«Κύκλος της Πέμπτης» : Σειρά διαλέξεων φιλοσοφίας

Δημοσιεύθηκε 29.10.2025 10:00

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στον δεύτερο «Κύκλο της Πέμπτης», τη νέα πρωτοβουλία διαδραστικών διαλέξεων που εγκαινίασε η Δεξαμενή Σκέψης Πολιτεία.

Μετά το θερμό ενδιαφέρον σας για τον πρώτο κύκλο, με εισηγήτρια την Άννα Κουκκίδη-Προκοπίου και θέμα «Πολιτεία και Πολιτική», συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια με τον δεύτερο κύκλο διαλέξεων, με θέμα:

Η Ανθρώπινη Φύση & το Κράτος

6 Νοεμβρίου – 11 Δεκεμβρίου 2025 | 18:30 - 20:00

Πολιτιστικό Ίδρυμα Άρτος

Εισηγήτρια:

Ελένη Παπαμιχαήλ, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Σορβόννης, Παρίσι

Καταληκτικές παρεμβάσεις:

Δρ. Νίκος Περιστιάνης, Κοινωνιολόγος, Ιδρυτής Πολιτείας

Άννα Κουκκίδη-Προκοπίου, Διεθνολόγος–Ιστορικός, Πρόεδρος Πολιτείας

Επισυνάπτεται η πρόσκληση και το αναλυτικό πρόγραμμα των έξι διαλέξεων.

*Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής και εγγραφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: politeia@universitas.org.cy

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Κέντρο Κοινωνικο-Πολιτικών Μελετών

Λεωφόρος Αρχαγγέλου 9, 2057 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

(: +357 22795003

@: politeia@universitas.org.cy

: https://www.facebook.com/politeiacyprusdemocracy

: https://www.instagram.com/politeiacy?igsh=MWoxOWNwMGd6cnV6bA==