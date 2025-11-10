Παράθυρο logo
Ατζέντα
Θέατρο
Χορός
Έρχεται το Flash Art Festival στο Θέατρο Ριάλτο
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 10.11.2025 11:15
Έρχεται το Flash Art Festival στο Θέατρο Ριάλτο

Την Παρασκαευή και το Σάββατο 28 και 29 Νοεμβρίου

Το Θέατρο Ριάλτο παρουσιάζει για έκτη συνεχή χρονιά το Flash Art, το οποίο από πρόγραμμα εξελίσσεται πλέον σε Φεστιβάλ. Το Πρόγραμμα δημιουργήθηκε το 2020, ως άμεση αντίδραση στις συνέπειες της πανδημίας και στην ανάγκη στήριξης του καλλιτεχνικού κόσμου της Κύπρου. Από τότε, το Flash Art καθιερώθηκε ως πλατφόρμα ανάδειξης της σύγχρονης κυπριακής παραγωγής, ανοικτή σε όλους τους δημιουργούς των παραστατικών τεχνών, ακολουθώντας την διαδικασία της ανοιχτής πρόσκλησης. 

Προσφέροντας στήριξη, υποδομές και προβολή στους Κύπριους δημιουργούς, καλλιεργώντας τη συνεργασία και την καινοτομία, το Flash Art Festival αποτελεί ένα χώρο έκφρασης και συνάντησης τεχνών, καλλιτεχνών και κοινού.  

Η φετινή έκδοση, Flash Art Festival 2025, φιλοδοξεί να ενισχύσει την εξωστρέφεια, τη συνεργασία και την καλλιτεχνική έρευνα, παρουσιάζοντας επτά πρωτότυπες παραγωγές που συνδυάζουν θέατρο, χορό, μουσική και περφόρμανς. 

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025  

19:00 | 45’ | «Έρκουμαι σαν καταρράκτης κάθετα» – Έλενα Αγαθοκλέους  

20:15 | 50’ | «Constellation of Awakening» – Νεφέλη Κεντώνη 

21:30 | 60’ | «SALTY RIVER – A Journey from Within» του Κωνσταντίνου Πελεκανή 

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025 

19:00 | 50’ | «Different From the Others (1919)» Σε συνεργασία με το Queer Wave και το Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου 

20:15 | 30’ | «The New Buffer Zone» – Ηλίας Κλάρκ  

21:30 | 70’ | «Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης» 

Τιμές εισιτηρίων: 

  • €8 ανά παράσταση 

  • €20 ημερήσιο πάσο (για όλες οι παραστάσεις της ίδιας ημέρας) 

  • €30 κάρτα φεστιβάλ (και για τις δύο ημέρες) 

 

Πληροφορίες & εισιτήρια: www.rialto.com.cy | 77777745 

 

 

 

 

 

Tags

Τελευταία νέα

Ακαδημαϊκοί και ερευνητές από Κύπρο και εξωτερικό στο 7ο Συμπόσιο Σεφέρη στην Αγ. Νάπα

10.11.2025 13:00

Post thumbnail or placeholder

34η Ετήσια Διάλεξη εις μνήμην Κωνσταντίνου Λεβέντη| Η αρχαιολογία της ελιάς: από την αρχαιότητα στην προβιομηχανική εποχή

10.11.2025 12:50

Post thumbnail or placeholder

SYSTEM BREAKDOWN: Το νέο πρόγραμμα προβολών του STYX Film Encounters

10.11.2025 12:30

Post thumbnail or placeholder

Το σύνολο δωματίου «Τρίο Zimbalist» έρχεται για πρώτη φορά στην Κύπρο

10.11.2025 12:00

Post thumbnail or placeholder

To Κουαρτέτο Gerhard για πρώτη φορά στην Κύπρο

10.11.2025 11:45

Post thumbnail or placeholder

Η Λευκωσία φιλοξενεί το «1ο Εναλλακτικό Φεστιβάλ Βιβλίου»

10.11.2025 11:24

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