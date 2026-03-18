Η πολιτιστική ατζέντα της ημέρας

Δημοσιεύθηκε 18.03.2026 10:40

Εκθέσεις που διερευνούν τη σχέση του ανθρώπου με το τοπίο και το νερό, παρουσιάσεις σπάνιων αρχείων και συλλογών, αλλά και συζητήσεις γύρω από τη σύγχρονη επιμέλεια και τη γυναικεία καλλιτεχνική δημιουργία περιλαμβάνει η ατζέντα της Τετάρτης 18 Μαρτίου 2026.

Επιμέλεια: Χριστοθέα Ιακώβου

«Fluid Persistence» στο NiMAC

Η έκθεση διερευνά την έννοια της ρευστότητας μέσα από ποικίλες καλλιτεχνικές πρακτικές που αγγίζουν την οικολογία, την ιστορία και την ταυτότητα. Το πρότζεκτ εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο το υγρό στοιχείο και οι ροές του διαμορφώνουν το τοπίο και τη συλλογική μνήμη, προσφέροντας μια πολυεπίπεδη αφήγηση που κινείται ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον. [Περισσότερα ΕΔΩ.]

Τετάρτη 18/03, 10.00-20.00 | NiMAC [Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, Συνεργασία: Ίδρυμα Πιερίδη / Παλιά Ηλεκτρική]

«Αγροποιητική: χώματα/σώματα» στη ΣΠΕΛ

Ομαδική έκθεση με τη συμμετοχή πέραν των 50 καλλιτεχνών, οι οποίοι συνομιλούν για την έννοια του τοπίου, της γης και της σχέσης του ανθρώπινου σώματος με το φυσικό περιβάλλον. Η έκθεση έρχεται να αναδείξει τη δυναμική της μοντέρνας και σύγχρονης κυπριακής τέχνης να διεγείρει προβληματισμό με τα έργα, που εκκινούν από την κυπριακή εμπειρία αλλά συνδέονται με ευρύτερους προβληματισμούς εντός του ευρωπαϊκού και όχι μόνο περιβάλλοντος και ενθαρρύνουν την επαναξιολόγηση της σχέσης μας με τη φύση, τον τόπο και την ιστορία του προς μια πιο κριτική, υπεύθυνη και ενσυναισθητική στάση.[Περισσότερα ΕΔΩ.]

Τετάρτη 18/03, 10.00-18.00 | Μουσείο Μοντέρνας & Σύγχρονης Τέχνης - Κτήριο ΣΠΕΛ, Λευκωσία

«Χριστόφορος Σάββα: Το Απλό – Το Σύνθετο – Το Αόρατο: Ένα Άγνωστο Αρχείο»

Μια προσωρινή έκθεση που ρίχνει για πρώτη φορά φως σε ένα πολύτιμο και άγνωστο μέχρι σήμερα αρχείο του Χριστόφορου Σάββα (1924-1968), του καλλιτέχνη που άνοιξε νέους δρόμους στη σύγχρονη κυπριακή τέχνη. Περιλαμβάνει αδημοσίευτα έργα, σχέδια και προσωπικά έγγραφα.[Περισσότερα ΕΔΩ.]

Τετάρτη 18/03, 10.00-20.00 | Λεβέντειος Πινακοθήκη, Λευκωσία

«Η Εξέλιξη της Χαρακτικής στην Ευρώπη» στο Μουσείο Χαμπή

Μια σπάνια αναδρομή στην ιστορία της χαρακτικής τέχνης μέσα από τη συλλογή του Δημοτικού Μουσείου Χαρακτικής Χαμπή, παρουσιάζοντας την πορεία της τέχνης από τους μεγάλους δασκάλους μέχρι σήμερα. Η έκθεση αναδεικνύει την τεχνική αρτιότητα και την εξέλιξη των μέσων εκτύπωσης, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς η χαρακτική επηρέασε την ευρωπαϊκή οπτική κουλτούρα.

