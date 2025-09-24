Το σύνολο BLACK PENCIL ENSEMBLE για πρώτη φορά στην Κύπρο

Δημοσιεύθηκε 24.09.2025 12:18

Στο πλαίσιο του 16ου Διεθνούς Φεστιβάλ Σύγχρονης Μουσικής Φάρος, το σύνολο Black Pencil θα προσφέρει στο κοινό την ευκαιρία να βιώσει μουσική που είναι ευφάνταστη, συναρπαστική και γεμάτη ένταση.

Έχοντας ιδρυθεί το 2010, το πρωτοποριακό σύνολο Black Pencil εμφανίζεται τακτικά σε κορυφαίες αίθουσες συναυλιών, συμπεριλαμβανομένων των Μουζίκγκεμπαου Φριτς Φίλιπς στο Αϊντχόφεν, Πινακοθήκης της Ερφούρτης και Θεάτρου BKA του Βερολίνου. Επιστρατεύοντας πάνω από χίλια χρόνια μουσικής ιστορίας ως το δημιουργικό πεδίο δράσης τους, οι Black Pencil φημίζονται για τον εξαιρετικά πρωτότυπο συνδυασμό οργάνων τους – αυλούς, πανφλάουτα, βιόλα, ακορντεόν και κρουστά – ο οποίος έχει εμπνεύσει τη σύνθεση άνω των 500 νέων έργων ειδικά για το σύνολο.

Για το ντεμπούτο του στην Κύπρο, μέσα στο πλαίσιο του 16ου Διεθνούς Φεστιβάλ Σύγχρονης Μουσικής Φάρος, το σύνολο Black Pencil θα προσφέρει στο κοινό την ευκαιρία να βιώσει μουσική που είναι ευφάνταστη, συναρπαστική και γεμάτη ένταση. Μακριά από τα στερεότυπα που συχνά συνδέονται με τη σύγχρονη μουσική, το σύνολο θα παρουσιάσει ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα με παγκύπριες πρεμιέρες από τους Καλλιόπη Τσουπάκη, Γιοχάνες Κ. Χίλντεμπραντ, Σίλια Σουάρτ, Ούγκο Μοράλες Μουργκία, B.C. Μαντζουνάθ, Χένρι Μονφόρ και Άντονι Φιουμάρα, καθώς και, έπειτα από ανάθεση του Ιδρύματος Τεχνών Φάρος, δύο έργα σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση από τις Κύπριες συνθέτριες Αντωνία Κάττου και Άρτεμις Αϊφωτίτη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:Καλλιόπη Τσουπάκη (1963): Into Space (2022) Γιοχάνες Κ. Χίλντεμπραντ (1968): Fünfeck (2023)Αντωνία Κάττου (1999): Νέο έργο (2025) Σίλια Σουάρτ (1994): Tij (2025) Άρτεμις Αϊφωτίτη (1986): Νέο έργο (2025) Ούγκο Μοράλες Μουργκία (1979): Picture για αυτοσχέδια όργανα (2025) B.C. Μαντζουνάθ (1976): Hari-hara-suta για αυλό και καχόν (2010)Χένρι Μονφόρ (1979): Bottle Battle για μπουκάλια (2014)Άντονι Φιουμάρα (1968): Exposure (2025)

BLACK PENCIL ENSEMBLE

Jorge Isaac (αυλό)Matthijs Koene (πανφλάουτο)Esra Pehlivanli (βιόλα)Marko Kassl (ακορντεόν)Enric Monfort (κρουστά)Έχοντας ιδρυθεί το 2010 στην Ολλανδία, το Black Pencil είναι ένα πρωτοποριακό μουσικό σύνολο που επιστρατεύει πάνω από χίλια χρόνια μουσικής ιστορίας ως το δημιουργικό πεδίο δράσης του. Με έναν εξαιρετικό συνδυασμό οργάνων – αυλού, πανφλάουτου, βιόλας, ακορντεόν και κρουστών – το σύνολο ανοίγει τον δρόμο σε απέραντες ηχητικές δυνατότητες, καθοδηγούμενο από την αστείρευτη περιέργεια, τη φαντασία και τη δεξιοτεχνία των πέντε μουσικών του.

Το Black Pencil έχει πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στο Κοντσερτγκεμπάου του Άμστερνταμ το 2010, και σήμερα παρουσιάζει 80 με 100 συναυλίες ετησίως, με τακτικές εμφανίσεις σε κορυφαίες αίθουσες συναυλιών, φεστιβάλ και πλατφόρμες σύγχρονης μουσικής της Ευρώπης, μεταξύ άλλων, Μουζίκγκεμπαου Φριτς Φίλιπς στο Αϊντχόφεν, Πινακοθήκη της Ερφούρτης και Θέατρο BKA του Βερολίνου. Με περιοδείες που εκτείνονται από την Ευρώπη μέχρι την Ινδονησία και τη Νότια Αμερική, το σύνολο έχει πλέον εδραιωθεί αδιάσειστα στη διεθνή σκηνή.

Μέχρι σήμερα, πάνω από 500 νέα έργα έχουν συντεθεί ειδικά για το Black Pencil, πολλά εκ των οποίων παρουσιάστηκαν σε πρώτη εκτέλεση από το σύνολο. Με ένα τολμηρό ρεπερτόριό που εκτείνεται από την παλαιά μουσική έως τις σύγχρονες δημιουργίες, το Black Pencil γεφυρώνει τις λαϊκές παραδόσεις, την κλασική μουσική κληρονομιά και τα σύγχρονα πειραματικά ηχοτοπία. Παράλληλα με τη συναυλιακή του δραστηριότητα, το σύνολο έχει διακριθεί για τις διεπιστημονικές του παραστάσεις, οι οποίες συνδυάζουν τη μουσική με τις εικαστικές τέχνες, τις φωτιστικές εγκαταστάσεις, τον χορό και το θέατρο. Τα καινοτόμα αυτά εγχειρήματα δημιουργούν εμπειρίες που καθηλώνουν, προκαλούν και γοητεύουν το κοινό.

Η πλούσια δισκογραφία του Black Pencil, η οποία διακρίθηκε χάρη στον ευφάνταστο και πρωτότυπο προγραμματισμό της, περιλαμβάνει άλμπουμ όπως τα Come Out, Caioni! (2021) και La Volta (2018), όπου η παλαιά μουσική συναντά τη σύγχρονη δημιουργικότητα, καθώς και πιο πρόσφατες κυκλοφορίες όπως το Into Space, που είναι εμπνευσμένο από την Τέχνη της Γης του Φλέβολαντ, και το Schokland – ένα πρότζεκτ αφιερωμένο στην ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά του πρώην νησιού και Μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

«Αντιθετικό, ποικιλόμορφο, τολμηρό, γκροτέσκο και απρόσμενο.»Opus Klassiek

«Τα χρώματα που κατορθώνει αυτό το σύνολο να αναπλάσει έχουν μια απόκοσμη ποιότητα.»Theaterkrant

«Συναρπαστική αντίθεση με περίπλοκες συνθέσεις.»Volkskrant________________________________

Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025

The Shoe Factory, Λευκωσία / 8:30μμ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & BOX OFFICE: Ίδρυμα Τεχνών Φάρος www.pharosartsfoundation.org & Τηλ. 22-663871 (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00πμ-2:00μμ)Εισιτήρια: €25 / €20 Μαθητές, Συνταξιούχοι & Μέλη του Ιδρύματος Τεχνών Φάρος