«Οι Μεγάλες Προκλήσεις για το Θέατρο του 21ου Αιώνα»

Δημοσιεύθηκε 03.12.2025 07:17

Σε έναν κόσμο ψεύτικων εικόνων, έχουμε ανάγκη το «ψέμα» του καλού θεάτρου για να φτάσουμε στην αλήθεια του ανθρώπου. Για χώρες όπως η Κύπρος, το θέατρο είναι κάτι περισσότερο από τέχνη είναι μηχανισμός αυτογνωσίας, πολιτισμικής επιβίωσης και συλλογικής φαντασίας.

Το στοίχημα του 21ου αιώνα: να παραμείνει ο άνθρωπος στο κέντρο της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε:

Καλλιτεχνικούς διευθυντές και στελέχη θεατρικών οργανισμών που αναζητούν νέα μοντέλα ηγεσίας και διοίκησης.

Ηθοποιούς, σκηνοθέτες και τεχνικούς που παλεύουν με τις ψυχολογικές και επαγγελματικές προκλήσεις του επαγγέλματος.

Θεατρολόγους που ενδιαφέρονται για τις αλλαγές και τις προκλήσεις που καταγράφονται στο χώρο του θεάτρου

Νέους δημιουργούς και φοιτητές θεάτρου που θέλουν να κατανοήσουν τη νέα θεατρική οικολογία.

Θεσμικούς φορείς και πολιτιστικούς οργανισμούς που σχεδιάζουν πολιτικές για τις τέχνες και αναζητούν τρόπους βιώσιμης ανάπτυξης

Ερευνητές και θεωρητικούς και του πολιτισμού, που μελετούν τη σχέση τέχνης, τεχνολογίας και κοινωνίας.

Η συνάντηση αυτή έχει στόχο να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει το θέατρο του 21ου αιώνα, ιδίως σε μικρές χώρες όπως η Κύπρος, οι οποίες καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στις πιέσεις της παγκοσμιοποίησης, της τεχνολογικής εξέλιξης και της ανάγκης διατήρησης πολιτισμικής αυτονομίας.

Το θέατρο σήμερα βρίσκεται σε φάση “work in progress”, καλούμενο να επαναπροσδιορίσει: την ταυτότητά του, τα εργαλεία και τις στρατηγικές του, τη σχέση του με την τεχνολογία, την οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία. Με δυο λόγια, καλείται να ξανασκεφτεί τον ρόλο του ως δημοκρατικό, παιδευτικό και αισθητικό μέσο.

Η τοποθέτηση του Σάββα Πατσαλίδη στοχεύει να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο για το τι είδους θέατρο, ηγεσία και κοινότητα χρειαζόμαστε, ιδίως σε μικρές πολιτισμικές γεωγραφίες, όπως η Κύπρος, ώστε το θέατρο να παραμείνει ζωντανό εργαστήριο ενσυναίσθησης, αλήθειας, παρέμβασης και συλλογικότητας μέσα σε έναν κόσμο διογκούμενης αλγοριθμικής ομοιομορφίας.

Γιατί ενδιαφέρει:

Ιδιαίτερη Συνάφεια για Μικρές Χώρες – Όλα τα θέματα είναι ήδη «ζωντανά» στην καθημερινότητα των θεατρικών οργανισμών, οι εξελίξεις ωστόσο επηρεάζουν πιο έντονα μικρές χώρες, που κινδυνεύουν με περαιτέρω περιθωριοποίηση. Πρακτική Αξία – Προσφέρει εργαλεία αναστοχασμού και κατευθύνσεις δράσης. Ενίσχυση Οράματος – Προωθεί το θέατρο ως κοινότητα, όχι ως μηχανισμό παραγωγής. Ανθρώπινη Διάσταση – Υπενθυμίζει γιατί το θέατρο παραμένει ο κατεξοχήν χώρος ενσυναίσθησης, ελευθερίας και αλήθειας.

Αναμένεται να αποτελέσει πηγή για:

Επικαιροποιημένη γνώση για τις διεθνείς τάσεις (και πιέσεις) στο θέατρο και στις τέχνες.

Ιδέες για νέες μορφές ηγεσίας, συνεργασίας, προβολής και φροντίδας.

Εμπνευσμένη οπτική για την αντιμετώπιση τεχνολογικών και κοινωνικών αναταράξεων.

Ιδέες για τη σημασία του πειραματισμού, της καινοτομίας, της ευελιξίας, της δικτύωσης, των συμπαραγωγών, της σύνδεσης με το διεθνή χώρο

Εργαλεία αυτο-αξιολόγησης των ίδιων των θεσμών: πού είμαστε, πού θέλουμε να πάμε, πώς θα πάμε και γιατί;

Ο ΘΟΚ μέσα από αυτή τη διοργάνωση στοχεύει στην:

Ενίσχυση του ρόλου του ως θεσμικού πυρήνα μιας μικρής αλλά δυναμικής πολιτιστικής κοινότητας, που διεκδικεί φωνή και ορατότητα στον διεθνή διάλογο.

Προβολή καινοτόμου λόγου γύρω από τον ρόλο των θεσμών στον 21ο αιώνα.

Ενίσχυση της σχέσης του με την κοινότητα και τους νέους καλλιτέχνες.

Δημιουργία ενός θεσμικού διαλόγου για τη βιωσιμότητα και τη δημοκρατία του θεάτρου.

Αναγνώριση του θεάτρου ως χώρου σκέψης, όχι μόνο παραγωγής.

Κεντρικές Ενότητες

Η διάλεξη καλύπτει δέκα θεματικές προκλήσεις, οι οποίες συνθέτουν έναν χάρτη (roadmap) για το θέατρο του μέλλοντος και κυρίως για το θέατρο μικρών χωρών, όπως η Κύπρος, που καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στην παγκόσμια πίεση και την ανάγκη διατήρησης πολιτισμικής αυτονομίας:

Ψηφιακή Ετοιμότητα – Τεχνολογία, AI και διαχείριση της καινοτομίας. Η Κοινότητα – Το θέατρο ως τόπος συνάντησης και κοινωνικής συνοχής. Ο «Άπιστος» Θεατής – Νέες συνήθειες, εμπειρική οικονομία και εμπιστοσύνη. Μάρκετινγκ με Όραμα – Από τον πελάτη στον συμμέτοχο. Καλλιτεχνική Ηγεσία – Από τον ηγέτη-ήρωα στη συμμετοχική ηγεσία. Εργασιακές Σχέσεις & Ψυχική Υγεία – Κουλτούρα φροντίδας και ανθεκτικότητας. Οι Νέοι Δημιουργοί – Εκπαίδευση, καθοδήγηση, διαγενεακή συνεργασία. Θέατρο, Ομογενοποίηση, Λογοκρισία – Αντίσταση στη μαζικοποίηση της τέχνης. Επένδυση στον Άνθρωπο – Ο πολιτισμός ως κοινωνικό κεφάλαιο. Ο Ρόλος του Ελεύθερου Θεάτρου – Θέατρο εν απορία, όχι υπηρεσία.

Πληροφορίες

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

10:00-13:30

Θέατρο ΘΟΚ, Νέα Σκηνή «Νίκος Χαραλάμπους»

Είσοδος ελεύθερη, απαραίτητη η προκράτηση θέσης ΕΔΩ

Περισσότερες πληροφορίες στο 97 872 999