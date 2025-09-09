«Μουσική στην πόλη»: Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου στην πλατεία Ελευθερίας

Μια μοναδική μουσική εμπειρία στην καρδιά της Λευκωσίας, πλάι στα φωτισμένα ενετικά τείχη

Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, υπό τη διεύθυνση τoυ ανερχόμενου Κύπριου μαέστρου Ανδρέα Ασιήκκη υπόσχεται μια βραδιά ρομαντισμού, κομψότητας και μαγείας με δημοφιλή έργα και βαλς των Adolf Fredrik Lindblad, Jean Sibelius και Johann Strauss Jr.

Η φετινή συναυλία εντάσσεται στο πλαίσιο του εορτασμού της 30ής επετείου από την ένταξη της Αυστρίας, Σουηδίας και Φινλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Πρεσβείες των τριών χωρών.

Η πολυαναμενόμενη συναυλία έχει πια καθιερωθεί ως θεσμός, και συνδιοργανώνεται από τον Σύνδεσμο «Φίλοι της Λευκωσίας» και το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου. Το τηλεοπτικό κανάλι ΡΙΚ 2 θα μεταδίδει ζωντανά τη συναυλία.

Το πρόγραμμα της συναυλίας:

Adolf Fredrik Lindblad: Συμφωνία αρ. 2 σε Ρε μείζονα, Ι. Maestoso - Allegro molto

Jean Sibelius: Andante festivo

Valse triste, έργο 44. αρ. 1

Johann Strauss II:

Champagne Polka

Sport Polka

Künstlerleben (Βαλς «Η ζωή του καλλιτέχνη»), έργο 316

Pizzicato Polka

Βαλς «Ο Γαλάζιος Δούναβης», έργο 314

Ύμνος της ΕΕ (από το τελευταίο μέρος της 9ης Συμφωνίας Beethoven)

Είσοδος ελεύθερη

Σε συνεργασία με τις Πρεσβείες Αυστρίας, Σουηδίας και Φινλανδίας, στο πλαίσιο του εορτασμού της 30ής επετείου από την ένταξη των χωρών τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Oργάνωση: Σύνδεσμος «Φίλοι της Λευκωσίας» & Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΣΙΗΚΚΗΣ μαέστρος

Ο Ανδρέας Ασιήκκης είναι Κύπριος μαέστρος με βάση την Ολλανδία. Από το Σεπτέμβριο του 2024, συμμετέχει στο NMO (National Master in Orchestral Conducting), έχοντας καθοδήγηση από τους Jac van Steen, Ed Spanjaard, και Antony Hermus. Στην Ολλανδία έχει συνεργαστεί με την Ορχήστρα του Μπαλέτου σε μια οικογενειακή παραγωγή της Σταχτοπούτας και με την Dutch National Opera Academy διευθύνοντας Rossini στο Φεστιβάλ του Bredeweg.

Προηγουμένως σπούδασε διεύθυνση ορχήστρας στο Royal Northern College of Music και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει διευθύνει σύγχρονα έργα, οικογενειακές συναυλίες και έχει βοηθήσει μαέστρους όπως Martyn Brabbins, Sir Andrew Davis, Juanjo

Mena, John Storgårds, και Joshua Weilerstein. Στην Ελλάδα εργάστηκε ως βοηθός μαέστρου του Άλκη Μπαλτά στην Συμφωνική Ορχήστρα της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας (Παλαιά) και δημιούργησε μια ορχήστρα νέων στο Ιόνιο Ωδείο με έμφαση στην κινηματογραφική μουσική.

Έχει διευθύνει ορχήστρες όπως Φιλαρμονική του BBC, Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λίβερπουλ, Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου, και Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Τον Ιούνιο του 2024, διηύθυνε τη Φιλαρμονική του BBC σε έργα Ανδρονίκου, Ye και Σκαλκώτα που ηχογραφήθηκαν για το BBC Radio 3.

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025 - Πλατεία Ελευθερίας, 20:00

Πληροφορίες: 22 463144, www.cyso.org.cy

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Κωνσταντία Ηλία στο 22 463135 ή στο c.elia@cyso.org.cy