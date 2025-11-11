Whispers on Glass: Έκθεση της Liubov M στη Lumiere Contemporary Art Gallery

Δημοσιεύθηκε 11.11.2025 15:30

Η Lumiere Contemporary Art Gallery παρουσιάζει την έκθεση Whispers on Glass, μια ατομική έκθεση της Liubov M, της οποίας τα φωτεινά έργα μεταμορφώνουν τον καθρέφτη-γυαλί σε μια επιφάνεια ονείρου και αντανάκλασης.

Αν και προέρχεται από οικογένεια με καλλιτεχνικές ρίζες, η Liubov μεγάλωσε με έναν γιατρό και έναν μηχανικό. Σπούδασε σε σχολείο φυσικής και μαθηματικών και στη συνέχεια απέκτησε πτυχίο μηχανικής βιοτεχνολογίας από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας. Αργότερα ακολούθησε το κάλεσμα της τέχνης, σπουδάζοντας στη Βρετανική Ανώτερη Σχολή Τέχνης και Σχεδίου, ενώ παράλληλα ασχολήθηκε με την τέχνη του βιτρό και του μπατίκ.

Η εμπειρία μιας ζωής με αδύναμη όραση διαμόρφωσε βαθιά την καλλιτεχνική της αντίληψη και ενέπνευσε τη δημιουργία της ιδιαίτερης τεχνικής της, Vitrarto — μιας μορφής ζωγραφικής που μπορεί να «διαβαστεί» με τις άκρες των δαχτύλων, όπου το χρώμα και η υφή γίνονται γλώσσα αφής και φωτός.

Στα έργα της, το χρυσό, το ακρυλικό και το γυαλί-καθρέφτης συνυφαίνονται δημιουργώντας απτικές οπτασίες γυναικών, μυθικών όντων, πουλιών, αλόγων και ονειρικών μηχανών. Κάθε πίνακας γίνεται ένα τοπίο συναισθήματος — μια σκαλιστή επιφάνεια ζωντανή από αντανάκλαση και λάμψη. Ο καθρέφτης από κάτω λειτουργεί ταυτόχρονα ως πύλη και πέπλο, αντανακλώντας τον θεατή ενώ κρύβει μυστικούς κόσμους κάτω από στρώσεις χρώματος και φωτός.

Μέσα από την ποιητική της διαδικασία, η Liubov αποτυπώνει το όριο ανάμεσα στο ορατό και το αόρατο, ανάμεσα στη σιωπή και τον ψίθυρο. Η τέχνη της μιλά για ομορφιά, μνήμη και μεταμόρφωση, προσφέροντας έναν σύγχρονο απόηχο του μύθου και του ρομαντισμού πάνω στο γυαλί.

Τα τελευταία τρία χρόνια, η Liubov ζει και εργάζεται στην Κύπρο, όπου η γοητεία του φωτός, της θάλασσας και της αντανάκλασης συνεχίζει να διαμορφώνει το όραμά της.

Η έκθεση Whispers on Glass προσκαλεί τον θεατή να στοχαστεί όχι μόνο πάνω στην ζωγραφισμένη εικόνα, αλλά και στη δική του αντανάκλαση — κάθε έργο γίνεται ένας διάλογος ανάμεσα στην ύλη και το πνεύμα, τον καλλιτέχνη και τον παρατηρητή.

Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 21 Νοεμβρίου έως τις 6 Δεκεμβρίου 2025, στη Lumiere Contemporary Art Gallery.

Η Liubov αναφέρει: «Τα έργα μου δεν προορίζονται μόνο για να τα βλέπει κανείς — προορίζονται για να τα αισθάνεται. Κάθε επιφάνεια κουβαλά έναν ψίθυρο φωτός, ένα ίχνος αφής, μια μνήμη χρυσού.»

Εγκαίνια: 21 Νοεμβρίου 2025 – 6:30 μ.μ.