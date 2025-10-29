Αυτό το Σαββατοκύριακο το Dance Waves Festival 2025 - Το πρόγραμμα

Δημοσιεύθηκε 29.10.2025 07:27

Το Εγκώμιο Πολιτιστικό Κέντρο φιλοξενεί τις δυο πρώτες μέρες του Νοεμβρίου μερικές απ’ τις πιο βαθιές χορογραφικές αναζητήσεις του ευρωπαϊκού μας περίγυρου των τελευταίων χρόνων.

Η κεκτημένη, βήμα το βήμα μέσα στο διάβα των χρόνων, ικανότητα του Dance Waves Festival να εκπλήσσει το κοινό του σύγχρονου χορού στη Κύπρο, μοιάζει φέτος να κατακτά μεγαλύτερα από κάθε προηγούμενη χρονιά βάθη.

Μια αναπτυγμένη σε δυο συμπληρωματικές χορευτικές βραδιές υψηλού κύρους παντρειά των πλέον εξεζητημένων χορογραφικών προβληματισμών, καλλιτεχνικού, κοινωνικού, υπαρξιακού, ακόμα και πολιτικού χαρακτήρα.

Δυο λόγια για τις υψηλές χορογραφικές προτάσεις της κάθε βραδιάς:

Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025: Αντλώντας την έμπνευσή του από τα σχεδόν αρχετυπικά αδιέξοδα της ποίησης του Charles Bukowski το Ολλανδικό “I am a poem, there is no way out” που ανοίγει τη βραδιά καθοδηγεί το κοινό σε μια κάτι παραπάνω από ενδιαφέρουσα απόπειρα οριοθέτησης των σύγχρονων αδιεξόδων, ανοιχτή τόσο ώστε να επιτρέπει ακόμα και τη προοπτική επανεκτίμησής τους.

Αμέσως μετά, η απεριόριστη αφηγηματική δύναμη της κίνησης που με τρόπο υπερβατικό των συνηθισμένων μοτίβων αναδεικνύει το έργο δύο καλλιτεχνών από Ουγγαρία και Ελλάδα “Until it’s too late” διεκδικεί να είναι μια υψηλής λειτουργικότητας υπαρξιακή γέφυρα που ανεπανάληπτα συνδέει το πραγματικό και το παραστατικό, το διανοητικό και το συναισθηματικό, τον κάθε εαυτό με το μέσα και το έξω του.

Τη βραδιά κλείνει μια εξαιρετική Κυπριακή πρόταση παραστατικής αυτογνωσίας, η οποία υπό τον τίτλο “Open field” αναπτύσσεται με την λυτρωτική μορφή της πιο αποκαλυπτικής δυνατής έκφρασης ευγνωμοσύνης μέσω των απεριόριστων εκφραστικά μέσων της χορευτικής κίνησης.

Τρία ντουέτα σε ιδανική σειρά τοποθετημένα ώστε προσθέτοντας το ένα στο άλλο διακριτικά να συμπληρώνουν μια πληρέστατη αισθητικών και διανοητικών προκλήσεων χορευτική βραδιά.

Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025:

Κατευθείαν κατάδυση στα βαθιά, εκκίνηση από μια κάτι περισσότερο από απολαυστική – Γαλλικής πνευματικής ιδιοκτησίας – εξερεύνηση των μικρών και μεγάλων μυστικών που καθορίζουν τους καβγάδες γονέα και παιδιού, με ασφαλές εργαλείο τα διαρκώς επαναλαμβανόμενα μοτίβα τους.

Αμέσως μετά τη κατάδυση του Γαλλικού ντουέτου, ένα σόλο Ελληνικό με την υψηλοτάτη φιλοδοξία του χορογραφημένου μανιφέστου – τίτλος: “Chained” - καθοδηγεί το κοινό με προορισμό τη ποθητή απόδραση από τα δεσμά των προτύπων.

Γενναία βουτιά στο κόσμο του κενού, εκεί όπου ανεμπόδιστη βασιλεύει η μεγαλειώδης απουσία των χρωμάτων - τρίτο κατά σειρά κομμάτι της βραδιάς και αυτό ελληνικής πνευματικής ιδιοκτησίας, τίτλος: “Obsidian” – προετοιμάζει ιδανικά το κοινό για ένα έντονο αυτό κριτικό και σπαρακτικά αυτό σαρκαστικό finale.

Τρείς χαρισματικές προσωπικότητες, επί σκηνής υπηρετώντας τον αιρετικό προβληματισμό – με τον τίτλο “NO IM NOT” του πλέον επαναστάτη χορογράφου νου της γενιάς τους, αναδεικνύουν από δομώντας ή και από δομούν αναδεικνύοντας την υπονομευτική δυναμική της (αίσθησης) εξουσίας στο φύσει αντί εξουσιαστικό όσο και θέσει εξουσιαζόμενο κόσμο του χορού.

Πρόγραμμα 1ης Νοεμβρίου 2025

· Until its too late των Κώστα Χαραλάμπους και Zsofia Temesvari (Ελλάδα, Ουγγαρία)

· OPENFIELD των Romane Postel και Πάνη Γεωργίου (Κύπρος,Γαλλία)

· I am a poem, there is no way out των Anna Jacobs, Hanna van der Meer (Ολλανδία)

Πρόγραμμα 2 Νοεμβρίου 2025

· NO IM NOT του Πάνου Μαλακτού (Κύπρος)

· RAKKE(Γαλλία) των Louis Thuriot και Patricia George , επιλεγμένο από το Ολλανδικό φεστιβάλ RIDCC

· Chained της Χριστιάνας Κοσιάρη (Ελλάδα)

· Obsidian της Ιωάννας Χρυσομάλλη (Ελλάδα)

Πληροφορίες

Dance Waves Festival 2025

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 1 & 2 Νοεμβρίου 2025

Ώρα έναρξης: 20:00

Τοποθεσία: Black box - Εγκώμιο Πολιτιστικού Κέντρου,

Τηλέφωνα επικοινωνίας/ πληροφορίες/ κλείσιμο θέσεων: 22781104 & 99 771797