Το βραβευμένο κουρτέτο Malion Quartett για πρώτη φορά στην Κύπρο

Δημοσιεύθηκε 22.10.2025 14:41

Βραβευμένο σε πολυάριθμους διεθνείς διαγωνισμούς – ανάμεσά τους ο Γερμανικός Μουσικός Διαγωνισμός (Deutsche Musikwettbewerb), ο Διεθνής Διαγωνισμός Μουσικής Δωματίου της Οσάκα και ο Διαγωνισμός Γιόζεφ Γιόακιμ της Βαϊμάρης – το Malion Quartett έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο πολυσχιδή και συναρπαστικά σύνολα της γενιάς του. Έχοντας ιδρυθεί στη Φρανκφούρτη το 2018, το Κουαρτέτο έχει έκτοτε εμφανισθεί σε σημαντικές αίθουσες συναυλιών, όπως η Παλαιά Όπερα της Φρανκφούρτης, η Φιλαρμονική της Κολωνίας, το Γουίγκμορ Χολ του Λονδίνου και η Φιλαρμονική του Παρισιού, ενώ η δισκογραφία του έχει επευφημηθεί και τα καινοτόμα πρότζεκτ του τού χάρισαν υποψηφιότητα για το βραβείο Opus Klassik.

Το Ίδρυμα Τεχνών Φάρος έχει τη χαρά να παρουσιάσει το ντεμπούτο του Malion Quartett στην Κύπρο, την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, στο The Shoe Factory, Λευκωσία / 8:30μμ, σε ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που θα αναδείξει την απαράμιλλη δεξιοτεχνία του συνόλου, με έργα των Γ.Σ. Μπαχ / Μότσαρτ, Τσαϊκόφσκι και Μπετόβεν. Η συναυλία πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Charles Haimoff.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Γ.Σ. Μπαχ (1685-1750) / arranged by Β.Α. Μότσαρτ (1756-1791)

Πέντε Φούγκες από το Καλώς Συγκερασμένο Κλειδοκύμβαλο για Κουαρτέτο Εγχόρδων, K.405 (1740/1782)

Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι (1840-1893)

Κουαρτέτο Εγχόρδων Αρ.3 σε Μι ύφεση ελάσσονα, Έργο 30 (1876)

Διάλειμμα

Λούντβιχ βαν Μπετόβεν (1770-1827)

Κουαρτέτο Εγχόρδων Αρ.13 σε Σι-ύφεση μείζονα, Έργο 130 (1826)

Μεγάλη Φούγκα για Κουαρτέτο Εγχόρδων σε Σι-ύφεση μείζονα, Έργο 133 (1825)

MALION QUARTETT

Alex Jussow (βιολί)Miki Nagahara (βιολί)Lilya Tymchyshyn (βιόλα)Bettina Kessler (βιολοντσέλο)

«Σε μια εποχή κατά την οποία τα νεανικά κουαρτέτα εγχόρδων ξεφυτρώνουν κατά δεκάδες, το Malion Quartett κατέχει μια περίοπτη θέση» – αυτά είναι τα λόγια με τα οποία ο θρυλικός πιανίστας Άλφρεντ Μπρέντελ επέλεξε να περιγράψει το Κουαρτέτο Εγχόρδων Malion.Έχοντας ιδρυθεί στη Φρανκφούρτη το 2018, το Malion Quartett έχει πλέον καθιερωθεί ως ένα από τα πιο πολυσχιδή σύνολα της διεθνούς μουσικής σκηνής. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, το Κουαρτέτο απέσπασε πληθώρα βραβείων και διακρίσεων, μεταξύ άλλων, του Γερμανικού Μουσικού Διαγωνισμού (Deutsche Musikwettbewerb), του Διεθνούς Διαγωνισμού Μουσικής Δωματίου της Οσάκα, του Διαγωνισμού Γιόζεφ Γιόακιμ της Βαϊμάρης, του Διεθνούς Μουσικού Διαγωνισμού του Μανχάταν και του Διαγωνισμού του Ιδρύματος Steels-Wilsing στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Άνοιξη της Χαϊδελβέργης. Παράλληλα με τις διεθνείς συναυλιακές του δραστηριότητες, το Κουαρτέτο αναζητεί νέους και συναρπαστικούς τρόπους ανάπτυξης της μουσικής εκπαίδευσης.

