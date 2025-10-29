Παράθυρο logo
Ατζέντα
«Κύκλος της Πέμπτης» : Σειρά διαλέξεων φιλοσοφίας
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 29.10.2025 10:00
«Κύκλος της Πέμπτης» : Σειρά διαλέξεων φιλοσοφίας

Μια πρωτοβουλία της Δεξαμενής Σκέψης Πολιτεία

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στον δεύτερο «Κύκλο της Πέμπτης», τη νέα πρωτοβουλία διαδραστικών διαλέξεων που εγκαινίασε η Δεξαμενή Σκέψης Πολιτεία.

Μετά το θερμό ενδιαφέρον σας για τον πρώτο κύκλο, με εισηγήτρια την Άννα Κουκκίδη-Προκοπίου και θέμα «Πολιτεία και Πολιτική», συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια με τον δεύτερο κύκλο διαλέξεων, με θέμα:

 Η Ανθρώπινη Φύση & το Κράτος

6 Νοεμβρίου – 11 Δεκεμβρίου 2025  |  18:30 - 20:00   

Πολιτιστικό Ίδρυμα Άρτος

Εισηγήτρια:

Ελένη Παπαμιχαήλ, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Σορβόννης, Παρίσι

Καταληκτικές παρεμβάσεις:

Δρ. Νίκος Περιστιάνης, Κοινωνιολόγος, Ιδρυτής Πολιτείας

Άννα Κουκκίδη-Προκοπίου, Διεθνολόγος–Ιστορικός, Πρόεδρος Πολιτείας

Επισυνάπτεται η πρόσκληση και το αναλυτικό πρόγραμμα των έξι διαλέξεων.

*Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής και εγγραφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: politeia@universitas.org.cy

 

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Κέντρο Κοινωνικο-Πολιτικών Μελετών

 Λεωφόρος Αρχαγγέλου 9, 2057 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

(: +357 22795003

@:  politeia@universitas.org.cy

    : https://www.facebook.com/politeiacyprusdemocracy

    : https://www.instagram.com/politeiacy?igsh=MWoxOWNwMGd6cnV6bA==

 

 

 

Tags

Τελευταία νέα

Ελλάδα: Πέθανε ο συνθέτης Γιώργος Νιάρχος - Λίγα λόγια για την πορεία του

29.10.2025 13:31

Post thumbnail or placeholder

«Θησαύρισμα» | Το δίτομο έργο του δρος Παναγιώτου από Κυπριακές εφημερίδες της περιόδου 1879 ως το 1962

29.10.2025 12:43

Post thumbnail or placeholder

Προκηρύχθηκε το «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ» 2026 - Τι άλλαξε στο ποσό για λειτουργικά έξοδα φορέων

29.10.2025 11:28

Post thumbnail or placeholder

Το «φλατ παπούτσια» του Γιώργου Παπακωνσταντίνου ανεβαίνει στο σανίδι

29.10.2025 10:08

Post thumbnail or placeholder

«Κύκλος της Πέμπτης» : Σειρά διαλέξεων φιλοσοφίας

29.10.2025 10:00

Post thumbnail or placeholder

Παράταση και περιοδία για το People, Places & Things σε σκηνοθεσία Εβίτας Ιωάννου

29.10.2025 09:52

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