Τετάρτη 18/03, 10.00-13.00 & 15.00-17.00 | Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή, Λευκωσία

«Φύση και Ύδωρ» στην Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά

Η εικαστική ενότητα της Δήμητρας Βανέζη Λιάσου είναι αφιερωμένη στο κυπριακό τοπίο και στη διαρκή παρουσία του νερού ως στοιχείου που διαμορφώνει τη γη, τον χρόνο και τη μνήμη του τόπου. Η εικαστική διαδρομή εκτείνεται από τα ορεινά νερά του Τροόδους και τα δασικά ρέματα με τα μεσαιωνικά γεφύρια έως λίμνες, υγροτόπους και παράκτιες ζώνες του νησιού, με ιδιαίτερη αναφορά στον ποταμό Λιοπετρίου.

Τετάρτη 18/03, 10.00-13.00 & 16.30-19.30 | Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά, Λάρνακα

«Ex-Libris & Περιστασιακά» στο Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή

Χαρακτικά που επικολλώνται στο εσωτερικό του εξωφύλλου ενός βιβλίου και δηλώνουν τον ιδιοκτήτη τους, τα διεθνώς γνωστά EX-LIBRIS, εκτίθενται στο Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή στα Πλατανίστεια Λεμεσού. Η έκθεση ξεκινά με μια σύντομη ιστορία (16ος - 21ος αιώνας) και περιλαμβάνει οικόσημα, ονόματα με ρητά ή/και συμβολικές παραστάσεις. Εκτίθενται επίσης «Sex-Libris» και περιστασιακά χαρακτικά μικρού μεγέθους, όπως αυθεντικά χαρακτικά-ευχετήρια και προσκλητήρια γάμου. Την ίδια περίοδο λειτουργεί και η έκθεση «Η λιθογραφία και η εξέλιξη της», με έργα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα.

Τετάρτη 18/03, 10.00-13.00 & 15.00-17.00 | Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή, Πλατανίστεια

«Ο Άνθρωπος που κουβαλά τρύπες» στην Γκαλερί Γκλόρια

Ο Ρήνος Στεφανής παρουσιάζει τη νέα του εικαστική δουλειά, η οποία πραγματεύεται την υπαρξιακή αγωνία μέσα από τη χρήση συμβόλων και έντονων γραμμών. Η έκθεση, που αποτελεί μια σπουδή πάνω στο ανθρώπινο κενό και την προσπάθεια πλήρωσής του, προσκαλεί τον θεατή σε έναν διάλογο ανάμεσα στο πλήρες και το ελλιπές, το φως και τη σκιά. Τα έργα του καλλιτέχνη χαρακτηρίζονται από μια έντονη χειρονομιακή γραφή που αποτυπώνει την κίνηση και την παύση.[Περισσότερα ΕΔΩ.]

Τετάρτη 18/03, 10.30-12.45 & 17.30-20.00 | Γκαλερί Γκλόρια, Λευκωσία

«CHROMA by Her» στη Lumiere

Ομαδική έκθεση η οποία συγκεντρώνει δέκα γυναίκες καλλιτέχνιδες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Σουηδία, τον Λίβανο, τη Ρωσία και την Αγγλία, που όλες ζουν και εργάζονται στην Κύπρο. Προερχόμενο από την ελληνική λέξη για το χρώμα, το «Chroma» λειτουργεί ως οπτικό και εννοιολογικό πλαίσιο. Το χρώμα γίνεται μεταφορά για την πολυφωνία, την ταυτότητα και τη συναισθηματική απήχηση, αποκαλύπτοντας την ατομικότητα ενώ αναδεικνύει σημεία σύγκλισης. [Περισσότερα ΕΔΩ.]

