Έρχεται το Flash Art Festival στο Θέατρο Ριάλτο

Δημοσιεύθηκε 10.11.2025 11:15

Την Παρασκαευή και το Σάββατο 28 και 29 Νοεμβρίου

Το Θέατρο Ριάλτο παρουσιάζει για έκτη συνεχή χρονιά το Flash Art, το οποίο από πρόγραμμα εξελίσσεται πλέον σε Φεστιβάλ. Το Πρόγραμμα δημιουργήθηκε το 2020, ως άμεση αντίδραση στις συνέπειες της πανδημίας και στην ανάγκη στήριξης του καλλιτεχνικού κόσμου της Κύπρου. Από τότε, το Flash Art καθιερώθηκε ως πλατφόρμα ανάδειξης της σύγχρονης κυπριακής παραγωγής, ανοικτή σε όλους τους δημιουργούς των παραστατικών τεχνών, ακολουθώντας την διαδικασία της ανοιχτής πρόσκλησης.

Προσφέροντας στήριξη, υποδομές και προβολή στους Κύπριους δημιουργούς, καλλιεργώντας τη συνεργασία και την καινοτομία, το Flash Art Festival αποτελεί ένα χώρο έκφρασης και συνάντησης τεχνών, καλλιτεχνών και κοινού.

Η φετινή έκδοση, Flash Art Festival 2025, φιλοδοξεί να ενισχύσει την εξωστρέφεια, τη συνεργασία και την καλλιτεχνική έρευνα, παρουσιάζοντας επτά πρωτότυπες παραγωγές που συνδυάζουν θέατρο, χορό, μουσική και περφόρμανς.

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

19:00 | 45’ | «Έρκουμαι σαν καταρράκτης κάθετα» – Έλενα Αγαθοκλέους

20:15 | 50’ | «Constellation of Awakening» – Νεφέλη Κεντώνη

21:30 | 60’ | «SALTY RIVER – A Journey from Within» του Κωνσταντίνου Πελεκανή

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

19:00 | 50’ | «Different From the Others (1919)» Σε συνεργασία με το Queer Wave και το Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου

20:15 | 30’ | «The New Buffer Zone» – Ηλίας Κλάρκ

21:30 | 70’ | «Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης»

Τιμές εισιτηρίων:

€8 ανά παράσταση

€20 ημερήσιο πάσο (για όλες οι παραστάσεις της ίδιας ημέρας)

€30 κάρτα φεστιβάλ (και για τις δύο ημέρες)

Πληροφορίες & εισιτήρια: www.rialto.com.cy | 77777745