«Κύκλος της Πέμπτης» : Σειρά διαλέξεων φιλοσοφίας

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στον δεύτερο «Κύκλο της Πέμπτης», τη νέα πρωτοβουλία διαδραστικών διαλέξεων που εγκαινίασε η Δεξαμενή Σκέψης Πολιτεία.
Μετά το θερμό ενδιαφέρον σας για τον πρώτο κύκλο, με εισηγήτρια την Άννα Κουκκίδη-Προκοπίου και θέμα «Πολιτεία και Πολιτική», συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια με τον δεύτερο κύκλο διαλέξεων, με θέμα:
Η Ανθρώπινη Φύση & το Κράτος
6 Νοεμβρίου – 11 Δεκεμβρίου 2025 | 18:30 - 20:00
Πολιτιστικό Ίδρυμα Άρτος
Εισηγήτρια:
Ελένη Παπαμιχαήλ, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Σορβόννης, Παρίσι
Καταληκτικές παρεμβάσεις:
Δρ. Νίκος Περιστιάνης, Κοινωνιολόγος, Ιδρυτής Πολιτείας
Άννα Κουκκίδη-Προκοπίου, Διεθνολόγος–Ιστορικός, Πρόεδρος Πολιτείας
Επισυνάπτεται η πρόσκληση και το αναλυτικό πρόγραμμα των έξι διαλέξεων.
*Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής και εγγραφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: politeia@universitas.org.cy
