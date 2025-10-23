Παράθυρο logo
Ολυμπιακό χωριό: Το Παρίσι πούλησε τα 134 διαμερίσματα (φώτος)
Δημοσιεύθηκε 23.10.2025 07:45
Ολυμπιακό χωριό: Το Παρίσι πούλησε τα 134 διαμερίσματα (φώτος)

Οι νέοι κάτοικοι αναμένεται να εγκατασταθούν εντός Νοεμβρίου.

Τα 134 από τα 174 συνολικά διαμερίσματα του κεντρικού κτιρίου στο Ολυμπιακό χωριό του Παρισιού έχουν ήδη πωληθεί και οι περισσότεροι από τους νέους ιδιοκτήτες αναμένεται να εγκατασταθούν εντός του Νοεμβρίου. Όπως ανακοίνωσε η κατασκευαστική εταιρία Vinci, που έχτισε το κτίριο για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, το αγοραστικό ενδιαφέρον ήταν μεγάλο, λαμβανομένου υπόψη ότι τα διαμερίσματα αυτά πωλήθηκαν με μειωμένο Φ.Π.Α. που ήταν στο 5,5%. 

Δείτε φωτογραφίες από τα κτήρια: 

 

 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

