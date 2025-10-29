«Θησαύρισμα» | Το δίτομο έργο του δρος Παναγιώτου από Κυπριακές εφημερίδες της περιόδου 1879 ως το 1962

Το βιβλίο του «Θησαύρισμα» του δρος Νίκου Παναγιώτου, παρουσιάζεται αυτή τη Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025, η ώρα 19.00 στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της παρουσίασης, το δίτομο έργο του Δρος Νίκου Παναγιώτου με τίτλο «Θησαύρισμα» εκτείνεται σε 1500 περίπου σελίδες και περιλαμβάνει, όπως εξηγεί ο διευκρινιστικός υπότιτλος, στοιχεία που σταχυολογήθηκαν από κυπριακές εφημερίδες με χρονικόν ορίζοντα από το 1879 ως το 1962, δηλαδή από την αυγή της Βρετανοκρατίας ως τα πρώτα βήματα της Ανεξαρτησίας. Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώθηκαν μέσα από τα περιεχόμενα 36 εφημερίδων της υπό εξέταση περιόδου: άρθρα, χρονογραφήματα, ειδήσεις πολιτιστικές και άλλες, μελέτες (επιφυλλίδες), μεταφράσεις, συνεντεύξεις, λογοτεχνική ύλη, ακόμη και διαφημίσεις. Το υλικό που θησαυρίστηκε κωδικοποιήθηκε υπό μορφή καταγραφής πηγών κάτω από τις κατηγορίες: Άρθρα, Πρόσωπα, και Ποικίλα Άλλα.

Η δομή του βιβλίου διαρθρώνεται σε δυο τόμους: ο πρώτος περιλαμβάνει δυο μέρη: Α’ Εισαγωγικά, Β΄ Πτυχές της Κυπριακής Ιστορίας μέσα από καταγραφές σε τοπικές εφημερίδες (1879-1962), ενώ στον δεύτερο τόμο περιλαμβάνεται το Μέρος Γ΄ Καταγραφές (Άρθρα, Πρόσωπα, Ποικίλα Άλλα) και το Ευρετήριο.

Βασικό στοιχείο των εφημερίδων τα πρώτα κυρίως χρόνια ήταν τα άρθρα, όπου εκφράζονταν πόθοι, οραματισμοί, προβληματισμοί και στάσεις γύρω από θέματα που απασχολούσαν τον λαό (πραγμάτωση των εθνικών πόθων, μεταπολίτευση από την ασιατική σε πιο φιλελεύθερη διακυβέρνηση, μεταρρυθμίσεις σε θέματα της καθημερινής ζωής, τομείς εθνικής και κοινωνικής προσφοράς, οικονομική και πολιτιστική πρόοδος, κ. ά.). Μέσα από τα περιεχόμενα, όπως ομαδοποιήθηκαν πιο πριν, αναδύονται πρόσωπα ως δημιουργοί και φορείς ή και απλοί συντελεστές των διαφόρων πτυχών της ζωής στην Κύπρο (πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής). Τέλος, με πηγή άρθρα, χρονογραφήματα και ειδήσεις, μπορεί κανείς να παρακολουθήσει και κατανοήσει, μέσα στη διαρροή του χρόνου, τη διαμόρφωση και αποκρυστάλλωση δραστηριοτήτων, συσπειρώσεων σωματείων και θεσμών, που εντάχθηκαν στο βιβλίο κάτω από την ομάδα Ποικίλα Άλλα.

Γενικά, θα μπορούσε να λεχθεί, σημειώνεται στο δελτίο Τύπου, πως το έργο αποσκοπεί από τη μια στο να συγκεντρωθούν από κυπριακές εφημερίδες 84 χρόνων στοιχεία γύρω από πρόσωπα και θεσμούς, που βοηθούν στην απεικόνιση της ζωής του κυπριακού λαού, στον σχηματισμό ως έναν βαθμό της διαδρομής στην πολιτισμική πορεία του τόπου, και από την άλλη, με διάφορες νύξεις, στο να προκληθούν ερεθίσματα και κίνητρα για παραπέρα έρευνα. Εκφράζεται η ευχή πως μελλοντικοί ερευνητές θα εμβαθύνουν ακόμη περισσότερο σε κάποια θέματα που θίγονται εδώ, αλλά και θα διευρύνουν το φάσμα της μελέτης τους με κάποια άλλα, έτσι που σιγά σιγά να σχηματιστεί εναργέστερα η εικόνα της πολιτισμικής υπό ευρεία έννοια εξέλιξης του τόπου.

Παρουσίαση του βιβλίου «Θησαύρισμα» του δρος Νίκου Παναγιώτου

Ημερομηνία και ώρα: Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025, 19.00

Τοποθεσία: Παγκύπριο Γυμνάσιο