Ο Νοέμβριος στο Θέατρο Ριάλτο

Δημοσιεύθηκε 22.10.2025 14:50

2 Κυρ 20:30 (130’)

30 Χρόνια Μαζί Ι Πολιτιστικός Όμιλος ΕΣΤΙΑ Ι Έλενα Σολέα

H επετειακή συναυλία του Π.Ο. ΕΣΤΙΑ είναι μια αναδρομή στα 30 χρόνια της Χορωδίας των Ονείρων. Στη συναυλία συμμετέχουν: Γυναικεία Χορωδία των Ονείρων, Παιδική Χορωδία των Ονείρων και η σολίστ και μαέστρος Έλενα Σολέα, πλαισιωμένοι από δεκαμελή ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Κωνσταντίνου Ζορπά. Με παράλληλη προβολή οπτικού υλικού από όλες τις παρουσιάσεις των Χορωδιών.

€ 20 / 18

3 & 4 Δευ - Τρι 20:00 (65’) 9+

Pss Pss by Compagnia Baccalà Ι ArtCargo Performing Arts Festival

Εμπνευσμένοι από τon βωβό κινηματογράφο, δύο σύγχρονοι κλόουν ανεβαίνουν στη άδεια σκηνή. Η τρυφερή, ευφυής, ξεκαρδιστική και διαχρονική παράσταση που έχει αποσπάσει 14 διεθνή βραβεία, έχει παρουσιαστεί πάνω από 700 φορές, σε περισσότερες από 50 χώρες, με τεράστια επιτυχία. Κατάλληλη για άτομα που δεν μιλούν Αγγλικά.

€ 30 +

6 Πεμ 20:30 (80’)

Το τραγούδι που άλλαξε τον κόσμο Ι Πολιτιστική Κίνηση Επιλογή

Μια παράσταση που συνδυάζει θέατρο, αφήγηση και τραγούδι, αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη. Ο Θεοδωράκης είναι κάτι περισσότερο από συνθέτης, είναι ποταμός που διέσχισε τον 20ό αιώνα της Ελλάδας, κουβαλώντας μέσα του έρωτα και ποίηση, αγώνα και εξορία, σινεμά και γειτονιά. Συμμετέχει η Μικτή Χορωδία της Π.Κ. Επιλογή, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Γρηγορίου και πολυμελής ορχήστρα.

€ 15 / 10

14 - 16 Παρ – Κυρ 20:30

25η Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου

Ο χορογραφικός θεσμός που στοχεύει στη δημιουργία και παρουσίαση νέων έργων σύγχρονης χορογραφίας στο κοινό, επιστρέφει παρουσιάζοντας 13 νέα έργα καθιερωμένων και νεότερων Κύπριων χορογράφων. Συμμετέχουν: Πάνος Μαλακτός, Δημήτρης Χαραλάμπους, Μάχη Δημητριάδου Lindhal, Δημήτρης Χειμώνας, Διαμάντω Χατζηζαχαρία, Σωτήριος Παναγούλιας, Παναγιώτης Τοφή, Μελίνα Ιωαννίδου, Άλεξ Κυριαζής, Χάρις Ιακώβου, Έλενα Χριστοδουλίδου, Ηλίας Κλάρκ, Άντρια Μιχαηλίδου. Το κεντρικό πρόγραμμα παραστάσεων εμπλουτίζουν και φέτος οι παράλληλες εκδηλώσεις «Dance Throughout the Year», τις οποίες διοργανώνει η Στέγη Χορού Λεμεσού. Διοργάνωση: Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και Θέατρο Ριάλτο.

€ 8 (€15 για 3 μέρες).

17,18 & 24, 25 Δευ – Τρι 20:30 (120’)

Κορίτσια Ημερολογίου - Tim Firths I Θέατρο Λέξη

Μετά τη μεγάλη της επιτυχία, η παράσταση Κορίτσια Ημερολογίου επιστρέφει στο Θέατρο Ριάλτο. Μια τρυφερή κωμωδία, ένας ύμνος στην αγάπη, τη φιλία και τη ζωή, βασισμένη σε αληθινή ιστορία. Το χιούμορ εναλλάσσεται με τη συγκίνηση, το πένθος με τη δίψα για ζωή, η απόγνωση με την ελπίδα. Σκηνοθεσία: Γιώργος Τσιάκκας. Πρωταγωνιστούν: Έλενα Ευσταθίου, Χριστίνα Παυλίδου, Μαρίνος Χατζηβασιλείου, Κύνθια Παυλίδου, Ελένη Σιδερά, Μαρίνα Βρόντη, Σταυριάνα Καδή, Άγγελος Χατζημιχαήλ.

€25 / 22 / 18

19 Τετ 20:30 (110’) 6+

Χρόνια Πολλά κύριε Σκρουτζ Ι Θέατρο Aνεμώνα

Θεατρική μεταφορά του αριστουργήματος του Charles Dickens Χριστουγεννιάτικη Ιστορία. Η κλασική νουβέλα πραγματεύεται τη συναισθηματική και ηθική μεταστροφή του Εμπενίζερ Σκρουτζ, ενός από τους πιο απολαυστικούς μισανθρώπους της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Μια παράσταση για όλη την Οικογένεια. Κείμενο: Ιρένε Μαραντέι. Σκηνοθεσία: Αντρέας Τηλεμάχου. Ηθοποιοί: Αντρέας Τηλεμάχου, Μαρίνος Ξενοφώντος, Γιάννα Λευκάτη, Έλια Ιωαννίδου, Ευαγόρας Θεοδοσίου, Ειρήνη Καραγιώργη, Γιώργος Ιωσήφ, Στέλιος Στυλιανού, Παναγιώτης Γεωργίου. Συμμετέχουν τα παιδιά: Νικολίνα Μωυσέως, Άρης Χρυσάνθου, Πάνος Αθανασόπουλος, Χριστίνα Κωνσταντίνου.