Τετάρτη 18/03, 15.30-18.30 | Lumiere Contemporary Art Gallery, Λεμεσός

«Liminal Spaces» στη Stand in Line

Ατομική έκθεση του Κωνσταντίνου Μάσου, με τίτλο «Liminal Spaces». Τα έργα λειτουργούν ως ενδιάμεση ζώνη ανάμεσα στο συνειδητό και το ασυνείδητο, ανάμεσα στην εγρήγορση και το όνειρο. Η παιδική μνήμη, το στοιχείο του παιχνιδιού, η παρουσία της φύσης ή της θάλασσας δεν εμφανίζονται ως νοσταλγικές εικόνες, αλλά ως ενεργά εργαλεία αναδιαπραγμάτευσης του παρόντος. [Περισσότερα ΕΔΩ.]

Τετάρτη 18/03, 16.30-19.00 | Stand In Line – Art Space, Λευκωσία

«The Waves Crashing» στο @WAGMI Garden

νοιχτή συζήτηση καλλιτεχνών αφιερωμένη στο «The Waves Crashing», το Επιμελητικό Πρότζεκτ της VIMA Art Fair για το 2026, σε επιμέλεια του Έλληνα επιμελητή Κώστα Στασινόπουλου (Curator, Live Programmes, Serpentine). Με αφετηρία την έννοια του κύματος, το πρότζεκτ αναπτύσσεται ως μια ομαδική έκθεση και ένα δυναμικό πρόγραμμα ζωντανών δράσεων (προβολές, performances, DJ sets) που διερευνούν την κίνηση και τον ρυθμό στη σύγχρονη τέχνη. Η συζήτηση αποτελεί μια πρώτη παρουσίαση της επιμελητικής ιδέας ενόψει της έκθεσης και θα φέρει σε διάλογο τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες Στέλιο Καλλινίκου και Χρήστο Κυριακίδη. [Περισσότερα ΕΔΩ.]

Τετάρτη 18/03, 19.00 | @WAGMI Garden, Λεμεσός

GOETHEKINO: Προβολή της ταινίας «Lost Women Art» & Συζήτηση με Χριστίνα Λάμπρου και Ιουλίτα Τουμαζή

Μια νέα σειρά προβολών και συζητήσεων που εστιάζουν στην ορατότητα των γυναικών στην τέχνη, υπό τον τίτλο «Ζητήματα για Εκείνη». Η εναρκτήρια εκδήλωση περιλαμβάνει την προβολή της ταινίας «Lost Women Art» (σε σκηνοθεσία Susanne Radelhof, 2021, 52' το κάθε μέρος) και ακολουθεί συζήτηση με τη Χριστίνα Λάμπρου και την Ιουλίτα Τουμαζή για τη γυναικεία εκπροσώπηση και τη διαμόρφωση του κινηματογραφικού βλέμματος στη σύγχρονη γερμανική παραγωγή. [Περισσότερα ΕΔΩ.]

19.00 | Ινστιτούτο Γκαίτε, Λευκωσία

Τιμητική εκδήλωση για τον Κύρο Πατσαλίδη

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Κύπρου τιμά τον βαρύτονο Κύρο Πατσαλίδη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλία για την πολιτιστική διπλωματία και καλλιτεχνικό μέρος με τη συμμετοχή της Χορωδίας «ΑΡΗΣ» Λεμεσού υπό τη διεύθυνση του Σόλωνα Κλαδά. [Περισσότερα ΕΔΩ.]

Τετάρτη 18/03, 19.15 | Λανίτειο Θέατρο «Μάριος Τόκας», Λεμεσός

«Φυγόκεντρες Δυνάμεις» στο Ξυδάδικο

Το Τεχνοδρόμιο παρουσιάζει τη νέα ποιητική συλλογή του Κώστα Μακρίδη. Για το βιβλίο θα μιλήσει ο ποιητής Μάριος Αγαθοκλέους, ενώ ποιήματα θα απαγγείλουν ο Τάσος Ζαχαρίου και ο ίδιος ο δημιουργός.[Περισσότερα ΕΔΩ.]

