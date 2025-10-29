Όταν η τέχνη του λόγου, αλλάζει περιβάλλον - Επιστρέφει η κατάληψη συγγραφέων στο Γκαράζ

Δημοσιεύθηκε 29.10.2025 08:21

Στις 8 και 9 Νοεμβρίου, στο Γκαράζ, τα εκθέματα -εικαστικά, ηχητικά, διαδραστικά- αναπαριστούν αφενός την λογοτεχνία και αφετέρου την μεταφράζουν σε εμπειρία.

Η ARTrat Collective επιστρέφει με τη δεύτερη «Κατάληψη Συγγραφέων», μια λογοτεχνική έκθεση αφιερωμένη αυτή τη φορά στον πεζό λόγο και το μυθιστόρημα. Η δράση προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο επαφής με την τεχνη της αφηγησης πέρα από την ανάγνωση, ο επισκέπτης καλείται να περιπλανηθεί μέσα στις ιστορίες, να συναντήσει τους ήρωες, να βιώσει τον ρυθμό και τον παλμό της γραφής.

Τα εκθέματα -εικαστικά, ηχητικά, διαδραστικά- αναπαριστούν αφενός την λογοτεχνία και αφετέρου την μεταφράζουν σε εμπειρία. Κάθε έργο συνομιλεί με την έννοια της αφήγησης από μια δική του σκοπιά: τη μνήμη, το σώμα, το βλέμμα, το αντικείμενο. Μαζί συνθέτουν ένα ζωντανό πεδίο όπου οι λέξεις γίνονται χώρος και ο χώρος μετατρέπεται σε αφήγηση.

Η έκθεση επιχειρεί να αναδείξει τη δύναμη του πεζού λόγου ως πράξη σύνδεσης με τον εαυτό, τον άλλον, τον κόσμο. Σε μια εποχή που η εικόνα κυριαρχεί, η λογοτεχνία ξαναβρίσκει τον τρόπο να μιλήσει μέσα από νέες μορφές, να κινηθεί, να ακουστεί, να ξυπνήσει την περιέργεια.

Στο περιβάλλον της έκθεσης, ο επισκέπτης μετατρέπεται από αναγνώστη σε θεατή, σε ακροατή, σε μέρος της ίδιας της αφήγησης. Μπορεί να γράψει, να αφηγηθεί, να αφήσει ένα ίχνος που θα ενσωματωθεί στην κοινή εμπειρία. Η έκθεση μετατρέπεται έτσι σε συλλογικό πεδίο δημιουργίας, όπου η φωνή κάθε συμμετέχοντα προστίθεται σε ένα πολυφωνικό, ανοιχτό μυθιστόρημα.

Η «Κατάληψη Συγγραφέων» παρουσιάζει έργα μυθιστοριογράφων της Κύπρου και προσκαλεί σε μια συνάντηση με τον λόγο ως ζωντανή ύλη, που αναπνέει, αλλάζει περιβάλλον και επιμένει να αφηγείται.

Συμμετέχουν:

Νάσια Διονυσίου Ανδρέας Καπανδρέου Κώστας Λυμπουρής Λουίζα Παπαλοΐζου Κωνσταντία Σωτηρίου

Συντελεστές:

Επικεφαλής: Μιχαέλλα Μυλωνά

Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Κική Χατζημηνά

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Κυριάκος Δίπλαρος

Στιγμιότυπο από την περσινή έκδοση της «Κατάληψης Συγγραφέων» στο Γκαράζ. Φωτογραφία της Ραφαέλλας Σπανού.

Πληροφορίες

Επιστρέφει η Κατάληψη Συγγραφέων

Ημερομηνίες: 8 - 9 Νοεμβρίου 2025

Ώρες: 13.00-21.00

Τοποθεσία: Γκαράζ Art Gallery, Αμμοχώστου 16, Λευκωσία

Η λογοτεχνική έκθεση χρηματοδοτείται από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και είναι παραγωγή της ARTrat Collective.