Ο καινοτόμος πιανίστας Julian Chan για πρώτη φορά στην Κύπρο

Δημοσιεύθηκε 22.10.2025 14:28

Αναπτύσσοντας ταχύτατα τη φήμη του ως ένας από τους πιο καινοτόμους πιανίστες της γενιάς του, ο Julian Chan έχει εμφανισθεί σε πολλές κορυφαίες αίθουσες μουσικής ανά το παγκόσμιο, μεταξύ άλλων, Γουίγκμορ Χολ και Σάουθμπανκ Σέντερ του Λονδίνου, Πολυθέατρο της Ναντσίνγκ και Παλάτι της Καταλανικής Μουσικής στη Βαρκελώνη. Προσφάτως, ο Julian τιμήθηκε με το Πρώτο Βραβείο και το Βραβείο Σονάτας στον Διεθνή Μουσικό Διαγωνισμό Νανγιάνγκ στη Σιγκαπούρη, το Δεύτερο Βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό Πιάνου Jazeps Vitols στη Λετονία, το Βραβείο του Royal Over-Seas League, καθώς και με το Πρώτο Έπαθλο των Βραβείων Norah Sande, και το Πρώτο Βραβείο του Φεστιβάλ Coulsdon & Purley για την ερμηνεία του στο Τρίτο Κοντσέρτο για πιάνο του Ραχμάνινοφ.

Το Ίδρυμα Τεχνών Φάρος, με την στήριξη του Keyboard Charitable Trust του Λονδίνου, παρουσιάζει το ντεμπούτο στην Κύπρο αυτού του εξαίρετου πιανίστα, την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025, στο The Shoe Factory, Λευκωσία / 8:30μμ. Προσκαλώντας τον ακροατή σε ένα μια συγκλονιστική ερμηνεία όπου η σφοδρότητα μα και η λεπταισθησία έχουν τον πρώτο λόγο, ο Julian Chan θα παρουσιάσει ένα σπάνιο πρόγραμμα έντονης λυρικότητας και τεχνικής δεξιοτεχνίας, με έργα των Σοπέν, Μπάρτοκ, Λιστ, Σούμπερτ και Έρλ Γουάιλντ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Φρεντερίκ Σοπέν (1810-1849)Ηρωική Πολωνέζα σε Λα-ύφεση μείζονα, Έργο 53 (1842)

Μπέλα Μπάρτοκ (1881-1945)Ρουμάνικοι Δημοτικοί Χοροί, Sz.56 (1917)

Έρλ Γουάιλντ (1915-2010)Δεξιοτεχνικές Σπουδές (1975)

Φραντς Λιστ (1811-1886)Venezia e Napoli, S.162 (1859)

Διάλειμμα

Φραντς Σούμπερτ (1797-1828)Σονάτα για Πιάνο Αρ.17 σε Ρε μείζονα, D.850, Έργο 53 "Gasteiner" (1825)

JULIAN CHAN πιάνο

Ο Julian Chan έχει συμπράξει με πολυάριθμους διεθνούς φήμης καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων οι Anthony Marwood, John Myerscough, Dénes Várjon, Richard Lester, Dale Barltrop και Charlie Lovell-Jones, ενώ συνεργάστηκε με μαέστρους όπως οι Jessica Cottis, Dominic Grier, Ryan Wigglesworth, Ben Glassberg, Jonathan Berman και John Gibbons. Με το ρεπερτόριο του να εκτείνεται από την εποχή της Μπαρόκ έως τη Ρομαντική περίοδο, ο Julian είναι εξίσου αφοσιωμένος και στη σύγχρονη μουσική, τόσο ως συνθέτης όσο και ως ερμηνευτής. Από τον Σβέελινκ έως τον Μεσιάν, από τον Αλκάν έως τον Ζέφσκι, τα ρεσιτάλ του μαρτυρούν μια σπάνια ικανότητα να γεφυρώνει αντιφατικά ιδιώματα και εποχές, ενώ έχει συνεργαστεί με διακεκριμένους συνθέτες όπως οι Hans Abrahamsen, Anna Thorvaldsdottir, Jörg Widmann, Deborah Pritchard, Elena Langer και Peter Seabourne. Ως συνθέτης, εξέδωσε την πρώτη του συλλογή έργων σε ηλικία 6 ετών, γεγονός που του χάρισε τον τίτλο του Νεότερου Συνθέτη της Μαλαισίας.Κατά την περίοδο 2024–25, ο Julian Chan έλαβε την υποτροφία Aud Jebsen της Βασιλικής Ακαδημίας Μουσικής, όπου προηγουμένως είχε σπουδάσει υπό τους Ian Fountain και Michael Dussek. Στηρίζεται από το Royal Over-Seas League και το Keyboard Charitable Trust.Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025 The Shoe Factory, Λευκωσία / 8.30μμ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & BOX OFFICE: www.pharosartsfoundation.org & Τηλ. 22-663871 (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00πμ-2:00μμ)Εισιτήρια: €25 / €20 Μαθητές, Συνταξιούχοι & Μέλη του Ιδρύματος Τεχνών Φάρος ________________________________________