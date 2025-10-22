Παράθυρο logo
Συνάντηση φωτογραφίας και ζωγραφικής στο ARTos Cultural and Research House
Δημοσιεύθηκε 22.10.2025 09:57
Συνάντηση φωτογραφίας και ζωγραφικής στο ARTos Cultural and Research House

Η Βάσια Χαραλαμπίδη και ο Χρίστος Χρίστου, συνομιλούν μέσα από δύο διαφορετικές εκφράσεις, τη φωτογραφία και τη ζωγραφική.

Το ARTos Cultural and Research House φιλοξενεί μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική συνάντηση, όπου δύο δημιουργοί, η Βάσια Χαραλαμπίδη και ο Χρίστος Χρίστου, συνομιλούν μέσα από δύο διαφορετικές εκφράσεις, τη φωτογραφία και τη ζωγραφική.

Η έκθεση «Stay Awhile» της Βάσιας Χαραλαμπίδη μάς καλεί να σταθούμε για λίγο, να μείνουμε, να δούμε, να αισθανθούμε.

ίπλα της, ο Χρίστος Χρίστου (www.christoschristou.com) παρουσιάζει τη ζωγραφική ενότητα «90 + 1» , μια περιπλάνηση στον κύκλο σχήμα χωρίς αρχή και τέλος, που ενώνει και συνεχίζει.

Ο αριθμός 90 κουβαλά την αίσθηση της ολοκλήρωσης, ενός μεγάλου κύκλου που φτάνει στο τέλος του, ενώ το + 1 υποδηλώνει το νέο ξεκίνημα που ακολουθεί. Ενενήντα μικρά έργα λειτουργούν σαν ολοκληρωμένες στιγμές, κύκλοι που κλείνουν, ενώ το ένα μεγάλο τα αγκαλιάζει, ανοίγοντας τον δρόμο για κάτι νέο.

 

Κάθε κύκλος εδώ είναι και μία υπενθύμιση ότι, ό,τι τελειώνει, αφήνει χώρο για ό,τι ξεκινά.

Η συνάντηση των δύο εικαστικών, δημιουργεί έναν διάλογο ανάμεσα στην παρατήρηση και τη συνέχεια, στη σιωπή και τη ροή, στη φωτογραφία και τη ζωγραφική.

Μια εμπειρία που προσκαλεί τον θεατή να «μείνει λίγο», όχι για να κρατηθεί, αλλά για να επιτρέψει.

Χώρος: ARTos Cultural and Research House

Εγκαίνια: 30 Οκτωβρίου, 7:00μμ

Ημερομηνίες: 30 Οκτωβρίου – 1η Νοεμβρίου 2025

Ώρες λειτουργίας: 6:00 μμ – 9:00 μμ

 

 

