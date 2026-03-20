Η πολιτιστική ατζέντα της ημέρας

Δημοσιεύθηκε 20.03.2026 07:04

Με το βλέμμα στραμμένο στην αυριανή Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης, η Λευκωσία ξεκινά από σήμερα τις δράσεις που τιμούν τον έμμετρο λόγο. Παράλληλα, η ατζέντα της Παρασκευής περιλαμβάνει διαδραστικές εκθέσεις για την ιστορία και τη μνήμη της Κύπρου, καθώς και σημαντικές θεατρικές παραγωγές από τον ΘΟΚ και το Σατιρικό Θέατρο

Επιμέλεια: Χριστοθέα Ιακώβου

«Κύπρος Νήσος: Ιστορία – Μνήμη – Πραγματικότητα»

Η εμβληματική έκθεση του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου αποτυπώνει τη ζωή στην Κύπρο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, μεταφέροντας το αδιαπραγμάτευτο μήνυμα της ολότητας της νησιωτικότητας της Κύπρου, με σύγχρονο και διαδραστικό τρόπο. H έκθεση εξετάζει τον διαχρονικά ενιαίο πολιτιστικό χαρακτήρα της Κύπρου, ο οποίος συνθέτει στοιχεία από το πλούσιο, σύνθετο και πολυεπίπεδο ιστορικό παρελθόν του νησιού. Με επίκεντρο τις έννοιες του χρόνου, του τόπου και των ανθρώπων, η έκθεση δημιουργεί συνειρμούς και αφηγήσεις, αναδεικνύοντας πτυχές της ιστορίας και της σύγχρονης πραγματικότητας της Κύπρου που συνέβαλαν στη σφυρηλάτηση της εγγενούς νησιωτικής της ταυτότητας.

Παρασκευή 20/03, 10.00-19.00 | Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Φανερωμένη, Λευκωσία

«Καράβι στο Βουνό» στη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου

Μια πρωτότυπη δράση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης. Ποιήματα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία «κρύβονται» σε διάφορα σημεία της βιβλιοθήκης, διπλωμένα σε χάρτινα καραβάκια, προσκαλώντας τους επισκέπτες να τα ανακαλύψουν και να «ταξιδέψουν» μέσα από τους στίχους τους.

Παρασκευή 20/03, 08.30 – 22.00 | Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, Λευκωσία

«Χριστόφορος Σάββα: Το Απλό – Το Σύνθετο – Το Αόρατο»

Μια προσωρινή έκθεση που ρίχνει για πρώτη φορά φως σε ένα πολύτιμο και άγνωστο μέχρι σήμερα αρχείο του Χριστόφορου Σάββα (1924-1968), του καλλιτέχνη που άνοιξε νέους δρόμους στη σύγχρονη κυπριακή τέχνη. Η έκθεση περιλαμβάνει έργα, προσχέδια και προσωπικά έγγραφα. [Περισσότερα ΕΔΩ]

Παρασκευή 20/03, 10.00-18.00 | Λεβέντειος Πινακοθήκη, Λευκωσία

«Sector 2: Λευκωσία» στο Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο

Μέσα από την παρουσίαση τόσο ιστορικών τεκμηρίων, αντικειμένων, έργων τέχνης και προφορικών μαρτυριών όσο και καλλιτεχνικών παρεμβάσεων (installations και video arts), η έκθεση επιδιώκει να ρίξει φως σε άγνωστες πτυχές της ιστορίας, προσκαλώντας παράλληλα τον επισκέπτη να αντιληφθεί το συλλογικό τραύμα που εξακολουθούν να βιώνουν οι Λευκωσιάτες εκατέρωθεν της διαχωριστικής γραμμής, ζώντας σε μια πόλη οικεία και ξένη ταυτόχρονα.

Παρασκευή 20/03, 10.00-16.30 | Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο, Λευκωσία

«Fluid Persistence» στο NiMAC

Η έκθεση διερευνά την έννοια της ρευστότητας μέσα από ποικίλες καλλιτεχνικές πρακτικές που αγγίζουν την οικολογία, την ιστορία και την ταυτότητα. Το πρότζεκτ εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο το υγρό στοιχείο και οι ροές του διαμορφώνουν το τοπίο και τη συλλογική μνήμη, προσφέροντας μια πολυεπίπεδη αφήγηση που κινείται ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον. [Περισσότερα ΕΔΩ.]