Το Malion Quartett έχει εμφανισθεί σε σημαντικές αίθουσες συναυλιών όπως η Παλαιά Όπερα της Φρανκφούρτης, η Φιλαρμονική της Κολωνίας, το Γουίγκμορ Χολ του Λονδίνου, η Αίθουσα Ιζούμι της Οσάκα και η Φιλαρμονική του Παρισιού, ενώ έχει προσκληθεί σε διακεκριμένα φεστιβάλ όπως Φεστιβάλ Ράινγκαου, Φεστιβάλ Μεκλεμβούργου-Πομερανίας, Φεστιβάλ Μπετόβεν της Βόννης, Φεστιβάλ Άνοιξη της Χαϊδελβέργης, Θερινές Μέρες του Χιτζάκερ, Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής του Μαρβάο και Πόντιουμ του Έσλινγκεν. Το Malion έχει συμμετάσχει σε Μπιενάλε Κουαρτέτων Εγχόρδων στο Παρίσι και στο Μόναχο, ενώ το 2023 διορίστηκε «Κουαρτέτο εν Διαμονή» στο Κάστρο Χόλτσχαουζεν της Φρανκφούρτης. Ανάμεσα στις ιδιαίτερες συνεργασίες του ξεχωρίζει η μακροχρόνια σχέση του με τον συνθέτη Γεργκ Βίντμαν, καθώς και οι κοινές εμφανίσεις του με καλλιτέχνες όπως οι Κιτ Άρμστρονγκ, Μάρτιν Στάντφελντ, Γιουλιάνε Μπάνζε, Χριστίνα Νταλέτσκα, Χάριολφ Σλίχτιχ, Καν Μπουλάκ και το Κουαρτέτο Φόγκλερ.

Έχοντας ως στόχο να καταστήσει την κλασική μουσική προσβάσιμη σε ευρύτερο κοινό, το Malion Quartett έχει σχεδιάσει μια σειρά προγραμμάτων που υλοποιούνται μέσα από καινοτόμες μορφές συναυλιών, σε ασυνήθιστους συναυλιακούς χώρους και με τη χρήση ψηφιακών μέσων. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνεται το ιδιαίτερο πρότζεκτ ON/OFF stage concerts, που οδήγησε στη δημιουργία του Φεστιβάλ Μουσικής Malion και της σειράς συναυλιών «Τι σχέση έχει ο Μπετόβεν με μένα;». Η κινηματογραφική παραγωγή Große Fuge χάρισε στο Κουαρτέτο υποψηφιότητα για το βραβείο Opus Klassik. Το σύνολο έχει επίσης κυκλοφορήσει τρία άλμπουμ που απέσπασαν εξαιρετικές κριτικές, με τις εταιρείες KALEIDOS και Solaire Records.

Το Malion Quartett διακρίνεται για το ευρύ ρεπερτόριό του, το οποίο περιλαμβάνει τα κλασικά αριστουργήματα της τεχνοτροπίας του κουαρτέτου εγχόρδων, αλλά και λιγότερο γνωστά έργα σύγχρονων και πρωτοποριακών συνθετών. Επιδεικνύοντας το ενδιαφέρον του για τον πειραματισμό, το Κουαρτέτο συμμετέχει επίσης σε διεπιστημονικά έργα, επιζητώντας τον διάλογο με άλλες μορφές τέχνης όπως χορό, θέατρο, λογοτεχνία, ηλεκτρονική μουσική, βίντεο και εγκαταστάσεις φωτισμού. Με την πάροδο του χρόνου, το Malion έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες ηχογραφήσεις για τη Γερμανική Ραδιοφωνία, το Ραδιόφωνο της Στουτγάρδης SWR, το Ραδιόφωνο της Κολωνίας WDR, το Ραδιόφωνο της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας, και τη Ραδιοτηλεόραση της Έσσης, καταγράφοντας το τεράστιο εύρος της καλλιτεχνικής του δράσης.

Το Malion Quartett και τα προγράμματά του έχουν λάβει στήριξη από προγράμματα υποτροφιών του Γερμανικού Μουσικού Συμβουλίου, της Βίλα Μούζικα Ρηνανίας-Παλατινάτου, της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας συναυλιών MERITA και του προγράμματος #MusikerZukunft (Μουσικοί του Μέλλοντος) του Γερμανικού Ιδρύματος Ορχηστρών. Το σύνολο εμπνέεται μέσα από εντατικές συνεργασίες με μουσικούς όπως οι Άλφρεντ Μπρέντελ, Έμπερχαρντ Φελτς και μέλη των κουαρτέτων Άλμπαν Μπεργκ, Καζάλς, Κιρόγκα και Meta4. Τα τέσσερα μέλη του Malion σπούδασαν μαζί ως κουαρτέτο στο Πανεπιστήμιο της Φρανκφούρτης υπό τον καθηγητή Τιμ Φόγκλερ και στο Πανεπιστήμιο του Αννόβερου υπό τον καθηγητή Όλιβερ Βίλε.Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025The Shoe Factory, Λευκωσία / 8.30μμ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ & BOX OFFICE: www.pharosartsfoundation.org & Τηλ. 22-663871 (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00πμ-2:00μμ)Εισιτήρια: €25 / €20 Μαθητές, Συνταξιούχοι & Μέλη του Ιδρύματος Τεχνών Φάρος ________________________________________________________________