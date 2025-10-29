Το «φλατ παπούτσια» του Γιώργου Παπακωνσταντίνου ανεβαίνει στο σανίδι

Δημοσιεύθηκε 29.10.2025 10:08

Η θεατρική παράσταση «Φλατ Παπούτσια» του Γιώργου Παπακωνσταντίνου ανεβαίνει στο Κτήριον 53, στη Λευκωσία, και στο Καφενείο Χουζούρι, στη Λεμεσό. Πρόκειται για μια τολμηρή, εξομολογητική performance, ένα one-woman show που συνδυάζει λόγο, μουσική και τραγούδι.

Για το έργο

Η Κατερίνα, μια ηρωίδα της σύγχρονης καθημερινότητας, αφηγείται – ή μάλλον εξομολογείται – τη ζωή στα τριάντα. Ανάμεσα σε ρομάντζα που όλο έρχονται και χάνονται, σε αυτοσαρκασμό, προσδοκίες και μικρές ήττες, προσπαθεί να παραμείνει ψύχραιμη μέσα σε έναν κόσμο του mindfulness και της κατάθλιψης. Με ωμό χιούμορ, συγκίνηση και μια δόση καφρίλας, η Κατερίνα σηκώνει το ποτήρι της στην υγειά όσων έφυγαν και όσων θα ‘ρθουν – ανθρώπων και πραγμάτων.

Μια σύγχρονη φωνή που δίνει χώρο στη γυναικεία εμπειρία της ενηλικίωσης, μέσα από το βλέμμα μιας γυναίκας που μαθαίνει να αποδέχεται, να αντιδρά και να επιλέγει. Μια διαδρομή από τα όνειρα των είκοσι στις αντιφάσεις των τριάντα, όπου το χιούμορ γίνεται άμυνα και η ειλικρίνεια λύτρωση.

Η παράσταση απευθύνεται σε όσους παλεύουν να βρουν χιούμορ μέσα στην αγωνία της καθημερινότητας, σε όσες και όσους νιώθουν ότι «μεγαλώνουν» σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, και σε κάθε άνθρωπο που θέλει να θυμηθεί πως η ζωή είναι πιο ωραία ή πιο βολική σε φλατ παπούτσια.

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο: Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Μικαέλλα Κάσινου & Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Ερμηνεία: Μικαέλλα Κάσινου

Μουσική - Στίχοι: Παναγιώτης Αλεξάνδρου

Μουσικός επί σκηνής: Παναγιώτης Αλεξάνδρου

Πληροφορίες

Λευκωσία

Παραστάσεις: 5, 12, 14 19, 21, 26 Νοεμβρίου 2025

Χώρος: Κτήριο 53

Ώρα έναρξης: 20.30

Λεμεσός

Παραστάσεις: 28 Νοεμβρίου 2025 & 05 Δεκεβρίου 2025

Χώρος:Καφενείο Χουζούρι

Ώρα έναρξης: 20.30

Τιμή εισιτηρίου: 12 ευρώ

Κρατήσεις – Περισσότερες πληροφορίες: 99065962