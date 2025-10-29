Παράθυρο logo
Παράταση και περιοδία για το People, Places & Things σε σκηνοθεσία Εβίτας Ιωάννου
Δημοσιεύθηκε 29.10.2025 09:52
Παράταση και περιοδία για το People, Places & Things σε σκηνοθεσία Εβίτας Ιωάννου

Νέες ημερομηνίες σε Λευκωσία, από τις 2 μέχρι τις 16 Νοεμβρίου και μετά περιοδεία σε Λεμεσό και Παραλίμνι, στις 24 και 25 Νοεμβρίου αντίστοιχα.

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού και τα εξαιρετικά σχόλια που έλαβε από τις πρώτες της παραστάσεις, η παραγωγή του People, Places & Things σε σκηνοθεσία Εβίτας Ιωάννου παρατείνει την πορεία της στη Λευκωσία και θα πραγματοποιήσει επιπλέον παραστάσεις σε Λεμεσό και Παραλίμνι.

Για την παρασταση

Το πολυσυζητημένο έργο του Ντάνκαν Μακμίλαν, People, Places & Things, παρουσιάζεται από τη ΣΕΖΟΝ Γυναίκες σε συμπαραγωγή με την Open Arts. Με ειλικρίνεια, χιούμορ και ενσυναίσθηση, το έργο εξερευνά την ταυτότητα, την εξάρτηση και τη δύσκολη διαδρομή προς την αποκατάσταση. Η Έμμα, ηρωίδα του έργου, είναι ηθοποιός που καταρρέει επί σκηνής και βρίσκεται σε κέντρο απεξάρτησης, όπου έρχεται αντιμέτωπη με τις σκιές και τις εξαρτήσεις της, αναζητώντας ξανά την αλήθεια της. Μια δυναμική ομάδα ηθοποιών ζωντανεύει ένα έργο που αγγίζει βαθιά τη σύγχρονη εμπειρία του ανθρώπου μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο αβεβαιότητα, έλεγχο και ανάγκη για επανεκκίνηση.

Καλλιτεχνική oμάδα

Σκηνοθεσία: Εβίτα Ιωάννου

Μετάφραση/Διασκευή: Εβίτα Ιωάννου σε συνεργασία με την Έλενα Καλλινίκου

Σκηνογραφία: Έλενα Κατσούρη

Κοστούμια: Ελένη Ιωάννου

Κινησιολογία: Έλενα Αντωνίου

Μουσική Σύνθεση: Γιώργος Παπακώστας

Σχεδιασμός Φωτισμού: Βασίλης Πετεινάρης

Βοηθός Σκηνοθέτη/Παραγωγής: Μαρία Πισίηλη

Φωτογραφίες παράστασης: Δημήτρης Λούτσιος

Φωτογραφίες προβολής/ τρέιλερ: Νεφέλη Παπαδάκη & Πέγκυ Θεοδωρογιάννη

Γραφικά: Αντώνης Μούσιης

Ηθοποιοί: Έλενα Καλλινίκου, Νέδη Αντωνιάδη, Αντρέας Κούτσουμπας, Δημήτρης Αντωνίου, Βασίλης Βασιλάκης, Μυρσίνη Χριστοδούλου, Αλέξια Αλέξη, Αντρέας Πατσιάς, Μπελίντα Παπαβασιλείου

Πληροφορίες 

Λευκωσία

Ημερομηνίες και ώρα έναρξης: 30-31 Οκτωβρίου | 2 Νοεμβρίου στις 18.00 | 3-4, 6-7, 10, 13 & 14 Νοεμβρίου στις 20.00 | 9 & 16 Νοεμβρίου στις 19.00

* Μετά την παράσταση στης 16 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με το κοινό, σε συνεργασία με τη Θεραπευτική Κοινότητα Αγία Σκέπη.

Θέατρο: Πάνω Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

 

Λεμεσός

Ημερομηνία και ώρα έναρξης: Δευτέρα 24 Νοεμβρίου στις 20.00 

Θέατρο: Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο

Προπώληση εισιτηρίων: ticketmaster.cy

*Η παράσταση θα έχει υπέρτιτλους στα Αγγλικά.

 

Παραλίμνι

Ημερομηνία και ώρα έναρξης: Τρίτη 25 Νοεμβρίου στις 20.00 

Θέατρο: Ξένιον Θέατρο

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

 

Περισσότερες πληροφορίες: 22254657 / 99047021



Χορηγοί

Κύριος Χορηγός: Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού – Υφυπουργείο Πολιτισμού

Χορηγοί Επικοινωνίας: LOVE FM 100.7, Εφημερίδα Καθημερινή, Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου

Με τη στήριξη της Θεραπευτικής Κοινότητας Αγία Σκέπη.

 

Tags

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΘΕΑΤΡΟ
Σκηνοθεσία
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΑΤΖΕΝΤΑ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ
ΕΒΙΤΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