Τετάρτη 18/03, 19.30 | Ξυδάδικο, Λεμεσός

«The Hidden Grandmothers» στη Λεβέντειο Πινακοθήκη

Στο πλαίσιο των «Διαλέξεων της Τετάρτης», προβάλλεται το ντοκιμαντέρ «Armenians: The Hidden Grandmothers» («La Mémoire dans les Veines») της Alexandre Pelekian-Mikallian. Η ταινία διερευνά τις ιστορίες γυναικών και τη διατήρηση της μνήμης.

Τετάρτη 18/03, 19.30 | Λεβέντειος Πινακοθήκη, Λευκωσία

«Starlight 4» στο Παττίχειο Θέατρο

Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου συμπράττει με τη Sharon Kam υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Οικονόμου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το Κοντσέρτο για κλαρινέτο του Weber και τη Συμφωνία αρ. 4 του Brahms, σε μια βραδιά αφιερωμένη στον κλασικό ρομαντισμό. [Περισσότερα ΕΔΩ.]

Τετάρτη 18/03, 20.30 | Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, Λεμεσός

«Δωδέκατη Νύχτα» στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας

Μία από τις σπουδαιότερες και πιο ξέφρενες κωμωδίες του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, η Δωδέκατη νύχτα, παρουσιάζεται ξανά στην Κεντρική Σκηνή του ΘΟΚ, τριάντα ένα χρόνια μετά το πρώτο ανέβασμά της, σε μια ερεθιστική ανάγνωση από τον Βρετανό σαιξπηριστή σκηνοθέτη Owen Horsley. Η παράσταση εξερευνά τη ρευστότητα των ταυτοτήτων και τη δύναμη του έρωτα μέσα από μια σύγχρονη και έντονα μουσική προσέγγιση. [Περισσότερα ΕΔΩ.]

Τετάρτη 18/03, 20.30 | Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας «Γ. Λυκούργος»

«It Was Just an Accident» στο Πάνθεον

Ο κινηματογράφος Πάνθεον φιλοξενεί την προβολή της ταινίας «It Was Just an Accident», στο πλαίσιο των προβολών για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Κοινού LUX 2026. Η ταινία του Jafar Panahi εξερευνά την πολιτική καταπίεση στο Ιράν μέσα από την ιστορία ενός οδηγού που χτυπά έναν σκύλο τη νύχτα. Η κατάσταση περιπλέκεται όταν ο άνθρωπος που σπεύδει να τον βοηθήσει πιστεύει ότι ο οδηγός είναι ο δεσμοφύλακας που τον βασάνισε στο παρελθόν. [Περισσότερα ΕΔΩ.]

Τετάρτη 18/03, 20.30 | Κινηματογράφος Πάνθεον, Λευκωσία

«Η Γιαγιά μου η Κυριακού» στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας

Μια μουσικοθεατρική αναδρομή στη ζωή και το έργο της Κυριακούς Πελαγία. Μέσα από αφηγήσεις και ζωντανή μουσική, η παράσταση αναδεικνύει την αυθεντικότητα της «φωνής της Κύπρου» και την πολιτιστική μας κληρονομιά. [Περισσότερα ΕΔΩ.]

Τετάρτη 18/03, 20.30 | Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας

«Ο Πατέρας» στο Θέατρο Ριάλτο

Το έργο του Φλοριάν Ζελέρ που πραγματεύεται τη μνήμη και την απώλεια παρουσιάζεται σε μια καθηλωτική σκηνική μεταφορά, εξερευνώντας τον εσωτερικό κόσμο ενός ανθρώπου που έρχεται αντιμέτωπος με τη φθορά του χρόνου. [Περισσότερα ΕΔΩ.]

Τετάρτη 18/03, 20.30 | Θέατρο Ριάλτο, Λεμεσός