Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 2ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών για Παιδιά και Νεαρά Άτομα Mitsikouri

Δημοσιεύθηκε 24.10.2025 12:00

Μετά από δέκα γεμάτες ημέρες παραστάσεων, δράσεων και δημιουργικών συναντήσεων, το 2ο Φεστιβάλ Mitsikouri ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αφήνοντας πίσω του ένα πλούσιο αποτύπωμα εμπειριών. Από τις 11 έως τις 19 Οκτωβρίου, το φεστιβάλ ταξίδεψε σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και Λεύκαρα – φιλοξενώντας 11 παραγωγές από 9 χώρες, καθώς και ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, συζητήσεις, διαλέξεις και εκπαιδευτικές δράσεις.Εκατοντάδες παιδιά, έφηβοι, εκπαιδευτικοί, καλλιτέχνες και οικογένειες συμμετείχαν σε ένα κοινό ταξίδι φαντασίας και ανακάλυψης. Με το φετινό μότο “Discovering”, το Φεστιβάλ Mitsikouri ανέδειξε τη δύναμη των παραστατικών τεχνών να ενώνουν ανθρώπους πέρα από γλώσσες και σύνορα, προσφέροντας σε μικρούς και μεγάλους ένα παράθυρο στον πλούτο της σύγχρονης, διεθνούς δημιουργίας για παιδιά και νεαρά άτομα.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα είχαν δράσεις που έδωσαν φωνή στα ίδια τα παιδιά, όπως το θεατρικό αναλόγιο «Γράψε μου το στόρι σου!», στο οποίο παρουσιάστηκαν κείμενα γραμμένα από εφήβους. Τα κείμενα προέκυψαν μέσα από το εργαστήρι θεατρικής γραφής «Γράψε μου το στόρι σου!», το οποίο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Το Φεστιβάλ διοργανώθηκε από το Κέντρο Θεάτρου για Παιδιά και Νεαρά Άτομα – ASSITEJ Κύπρου, με κύριο χορηγό το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού. Σημαντικό στοιχείο της φετινής διοργάνωσης ήταν και η συνεργασία με τις δύο υποψήφιες πόλεις για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2030, Λεμεσό και Λάρνακα.







Το Φεστιβάλ Mitsikouri ανανεώνει το ραντεβού του για το 2026, συνεχίζοντας να υπερασπίζεται το δικαίωμα κάθε παιδιού για συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή και να χτίζει γέφυρες ανάμεσα σε δημιουργούς και νέες γενιές θεατών.