Παρασκευή 20/03, 10.00-20.00 | NiMAC [Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, Συνεργασία: Ίδρυμα Πιερίδη / Παλιά Ηλεκτρική]

«Η Εξέλιξη της Χαρακτικής στην Ευρώπη»

Μια σπάνια αναδρομή στην ιστορία της χαρακτικής τέχνης μέσα από τη συλλογή του Δημοτικού Μουσείου Χαρακτικής Χαμπή, παρουσιάζοντας την πορεία της τέχνης από τους μεγάλους δασκάλους μέχρι σήμερα. Η έκθεση αναδεικνύει την τεχνική αρτιότητα και την εξέλιξη των μέσων εκτύπωσης, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς η χαρακτική επηρέασε την ευρωπαϊκή οπτική κουλτούρα. [Περισσότερα ΕΔΩ]

Παρασκευή 20/03, 10.00-13.00 & 15.00-17.00 | Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή, Λευκωσία

«Αγροποιητική: χώματα/σώματα» στη ΣΠΕΛ

Ομαδική έκθεση με τη συμμετοχή πέραν των 50 καλλιτεχνών, οι οποίοι συνομιλούν για την έννοια του τοπίου, της γης και της σχέσης του ανθρώπινου σώματος με το φυσικό περιβάλλον. Η έκθεση έρχεται να αναδείξει τη δυναμική της μοντέρνας και σύγχρονης κυπριακής τέχνης να διεγείρει προβληματισμό με τα έργα, που εκκινούν από την κυπριακή εμπειρία αλλά συνδέονται με ευρύτερους προβληματισμούς εντός του ευρωπαϊκού και όχι μόνο περιβάλλοντος και ενθαρρύνουν την επαναξιολόγηση της σχέσης μας με τη φύση, τον τόπο και την ιστορία του προς μια πιο κριτική, υπεύθυνη και ενσυναισθητική στάση.[Περισσότερα ΕΔΩ.]

Παρασκευή 20/03, 10.00-18.00 | Μουσείο Μοντέρνας & Σύγχρονης Τέχνης - Κτήριο ΣΠΕΛ, Λευκωσία

«Φύση και Ύδωρ» της Δήμητρας Βανέζη Λιάσου

Η έκθεση είναι αφιερωμένη στο κυπριακό τοπίο και στη διαρκή παρουσία του νερού ως στοιχείου που διαμορφώνει τη γη, τον χρόνο και τη μνήμη του τόπου. Μέσα από τη δουλειά της, η καλλιτέχνις επιχειρεί να αποτυπώσει τη ρευστότητα και τη διαφάνεια του υγρού στοιχείου, δημιουργώντας συνθέσεις όπου το φως και το νερό γίνονται οι πρωταγωνιστές μιας εσωτερικής περιπλάνησης στη φύση του νησιού.

Παρασκευή 20/03, 10.00-13.00 & 16.30-19.30 | Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά, Λάρνακα

«Ex-Libris & Περιστασιακά» στα Πλατανίστεια

Χαρακτικά που επικολλώνται στο εσωτερικό του εξωφύλλου ενός βιβλίου και δηλώνουν τον ιδιοκτήτη τους, τα διεθνώς γνωστά EX-LIBRIS, εκτίθενται στο Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή στα Πλατανίστεια Λεμεσού. Η έκθεση ξεκινά με μια σύντομη ιστορία (16ος - 21ος αιώνας) και περιλαμβάνει οικόσημα, ονόματα με ρητά ή/και συμβολικές παραστάσεις. Εκτίθενται επίσης «Sex-Libris» και περιστασιακά χαρακτικά μικρού μεγέθους, όπως αυθεντικά χαρακτικά-ευχετήρια και προσκλητήρια γάμου. Την ίδια περίοδο λειτουργεί και η έκθεση «Η λιθογραφία και η εξέλιξη της», με έργα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα.

Παρασκευή 20/03, 10.00-13.00 & 15.00-17.00 | Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή, Πλατανίστεια

«Ο Άνθρωπος που κουβαλά τρύπες» στη γκαλερί Γκλόρια

Ο Ρήνος Στεφανής παρουσιάζει τη νέα του εικαστική δουλειά, η οποία πραγματεύεται την υπαρξιακή αγωνία μέσα από τη χρήση συμβόλων και έντονων γραμμών. Η έκθεση, που αποτελεί μια σπουδή πάνω στο ανθρώπινο κενό και την προσπάθεια πλήρωσής του, προσκαλεί τον θεατή σε έναν διάλογο ανάμεσα στο πλήρες και το ελλιπές, το φως και τη σκιά. Τα έργα του καλλιτέχνη χαρακτηρίζονται από μια έντονη χειρονομιακή γραφή που αποτυπώνει την κίνηση και την παύση. [Περισσότερα ΕΔΩ]

Παρασκευή 20/03, 10.30-12.45 & 17.30-20.00 | Γκαλερί Γκλόρια, Λευκωσία

«Θαλασσοψυχισμοί» της Ρένας Αρτεμίου

Η Γκαλερί Αποκάλυψη παρουσιάζει την ατομική έκθεση ζωγραφικής της Ρένας Αρτεμίου με τίτλο «Θαλασσοψυχισμοί», προσκαλώντας το κοινό σε ένα εικαστικό ταξίδι εμπνευσμένο από τη δύναμη, τη ρευστότητα και τη συναισθηματική ένταση της θάλασσας. Μέσα από έργα όπου κυριαρχούν οι αποχρώσεις του μπλε και οι δυναμικές θαλάσσιες συνθέσεις, η καλλιτέχνιδα αποτυπώνει εσωτερικές διαδρομές, ψυχικές μεταπτώσεις και τη βαθιά σχέση του ανθρώπου με το φυσικό στοιχείο της θάλασσας.

