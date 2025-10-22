Βραδιά Ινδικής Κλασικής Μουσικής

Δημοσιεύθηκε 22.10.2025 14:18

Το Ίδρυμα Τεχνών Φάρος παρουσιάζει μια μοναδική συναυλία Ινδουστανικής κλασικής μουσικής – μιας παράδοσης αιώνων από τη βόρεια Ινδία, η οποία συνενώνει τη βαθιά στοχαστικότητα με τη δεξιοτεχνία. Η τέχνη αυτή, η οποία βρίθει πνευματικής έντασης, περίτεχνων αυτοσχεδιασμών και ρυθμικής λεπταισθησίας, εξακολουθεί να συναρπάζει το κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω της αρμονικής ισορροπίας της μεταξύ δομής και ελευθερίας. Τρεις από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της παράδοσης – ο Pandit Arnab Chakrabarty (σαρόντ), η Vidushi Roopa Panesar (σιτάρ) και ο Ustad Shahbaz Hussain (τάμπλα) – θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για ένα σπάνιο τζουγκαλμπάντι: έναν διάλογο μεταξύ ίσων, κατά τον οποίο μελωδικές και ρυθμικές ιδέες αναπτύσσονται μέσα από τον αυτοσχεδιασμό και τη συλλογική φαντασία. Βαθιά ριζωμένοι στις μεγάλες σχολές της κλασικής μουσικής της βόρειας Ινδίας, οι καλλιτέχνες αυτοί έχουν χαράξει διακεκριμένες διεθνείς σταδιοδρομίες, παραμένοντας ωστόσο απόλυτα πιστοί στην παράδοσή τους. Η συναυλία τους, το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025 στο The Shoe Factory, Λευκωσία / 8:30μμ, θα αναδείξει το εκφραστικό βάθος της ράγκα (μελωδία) και την περίπλοκη ρυθμική αρχιτεκτονική του τάλα (ρυθμός), αποκαλύπτοντας πώς η αιώνια μουσική σκέψη συνεχίζει να εξελίσσεται στα χέρια μιας νέας γενιάς.

Το Ίδρυμα Τεχνών Φάρος αφιερώνει τη συναυλία στη μνήμη της Ruth Keshishian – ένθερμης θαυμάστριας της ινδικής κλασικής μουσικής και πολύτιμης φίλης και συνεργάτιδας του Ιδρύματος. Η αταλάντευτη στήριξη της Ruth, το όραμά της και η δια βίου αφοσίωσή της στις τέχνες αποτελούν διαρκή πηγή έμπνευσης για όλους όσοι τη γνώρισαν. Την εκδήλωση στηρίζει η Ύπατη Αρμοστεία της Ινδίας στην Κύπρο. ΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ:

PANDIT ARNAB CHAKRABARTY σαρόντ

Με εμφανίσεις ανά το παγκόσμιο από το 1998, ο Pandit Arnab Chakrabarty έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 850 συναυλίες σε πάνω από 30 χώρες. Έχει εμφανισθεί σε πολλές σημαντικές αίθουσες μουσικής και κορυφαία φεστιβάλ διεθνώς, μεταξύ άλλων όπως το Μουσείο Βικτωρίας και Αλβέρτου στο Λονδίνο, το Μουσείο Καλών Τεχνών στη Βοστώνη, το Εθνικό Κέντρο Παραστατικών Τεχνών στη Βομβάη, το Φεστιβάλ Τζαζ της Κοπεγχάγης, το Φεστιβάλ Δρόμου του Μεταξιού στη Δαμασκό, το Θέατρο Τραφό (Βουδαπέστη), την Αίθουσα Μπρίτζγουοτερ (Μάντσεστερ) και το Φεστιβάλ Σάπτακ στο Αχμενταμπάντ. Έχει επίσης δώσει διαλέξεις σε πανεπιστήμια όπως το Πανεπιστήμιο του Λιντς, το Πανεπιστήμιο Συρακουσών και το Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Άρλινγκτον. Μαθητής των παραδοσιακών σχολών Lucknow και Shahjahanpur gharana, έχει σπουδάσει με σημαντικές μορφές του σαρόντ όπως οι Δρ Kalyan Mukherjea, Ustad Irfan Muhammad Khan και Pandit Buddhadev Dasgupta. Η μουσική του αποτελεί μια θαυμαστά διακριτική σύμμειξη των διδαχών του, που καταλύεται από την αδιάκοπη αναζήτησή του για την απόλυτη αρμονία μεταξύ δεξιοτεχνίας και συναισθηματικής έκφρασης.

VIDUSHI ROOPA PANESAR σιτάρ

Η Roopa Panesar έχει εμφανισθεί σε σημαντικούς συναυλιακές αίθουσες και φεστιβάλ σε ολόκληρη την Ευρώπη, την Ινδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ των οποίων το Φεστιβάλ Ντάρμπαρ του Λονδίνου, το Φεστιβάλ WOMAD Ηνωμένου Βασιλείου και η τηλεοπτική εκδήλωση VJ75 του BBC παρουσία του Πρίγκιπα της Ουαλίας. Έχει συμπράξει με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Βελγίου, τον Talvin Singh και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Μπέρμιγχαμ υπό τον σερ Σάιμον Ράτλ, κερδίζοντας διεθνή αναγνώριση για την εκφραστική, σύγχρονη προσέγγισή της στο σιτάρ. Εκπαιδευμένη από την παιδική της ηλικία υπό τον Ustad Dharambir Singh MBE, και ακολούθως από διδασκάλους όπως οι Pandit Arvind Parikh και Ustad Shahid Parvez, η Panesar συνδυάζει τη βαθιά κλασική της παιδεία με ανοιχτή διάθεση προς την τζαζ και τη δυτική μουσική.

USTAD SHAHBAZ HUSSAIN τάμπλα

Ο Ustad Shahbaz Hussain θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους δεξιοτέχνες της τάμπλα στην Ευρώπη, γνωστός για την περίτεχνη ρυθμική του δυνότητα και την εκφραστική του ευελιξία. Τακτικός προσκεκλημένος του Φεστιβάλ Ντάρμπαρ του Λονδίνου από το 2006, έχει συνεργαστεί με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως οι Ustad Irshad Khan, Ustad Nishat Khan, Shashwati Mandal Paul και Debasmita Bhattacharya. Εκπαιδευμένος υπό τον πατέρα του, Ustad Mumtaz Hussain, και αργότερα υπό διδασκάλους των gharana (παραδόσεων) του Δελχί και του Παντζάμπ, ο Shahbaz έχει διαμορφώσει ένα ύφος που είναι ταυτόχρονα εκλεπτυσμένο μα δυναμικό, και το οποίο γεφυρώνει την κλασική παράδοση με τη σύγχρονη έκφραση.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & BOX OFFICE: www.pharosartsfoundation.org & Τηλ. 22-663871 (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00πμ-2:00μμ)Εισιτήρια: €25 / €20 Μαθητές, Συνταξιούχοι & Μέλη του Ιδρύματος Τεχνών Φάρος