.Η σημερινή εκτέλεση από τον Thomas Zehetmair (βιολί/διεύθυνση) και τη Ruth Killius (βιόλα) υπηρετεί ιδανικά το έργο. Η μακρά τους συνεργασία ως ερμηνευτές όπου η οξύτητα της ακρόασης και η εκλεπτυσμένη αίσθηση ισορροπίας και παλμού ταιριάζουν απόλυτα σε ένα κοντσέρτο που βασίζεται στη συνεργασία και όχι στον ανταγωνισμό.Έτσι, το Διπλό κοντσέρτο κερδίζει με διαύγεια και μέτρο: καθαρές υφές, αμεσότητα συναισθήματος και δραματικότητα που παίρνουν μορφή από τη γραμμή και τον ρυθμό. Η προσεκτική αποκατάσταση του Colin Matthews επιτρέπει στη νεανική — αλλά ήδη ώριμη — φωνή του Britten να ακουστεί σήμερα ολοκληρωμένη.WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756, Σάλτσμπουργκ –1791, Βιέννη)Συμφωνία αρ. 36 σε Ντο μείζονα, K. 425, «του Λιντς»Η συμφωνία «του Λιντς» πήρε το όνομά της από την πόλη όπου γράφτηκε και πρωτοπαρουσιάστηκε. Τον Οκτώβριο 1783, ο Mozart ταξίδευε από το Σάλτσμπουργκ στη Βιέννη με τη σύζυγό του Constanze. Μια στάση στο Λιντς έγινε αφορμή για μια δημόσια συναυλία που οργανώθηκε εσπευσμένα· χωρίς κατάλληλο νέο έργο, ο Mozart συνέθεσε μέσα σε λίγες ημέρες τη συμφωνία και ο ίδιος διηύθυνε την πρεμιέρα στις αρχές Νοεμβρίου. Από μια ανάγκη της στιγμής γεννήθηκε μουσική με ευρύτητα, σιγουριά και εντυπωσιακή διαύγεια.Η συμφωνία ανοίγει με ένα Adagio σε Ντο μείζονα: πλατιές συγχορδίες και σύντομες αρμονικές μετατοπίσεις δημιουργούν τελετουργική προσμονή, πριν το Allegro spiritoso ξεκινήσει με καθαρή ενέργεια. Σε μορφή σονάτας, ένα ρυθμικό πρώτο θέμα αντιπαρατίθεται σε ένα πιο τραγουδιστό δεύτερο, με ανάπτυξη είναι σύντομη και μεστή, με ζωηρό διάλογο ανάμεσα στα έγχορδα και τα πνευστά, μετά την οποία επιστρέφει η κρυστάλλινη λογική. Το Andante (σε Φα μείζονα) κινείται ήρεμα, με την ανάλαφρη ταλάντευση του ρυθμού του χορού Siciliano (6/8): διακρίνεται για τις μακριές φράσεις, τα διακριτικά χρώματα των ξύλινων πνευστών και το ευέλικτο υπόστρωμα των εγχόρδων. Το Menuetto επαναφέρει τη Ντο μείζονα με σταθερό, τελετουργικό βηματισμό, ενώ το Trio λεπταίνει την υφή και αφήνει τα ξύλινα να μιλήσουν με πιο οικείο ύφος.Το Finale (Presto) είναι γοργό και διαυγές, με σχήματα που διατρέχουν την ορχήστρα και ήπιους τονισμούς στην άρση που δίνουν παλμό στον ρυθμό. Η ενορχήστρωση (2 όμποε, 2 φαγκότα, 2 κόρνα, 2 τρομπέτες, τιμπάνια, έγχορδα — χωρίς κλαρινέτα) προσφέρει λαμπρότητα και διαφάνεια: η ανάταση δημιουργείται από την αίσθηση ακρίβειας και προωθητικής ενέργειας, και όχι από την επίδειξη.Η Συμφωνία «του Λιντς» παρουσιάζει τον Mozart σε πλήρη κυριαρχία συμφωνικής γλώσσας του κλασσικισμού: ευρεία αρχιτεκτονική, αξιοπρεπής αργή εισαγωγή και εκμετάλλευση των ηχοχρωμάτων χωρίς βάρος. Η υποδοχή στο Λιντς υπήρξε θερμή και το έργο εντάχθηκε γρήγορα στο ρεπερτόριο. Σήμερα παραμένει υπόδειγμα καθαρής, φωτεινής συμφωνικής αρχιτεκτονικής — μια έμπνευση της στιγμής που εξελίχθηκε σε μία από τις πιο ολοκληρωμένες συμφωνίες του Mozart.Δρ. 