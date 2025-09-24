Παράθυρο logo
Ο Μιχάλης Παντελίδης εκπροσωπεί την Κύπρο στην έκθεση της Ευρωβουλής στο Παρίσι
Δημοσιεύθηκε 24.09.2025 08:47
Στην «28 Visions Européennes pour une Mode plus Durable» επιλέχθηκε ο Κύπριος σχεδιαστής υφασμάτων.

 

Ο Κύπριος σχεδιαστής υφασμάτων Μιχάλης Παντελίδης επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει την Κύπρο στην έκθεση «28 Visions Européennes pour une Mode plus Durable», που διοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 31 Οκτωβρίου 2025 στο Europa Expérience, Place de la Madeleine, Παρίσι.

Η έκθεση συγκεντρώνει 28 δημιουργούς από όλη την Ευρώπη, μαζί με μία καλεσμένη καλλιτέχνιδα από την Ουκρανία, και διερευνά τη σύνδεση της βιωσιμότητας, της δημιουργικότητας και της ευρωπαϊκής πολιτικής. Οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν έργα που δημιουργήθηκαν με τεχνικές upcycling και βιώσιμες προσεγγίσεις υφαντικής, αναδεικνύοντας τη διαφορετικότητα και την καινοτομία στον χώρο της μόδας.

Ο Παντελίδης, γνωστός για τη σύνθεση φωτογραφίας, πολιτιστικής κληρονομιάς και υφαντικής, θα παρουσιάσει το έργο του “Red Caftan” - ένα καφτάνι φτιαγμένο 100% από ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια. Το έργο αυτό αντικατοπτρίζει την ευρύτερη πρακτική του καλλιτέχνη να μετατρέπει χώρους απορριμμάτων και περιβαλλοντικές ανησυχίες σε υψηλή μόδα, επαναπροσδιορίζοντας πώς η βιωσιμότητα μπορεί να συνυπάρξει με τη πολυτέλεια και την πολιτιστική αφήγηση.

«Είναι τιμή μου να εκπροσωπώ την Κύπρο στο Παρίσι μέσα από τη δουλειά μου και να συμμετέχω σε ένα κοινό ευρωπαϊκό όραμα για ένα πιο βιώσιμο μέλλον στη μόδα. Η έκθεση αυτή αναδεικνύει όχι μόνο τη σημασία της καινοτομίας στο design, αλλά και τον ρόλο της κουλτούρας και της κληρονομιάς στη διαμόρφωση υπεύθυνης δημιουργικότητας.» [Μιχάλης Παντελίδης].

Πληροφορίες

28 Visions Européennes pour une Mode plus Durable

Ώρες Λειτουργίας: 10:00 – 18:00 καθημερινά

Χώρος: Europa Expérience, 28 Place de la Madeleine, 75008 Παρίσι

Διάρκεια: 1-31 Οκτωβρίου 2025

Περισσότερες πληροφορίες: Europa Experience Paris

[Διοργάνωση: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Αφίσα: @cyprussureal · Φωτογραφία Μόδας: Michalakis Georgiou · Μοντέλο: @nona_mch]

