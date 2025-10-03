Echoes of Her: Women in Greek Myths | Οι σιωπηλές γυναικείες μορφές της μυθολογίας αποκτούν φωνή στην XeniArtSpace

Δημοσιεύθηκε 03.10.2025 09:53

Η XeniArtSpace Gallery παρουσίασε στο κοινό, στις 25 Σεπτεμβρίου 2025, τη νέα εμβληματική έκθεση “Echoes of Her: Women in Greek Myths”, μια εικαστική διαδρομή που φωτίζει τις γυναικείες μορφές της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, επαναφέροντάς τες στο επίκεντρο της ιστορίας.

Στην Κύπρο, τη γη όπου η Αφροδίτη αναδύθηκε από τον αφρό της θάλασσας, οι ελληνικοί μύθοι δεν είναι απλώς αφηγήσεις, αλλά ζωντανή μνήμη, υφασμένη στην πέτρα, στα μωσαϊκά και στην ψυχή του τόπου. Κι όμως, μέσα σε αυτόν τον πλούτο συμβόλων και μορφών, οι γυναικείες φωνές έμεναν συχνά σιωπηλές, στη σκιά των θεών και των ηρώων, περιορισμένες στους ρόλους της μητέρας, της κόρης ή του αντικειμένου πόθου.

Η Αριάδνη, η εγκαταλελειμμένη ερωμένη, η Φαίδρα, ένα τραγικό θύμα του πάθους, η Σμύρνα, καταδικασμένη σε αιώνια μεταμόρφωση, μέσα από την έκθεση “Echoes of Her: Women in Greek Myths” αποκτούν λόγο και φωνή, καθορίζοντας τη δική τους μοίρα. Μέσα από ζωγραφική, γλυπτική και μικτές τεχνικές, οι καλλιτέχνες αναπλάθουν αυτές τις αρχέγονες μορφές, μεταμορφώνοντας τες σε σύγχρονους καθρέφτες της θηλυκότητας.

Η Επιμελήτρια, Συλλέκτρια και Ιδρύτρια της XeniArtSpace, κα Xenia Kulbachevskaya δήλωσε: «Με την παρούσα έκθεση επιδιώκουμε να φέρουμε ξανά στο προσκήνιο τις γυναικείες μορφές της μυθολογίας, αναδεικνύοντας τη δύναμη και το διαχρονικό τους συμβολισμό. Μαζί με καλλιτέχνες από την Κύπρο και μία γλύπτρια από τη Βουλγαρία, σας καλούμε να γνωρίσετε εκ νέου την Αφροδίτη, την Αριάδνη, τη Σμύρνα, τη Γαλάτεια και άλλες μορφές-σύμβολα, όχι ως σιωπηλές φιγούρες, αλλά ως ζωντανές παρουσίες που εξακολουθούν να καθοδηγούν και να διαμορφώνουν το σήμερα, για θέματα, όπως η ελευθερία, η επιλογή, η αγάπη και η γυναικεία ταυτότητα».

Η έκθεση φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Κύπρο έργα της γλύπτριας Nina E. Lishovska-Todorova, από τη Βουλγαρία, μαζί με δημιουργίες 20 καλλιτεχνών που ζουν και εργάζονται στο νησί: Alexandra Stroganova, Alison Leggat, Άνδρεα Χαραλαμπίδου, Δάφνη Χριστοφόρου, Δήμητρα Σέργη, Δέσποινα Θεοχαρίδου, Ευγενία Βασιλούδη, Έλενα Τσιγαρίδου, Elizabeth Nenarokov, Fikos, Isabelle Bedevian, Τζούλια Αστραίου-Χριστοφόρου, Κατερίνα Φουκαρά, Κωνσταντίνος Κυρτής, Leda Theo, Λίζα Κάρα, Νικόλας Αντωνίου, Paparazzi, Sevil Alieva, Σπύρος Αγαθού.

Αυτό αποτελεί και τη βασική φιλοσοφία της XeniArtSpace: να φιλοξενεί καταξιωμένους καλλιτέχνες, από την Κύπρο και το εξωτερικό, παρέχοντας τους την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα έργα τους.

Η έκθεση “Echoes of Her: Women in Greek Myths” καλεί τους επισκέπτες σε ένα ταξίδι που συνδέει τον μύθο με την πραγματικότητα, αποκαλύπτοντας πώς η τέχνη μπορεί να τα μετασχηματίσει και να απελευθερώσει τα αρχέτυπα του παρελθόντος. Να αφουγκραστούντην ηχώ και να ανακαλύψουν μέσα τους κάτι βαθύ και ουσιαστικό.

XeniArtSpace - Trilogy Plaza Limassol

25 Σεπτεμβρίου - 20 Δεκεμβρίου 2025

Τετάρτη - Παρασκευή: 16:00-20:00

Σάββατο: 12:00-17:00

Web: xeniartspace.com | Instagram: @xeniartspace