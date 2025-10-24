«Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές» στην Κεντρική Σκηνή «Εύης Γαβριηλίδης»

Δημοσιεύθηκε 24.10.2025 14:30

Ξεκίνησε η προπώληση για την παραγωγή της Κεντρικής Σκηνής του ΘΟΚ, με το έργο «Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές» της Άγκαθα Κρίστι, σε θεατρική διασκευή του Κεν Λούντβιχ και σε σκηνοθεσία του Τάκη Τζαμαργιά. Η πρώτη παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025.

Μετά την επιτυχή εξιχνίαση μιας υπόθεσης, ο διάσημος Βέλγος ντετέκτιβ Ηρακλής Πουαρό ξεκινά το ταξίδι της επιστροφής του από την Κωνσταντινούπολη στο Λονδίνο, επιβαίνοντας στο πολυτελές τρένο Όριεντ Εξπρές. Όταν μια σφοδρή χιονοθύελλα αναγκάζει το τρένο να ακινητοποιηθεί, το ταξίδι σκιάζεται από έναν φόνο. Η ανακάλυψη του πτώματος φορτίζει την ατμόσφαιρα με ένταση, και έτσι ο λεπτολόγος Πουαρό αναλαμβάνει να ξεσκεπάσει το μυστήριο.

Το Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές, ένα από τα σημαντικότερα έργα της Άγκαθα Κρίστι, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Κύπρο και στην Κεντρική Σκηνή του ΘΟΚ, μέσα από την πρώτη επίσημη θεατρική διασκευή του μυθιστορήματος από τον Αμερικανό συγγραφέα Κεν Λούντβιχ, σκηνοθετημένο με την έμπειρη ματιά του Τάκη Τζαμαργιά. Ένα μικρό διαμάντι της αστυνομικής λογοτεχνίας, εκδομένο το 1934 και σκηνικά προσαρμοσμένο το 2017, το οποίο συνέβαλε στην καθιέρωση της Κρίστι ως «βασίλισσας του μυστηρίου».

Μια σκοτεινή, γριφώδης και παράλληλα κωμική σκηνική σύνθεση, που αναδεικνύει τη διαχρονική αμφισημία ανάμεσα στην αλήθεια και το ψέμα, ανάμεσα στην παγίδα του φαίνεσθαι και την αποκάλυψη του είναι. Στους ρόλους του θύματος, των πολλαπλών υπόπτων και του μοναδικού ενόχου, δεκατρείς εξαιρετικοί ηθοποιοί, γνωστοί πρωταγωνιστές αλλά και νέοι. Τον θρυλικό Πουαρό ερμηνεύει ο Νεοκλής Νεοκλέους.

Ταυτότητα παράστασης

Θεατρική διασκευή: Κεν Λούντβιχ

Μετάφραση: Ολυμπία Σκορδίλη

Σκηνοθεσία: Τάκης Τζαμαργιάς

Σκηνικά-Κοστούμια: Λάκης Γενεθλής

Μουσική: Αντρέας Κουρέτας

Κίνηση: Έλενα Χριστοδουλίδου

Σύλληψη-Σχεδιασμός βίντεο: Έλενα Αλωνεύτη

Κινηματογράφιση: Ιάκωβος Χαραλάμπους

Σχεδιασμός φωτισμού: Γεώργιος Κουκουμάς

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Πισιήλη

Βοηθός σκηνογράφου-ενδυματολόγου: Μικαέλλα Κάσινου

Παίζουν:

Τον ρόλο του Ηρακλή Πουαρό ερμηνεύει ο Νεοκλής Νεοκλέους, Κοραλία Καράντη, Αννίτα Σαντοριναίου, Αλέξανδρος Παρίσης, Σωτήρης Μεστάνας, Άννα Γιαγκιώζη, Πάνος Μακρής, Αντωνία Χαραλάμπους, Μαρία Μαμούρη, Κωνσταντίνος Γαβριήλ, Νικόλας Κουρουζίδης, Αντώνης Παρχαρίδης, Σταύρος Πατσιάς

Παραστάσεις

Λευκωσία: Θέατρο ΘΟΚ, Κεντρική Σκηνή «Εύης Γαβριηλίδης»

Από Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

κάθε Παρασκευή & Σάββατο στις 20:00 και Κυριακή στις 18:00

Πάφος: Μαρκίδειο Θέατρο

Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026 στις 20:30

Λάρνακα: Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος

Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026 στις 20:30

Λεμεσός: Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026 στις 20:30

Υπερτιτλισμένες παραστάσεις

Λευκωσία

▪Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025 (αγγλικά και τουρκικά)

▪Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025 (ελληνικά)

Λεμεσός

▪Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026 (αγγλικά και τουρκικά)

Πληροφορίες

▪Ηλεκτρονικά στη σελίδα www.thoc.org.cy

▪Ταμείο Θεάτρου ΘΟΚ, τηλ. 77772717 (Τρίτη-Κυριακή 10:00-13:30 & 16:00-18:00)

Τιμή Εισιτηρίου

€15

€6 (άνεργοι, συνταξιούχοι, πολύτεκνοι με την επίδειξη του αντίστοιχου αποδεικτικού εγγράφου και άτομα κάτω των 25 ετών με την επίδειξη πολιτικής ταυτότητας)

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS’ © 2016 Agatha Christie Limited & Ken Ludwig All rights reserved.

Adapted from “MURDER ON THE ORIENT EXPRESS” © 1934 Agatha Christie Limited.All rights reserved.

Τα ονόματα ‘AGATHA CHRISTIE’, POIROT και η υπογραφή της Agatha Christie είναι εμπορικά σήματα της Agatha Christie Ltd. All rights reserved.

Η άδεια για την κυπριακή παραγωγή του συγκεκριμένου έργου χορηγήθηκε από την THE ARTBASSADOR για λογαριασμό της AGATHA CHRISTIE LTD.

Για περισσότερες πληροφορίες γι αυτό ή και άλλα έργα της Agatha Christie, παρακαλούμε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.agathachristie.com.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Ken Ludwig, παρακαλούμε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.kenludwig.com.

Φωτογραφίες: Αντώνης Φαρμακάς