«Ο μικρός Έγιολφ» επιστρέφει στη Νέα Σκηνή «Νίκος Χαραλάμπους»

Δημοσιεύθηκε 11.09.2025 10:21

Ο μικρός Έγιολφ του Χένρικ Ίψεν, σε διασκευή και σκηνοθεσία του διακεκριμένου Σουηδού σκηνοθέτη Stefan Larsson, επιστρέφει στη Νέα Σκηνή «Νίκος Χαραλάμπους» για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, εγκαινιάζοντας τη θεατρική περίοδο 2025-2026.

Πρόκειται για μια παράσταση που υιοθετεί μια σύγχρονη σκηνική προσέγγιση για να αφουγκραστεί τη σιωπηλή κατάρρευση και την απέλπιδα προσπάθεια για λύτρωση και εκ νέου νοηματοδότηση της ζωής στα ερείπια μιας τραγωδίας.

Όταν ο μικρός Έγιολφ πνίγεται, η ζωή των γονιών του, του Άλφρεντ και της Ρίτα, διαλύεται. Το τραγικό αυτό γεγονός πυροδοτεί μια βαθιά κρίση που φέρνει στην επιφάνεια τις ρωγμές της σχέσης τους και θέτει υπό αμφισβήτηση την ισορροπία και τις επιθυμίες τους. Τι πιο σπαρακτικό μπορεί να ζήσει μια οικογένεια από την απώλεια ενός παιδιού;

Σε ένα από τα ώριμα ρεαλιστικά του έργα, γραμμένο το 1894, ο Ίψεν μας μεταφέρει πολύ πιο μακριά από τις αναμενόμενες αντιδράσεις απέναντι σε μια τέτοια συγκλονιστική πραγματικότητα. Παρατηρεί τις καταστροφικές επιπτώσεις του πένθους και της ενοχής στο αγαπημένο του πεδίο μελέτης, το ζευγάρι, το οποίο, παρά τη θλίψη και τον πόνο του, θα επαναπροσδιορίσει τη θέση του μέσα στον κόσμο, θα αναπληρώσει ό,τι αναπληρώνεται και θα ξαναβρεί νέους τρόπους σύνδεσης.

Η διασκευή του Stefan Larsson αποκαλύπτει ένα έργο βαθιά προσωπικό, με έντονη συνάφεια προς τις δικές του εμπειρίες. Ο σκηνοθέτης ανανεώνει τη συνάντηση του κοινού με το ιψενικό έργο, προτείνοντας μια φρέσκια εκδοχή, η οποία συνδυάζει τη γλώσσα του θεάτρου με αυτήν του σινεμά και εντάσσει τη ζωντανή κινηματογράφηση οργανικά στην αφήγηση. Ένας ιδιαίτερος κόσμος δημιουργείται κάθε βράδυ επί σκηνής από μια σπουδαία ομάδα πρωταγωνιστών, που δίνουν παλμό στη δράση και ζωντανεύουν τον διάλογο γύρω από τις ανθρώπινες σχέσεις.

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Μαργαρίτα Μέλμπεργκ

Σκηνοθεσία-Διασκευή: Stefan Larsson

Σκηνικά: Sven Haraldsson

Kοστούμια: Λάκης Γενεθλής

Σύμβουλος οπτικών μέσων: Torben Lendorph

Σχεδιασμός φωτισμού: Γεώργιος Κουκουμάς

Συνεργάτιδα σκηνοθέτιδα: Μάγια Κυριαζή

Ζωντανή κινηματογράφηση-Χειρισμός κάμερας: Νεφέλη Κεντώνη

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Μαργαρίτα Ζαχαρίου, Αντρέας Κουτσόφτας,

Κρίστη Παπαδοπούλου, Λένια Σορόκου, Ανδρέας Τσέλεπος

Συμμετέχει το παιδί Ιωσήφ Κατσουλάκης.

Παραστάσεις

Λευκωσία

Θέατρο ΘΟΚ

Νέα Σκηνή «Νίκος Χαραλάμπους»

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025, 20:00 μ.μ.

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025, 20:00 μ.μ.

Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025, 20:00 μ.μ.

Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025, 20:00 μ.μ.

Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025, 17:00 μ.μ.

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025, 20:00 μ.μ.

Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025, 20:00

Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025, 17:00 μ.μ.

Πληροφορίες / Εισιτήρια

Ηλεκτρονικά στη σελίδα www.thoc.org.cy

Ταμείο Θεάτρου ΘΟΚ, τηλ. 77772717

(Τρίτη-Σάββατο 10:00-13:30 & 16:00-18:00

και από 5 Οκτωβρίου 2025 Τρίτη-Κυριακή 10:00-13:30 & 16:00-18:00)

Τιμή Εισιτηρίου

€12 / €6

Φωτογραφίες: Παύλος Βρυωνίδης