Αργεντίνικο Τάνγκο από τους «Τρίο Μιλονγκέρο»

Δημοσιεύθηκε 30.10.2025 10:51

Σε παγκόσμιο επίπεδο, αποτελεί ίσως το δεύτερο σύνολο με αυτόν τον συνδυασμό οργάνων, το οποίο το καθιστά ιδιαίτερο και ενδιαφέρον ως προς την ανάμειξη των ηχοχρωμάτων τους. Το Τρίο θα παρουσιάσει έργα του Αργεντινού συνθέτη Μáximo Diego Pujol, στα οποία συνδυάζει το παραδοσιακό τάνγκο με κλασικές και σύγχρονες επιρροές.

Εμπνευσμένος από τον Astor Piazzolla, η μουσική του χαρακτηρίζεται από έντονες μελωδίες, ρυθμικές εναλλαγές και τη χρήση της κιθάρας και του μπαντονεόν (ακορντεόν) με έναν ιδιαίτερα εκφραστικό τρόπο, αποδίδοντας έτσι το πάθος και τη μελαγχολία του αργεντίνικου τάνγκο.

Οι συνθέσεις του Pujol ενσωματώνουν επίσης στοιχεία της μιλόνγκας και του βαλς, διατηρώντας ταυτόχρονα τον χορευτικό και αφηγηματικό χαρακτήρα της μουσικής του Μπουένος Άιρες. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει μερικά από τα εντυπωσιακά του έργα όπως: ‘Gris de madrugada’, ‘Maria Rosario’, ‘Tangazo a medianoche’ και ‘Estacion Retiro’.

Λάρνακα: Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025 - Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος, 20:00

Λευκωσία: Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025 - Θέατρο Παλλάς, Πύλη Πάφου, 20:00

Έργα Máximo Diego Pujol

Υποστηρικτής: Δήμος Λάρνακας

Τιμή εισιτηρίου: €12 / €7 (μειωμένο)

Δικαιούχοι μειωμένων εισιτηρίων: Μαθητές, στρατιώτες, φοιτητές, συνταξιούχοι, πολύτεκνες και πενταμελείς οικογένειες με παρουσίαση ταυτότητας. Δωρέαν είσοδος σε άτομα με αναπηρίες.

Προπώληση εισιτηρίων: Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας Γ. Λυκούργος (Λεωνίδα Κιούπη, Λάρνακα, 24 665794): Θέατρο Παλλάς, Πύλη Πάφου (Γωνία Ρηγαίνης και Αρσινόης, 1010 Λευκωσία, 22 410181): Aπό την ιστοσελίδα cyso.interticket.com και 1,5 ώρα πριν την έναρξη.

Πληροφορίες: 22 463144, www.cyso.org.cy ΤΡΙΟ ΜΙΛΟΝΓΚΕΡΟ

Βασίλειος Αβραάμ - κιθάραΣπούδασε στο Κονσερβατόριο του Ferenc Liszt στο Debrecen (Ουγγαρία) με καθηγητή τον István Adrovicz αποφοιτώντας με Bachelor Degree άριστα, στο Εθνικό Κονσερβατόριο του Στρασβούργου (Γαλλία) με Master Degree παμψηφεί και συγχαρητήρια της επιτροπής, και στην Μουσική Ακαδημία της Μπρατισλάβας από όπου απέκτησε διδακτορικό Artis Doctor στην κλασική κιθάρα με καθηγητή τον Jozef Zsapka. Έχει συμμετάσχει σε διεθνείς διαγωνισμούς κλασικής κιθάρας σε Γαλλία, Ελλάδα, Ρουμανία και Ουγγαρία, όπου το 1998 κέρδισε τον 1ο Πανουγγρικό διαγωνισμό κλασικής κιθάρας. Υπήρξε διοργανωτής και καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ κλασικής κιθάρας της βορειοανατολικής Ουγγαρίας.Παρουσιάζεται σε σόλο ρεσιτάλ και με σύνολα μουσικής δωματίου σε διεθνή φεστιβάλ κλασικής κιθάρας όπως Zempléni (Ουγγαρία), Festival of Europe στη Mâcon και Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής στην Clermont-Ferrand (Γαλλία), Φεστιβάλ της Άνοιξης του Eger (Ουγγαρία), κ.α.. Είναι ιδρυτής του Cyprus Guitar Trio και του Trypticho Ensemble (φλάουτο, βιόλα , κιθάρα). Έχει παρουσιαστεί ως σολίστ με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Eger και επανειλημμένα με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου.