€15 / 12

20 Πεμ 20:30 (100’)

Αγύριστο κεφάλι - Άλκης Αλκαίος

Το βιβλίο του Μίλτου Πασχαλίδη «Αγύριστο κεφάλι» διασκευάζεται θεατρικά από την σκηνοθέτιδα Αλεξία Παπαλαζάρου και υπό την καθοδήγησή της, ο ηθοποιός Γιώργος Ευαγόρου, θα ξεδιπλώσει τη σχέση του Μίλτου Πασχαλίδη με τον Άλκη Αλκαίο. Με ορχήστρα επί σκηνής, τον Κούλη Θεοδώρου και τη Μυρσίνη Χριστοδούλου στο τραγούδι, ο στιχουργός Άλκης Αλκαίος θα μας ανοίξει την πόρτα του σκοτεινού του δωματίου. Διοργάνωση: Τομέας Πολιτισμού του ΑΚΕΛ.

€ 20 / 15

21 Παρ 20:30 (150’)

Αντανακλάσεις Αναμνήσεων - Πνευματικός Όμιλος Λεμεσού

Με αφορμή τη συμπλήρωση 38 χρόνων από την ίδρυση του Φωνητικού Συγκροτήματος «Μελωδία» του Πνευματικού Ομίλου Λεμεσού, ο Όμιλος παρουσιάζει μια παραγωγή όπου το τραγούδι και ο χορός σμίγουν με την εικόνα. Ένα μουσικό ψηφιδωτό με έργα βασισμένα κυρίως σε μελοποιημένη ποίηση Ελλήνων ποιητών που έχουν εκτελεστεί σε συναυλίες που οργάνωσε ο Όμιλος στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Καλλιτεχνική διεύθυνση: Βιολέτα Κακομανώλη. Διεύθυνση χορωδίας και ορχήστρας: Βιολέτα Κακομανώλη & Francis Guy. Ερμηνεία: Μάριος Ανδρέου, Καλλιόπη Βέττα, Αναστασία Guy και Φωνητικό Συγκρότημα «Μελωδία».

€ 12 / 8

26 Τετ 20:30 (105‘)

Το Γάλα – Βασίλης Κατσικονούρης Ι Θέατρο Λέξη

Το συγκλονιστικό θεατρικό έργο του Βασίλη Κατσικονούρη, ανεβαίνει από το Θέατρο Λέξη σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη και παραγωγή Γιώργου Τσιάκκα. Μια δυνατή ιστορία που εξερευνά τα όρια της αγάπης και της θυσίας, αγγίζοντας τις πιο ευαίσθητες χορδές της ανθρώπινης ύπαρξης. Με τις καθηλωτικές ερμηνείες της Χριστίνας Παυλίδου, του Αντρέα Παπαμιχαλόπουλου, του Βασίλη Χαραλάμπους και της Σταυριάνας Καδή.

€25 / 22 / 18

28 & 29 Παρ & Σαβ 19:00

Flash Art Festival 2025

Το πρόγραμμα Flash Art του Θεάτρου Ριάλτο, από τη δημιουργία του το 2020, ανέδειξε και ενίσχυσε δεκάδες παραγωγές και εκατοντάδες καλλιτέχνες. Στη φετινή, 6η του έκδοση, αλλάζει μορφή και μετεξελίσσεται σε φεστιβάλ, διευρύνοντας περαιτέρω τους στόχους του, ενθαρρύνοντας την πολυμορφία, την εξωστρέφεια και την ανταλλαγή σε διαθεματικά πεδία των παραστατικών τεχνών. Μερικές από τις παραστάσεις / δράσεις / πρότζεκτ που θα παρουσιαστούν είναι: Έρκουμαι σαν καταρράκτης κάθετα της Έλενας Αγαθοκλέους. The New Buffer Zone του Ηλία Κλάρκ. Constellation of Awakening της Νεφέλης Κεντώνη. SALTY RIVER -"A Journey from within" του Κωνσταντίνου Πελεκανή. Different From the Others (Richard Oswald, 1919) - Σε συνεργασία με το Queer Wave και το Ινστιτούτο Γκαίτε.

€ 8 (€ 20 ανά μέρα) & € 30 Κάρτα Φεστιβάλ).

30 Κυρ 19:00 (80’)

El Pulso Secreto - Πιάνο & Φλαμένκο: Ένα Ζωντανό Συναπάντημα

Ο Μανώλης Νεοφύτου υφαίνει με το πιάνο του ένα ηχόχρωμα που ταξιδεύει στον χρόνο, φέρνοντας κοντά ισπανικές, ελληνικές και λατινοαμερικάνικες μελωδίες. Η χορογράφος Φιλίππα Στυλιανούδη, εμπνεόμενη από την αυθόρμητη δύναμη του φλαμένκο και το πιάνο του Μανώλη, ξεδιπλώνει έναν τσιγγάνικο χορό. Σ’ έναν κοινό παλμό, πιάνο και φλαμένκο γίνονται η φωνή της ψυχής. Κρουστά: Γιώργος Κούλας.

€ 20 / 15

Εισιτήρια: www.rialto.com.cy

Πληροφορίες / Ταμείο: 77 77 77 45

(Δευ - Παρ 10:00-15:00 και 90’ πριν την έναρξη των παραστάσεων)