Φώτης Μουσουλίδης – ακορντεόνΟ Δρ. Φώτης Μουσουλίδης πήρε πτυχίο Μουσικών Σπουδών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το 2014 ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διδακτορική του διατριβή στο ίδιο πανεπιστήμιο. Συμμετείχε στην εκδοτική ομάδα του βιβλίου Η Ελληνική Μουσική στους Ολυμπιακούς Αγώνες και τις Ολυμπιάδες (1858-1896), που εκδόθηκε το 2004 από το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας. Έχει συμμετάσχει σε πολλές συναυλίες και διαγωνισμούς τόσο ως συνθέτης όσο και ως εκτελεστής ακορντεόν, και έχει συνεργαστεί με μερικούς από τους πιο γνωστούς συνθέτες και τραγουδιστές στον Ελληνικό χώρο όπως οι Γιώργος Νταλάρας, Μίμης Πλέσσας, Γιάννης Σπανός, Διονύσης Σαββόπουλος, Θανάσης Πολυκανδριώτης, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Αντώνης Βαρδής, Βασίλης Λέκας, Δημήτρης Μπάσης, Αντώνης Ρέμος, Κώστας Μακεδόνας, Αναστασία Μουτσάτσου, Λιζέτα Καλημέρη, Δημήτρης Φανής, Κούλλης Θεοδώρου, καθώς και τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου.Εργάζεται ως καθηγητής, εκτελεστής ακορντεόν και ενορχηστρωτής και είναι μαέστρος της Δημοτικής χορωδίας Λατσιών. Είναι ο ιδρυτής, ενορχηστρωτής και βασικός εκτελεστής ακορντεόν του κουιντέτου «Tiempos Viejos» που ειδικεύεται στη μουσική του τάνγκο.

Νίκος Ιωάννου - κοντραμπάσοΟ Νίκος Ιωάννου γεννήθηκε το 1974 στη Λευκωσία. Σε ηλικία 8 χρόνων ξεκίνησε μαθήματα κλασικής κιθάρας στο Εθνικό Ωδείο Κύπρου, όπου αργότερα απέκτησε πτυχίο. Σε ηλικία 16 χρόνων ξεκίνησε μαθήματα κοντραμπάσου με δάσκαλο το Πάνο Παναγή. Αργότερα, μετέβηκε στην Αθήνα για σπουδές στο κοντραμπάσο (Ωδείο Αθηνών), υπό την εποπτεία του Αλέξανδρου Τζουμάνη, και αποφοίτησε με βαθμό άριστα παμψηφεί. Κατέχει επίσης σολιστικό δίπλωμα στο κοντραμπάσο από το Guildhall School of Music and Drama του Ηνωμένου Βασιλείου. Υπήρξε μέλος της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου από ιδρύσεως της (1989-1998). Υπηρετεί ως κορυφαίος κοντραμπασίστας στη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου από το 1999 μέχρι σήμερα. Συνεργάστηκε με πολλές ορχήστρες: Συμφωνική Ορχήστρα Ρεθύμνου Κρήτης, Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Πειραιά, Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Ορχήστρα των Χρωμάτων, Φιλαρμονική Ορχήστρα της Μάλτας κ.α., και συμμετείχε σε πολλά σχήματα μουσικής δωματίου. Δίδαξε επί σειρά ετών στην Αγγλική Σχολή, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και στο Μουσικό Σχολείο Λευκωσίας. Σήμερα διδάσκει στην Ακαδημία της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου (από το 1999), καθώς και στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο.Iστοσελίδα Ιδρύματος Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου: www.cyso.org.cyinfo@cyso.org.cy, 22 463144

Προγράμματα Συναυλιών: www.cyso.org.cy/?cat=142&lang=el

Ψηφιακό Πρόγραμμα Καλλιτεχνικης Περιοδου (διατίθεται μόνο ηλεκτρονικά)Μεταφορτώσετε το σε PDF ή απλά ξεφυλλίσετε το:www.cyso.org.cy/?page_id=3516&lang=el

Εγγραφείτε στη λίστα ενημέρωσης: www.cyso.org.cy/?page_id=9313&lang=el

Ακολουθήστε μας στα social mediaFacebook: Cyprus Symphony Orchestra, Cyprus Youth Symphony OrchestraInstagram: cyprussymphony, cyprusyouthsymphonyorchestraYouTube: CYSO Channel, CyYSO ChannelΓια περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Κωνσταντία Ηλία στο 22 463135 ή στο c.elia@cyso.org.cyΠαρακαλώ θερμά όπως αποστείλετε τον σύνδεσμο της δημοσίευσής σας στο πιο πάνω email.