Παρασκευή 20/03, 11.00-13.00 & 16.00-19.00 | Γκαλερί Αποκάλυψη, Λευκωσία

«CHROMA by Her» στη Lumiere

Ομαδική έκθεση η οποία συγκεντρώνει δέκα γυναίκες καλλιτέχνιδες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Σουηδία, τον Λίβανο, τη Ρωσία και την Αγγλία, που όλες ζουν και εργάζονται στην Κύπρο. Προερχόμενο από την ελληνική λέξη για το χρώμα, το «Chroma» λειτουργεί ως οπτικό και εννοιολογικό πλαίσιο. Το χρώμα γίνεται μεταφορά για την πολυφωνία, την ταυτότητα και τη συναισθηματική απήχηση, αποκαλύπτοντας την ατομικότητα ενώ αναδεικνύει σημεία σύγκλισης. [Περισσότερα ΕΔΩ.]

Παρασκευή 20/03, 15.30-18.30 | Lumiere Contemporary Art Gallery, Λεμεσός

«Liminal Spaces» στη Stand in Line

Ατομική έκθεση του Κωνσταντίνου Μάσου, με τίτλο «Liminal Spaces». Τα έργα λειτουργούν ως ενδιάμεση ζώνη ανάμεσα στο συνειδητό και το ασυνείδητο, ανάμεσα στην εγρήγορση και το όνειρο. Η παιδική μνήμη, το στοιχείο του παιχνιδιού, η παρουσία της φύσης ή της θάλασσας δεν εμφανίζονται ως νοσταλγικές εικόνες, αλλά ως ενεργά εργαλεία αναδιαπραγμάτευσης του παρόντος. [Περισσότερα ΕΔΩ.]

Παρασκευή 20/03, 16.30-19.00 | Stand In Line – Art Space, Λευκωσία

«The Openest Mic XXIII» στο Yalla

Μια ιδιαίτερη βραδιά αφιερωμένη στην ποίηση και την κοινότητα. Η εκδήλωση ξεκινά με αναγνώσεις από επιλεγμένους ποιητές από όλο το νησί και ακολουθεί το The Openest Mic XXIII με θέμα «Γεια σου, Αντίο», προσκαλώντας τους παρευρισκόμενους να μοιραστούν τις δικές τους δημιουργίες.

Παρασκευή 20/03, 18.30-22.30 | Yalla Collective Space and Cafe, Λευκωσία

«Sentimental Value» στο Πάνθεον

Ο κινηματογράφος Πάνθεον, σε συνεργασία με το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, παρουσιάζει την ταινία «Sentimental Value» της Νορβηγίδας σκηνοθέτιδας Itonje Søimer Guttormsen. Η ταινία αποτελεί ένα πολυεπίπεδο δράμα που ακολουθεί δύο αδελφές στην προσπάθειά τους να διαχειριστούν το πένθος για την απώλεια της μητέρας τους, ενώ ταυτόχρονα έρχονται αντιμέτωπες με την προβληματική και εκκεντρική παρουσία του πατέρα τους. [Περισσότερα ΕΔΩ]

Παρασκευή 20/03, 20.30 | Κινηματογράφος Πάνθεον, Λευκωσία

«Ανάθεση» στον ΘΟΚ

Tέσσερις κορυφαίοι καλλιτέχνες -μια φωτογράφος, ένας ζωγράφος, ένας ποιητής και ένας μουσικός- επιλέγονται ως οι εκλεκτοί που, μέσα από το έργο τους, καλούνται να υπηρετήσουν το καλό της ανθρωπότητας. Σ’ ένα απομονωμένο artists’ residency, όπου ο έλεγχος και η επιβολή διαμορφώνουν κάθε πτυχή της ύπαρξης, η σκοτεινή πλευρά της εξουσίας διεισδύει στα όρια της ανθρώπινης αντοχής, επιβάλλοντας το παράλογο της δύναμής της. Στο νεφελώδες αυτό τοπίο, τα αδιέξοδα της ύπαρξης μεγεθύνονται μέσα από δαιδαλώδη πάθη -πόθο, μίσος, δειλία, αντιζηλία, αλαζονεία, μισαλλοδοξία, εκδίκηση- υφαίνοντας έναν καμβά ακραίας εσωτερικής και εξωτερικής σύγκρουσης. Η σκηνοθέτιδα Αύρα Σιδηροπούλου και η ομάδα συνεργατών της καταπιάνονται με μια σύγχρονη αλληγορία, τοποθετημένη σε ένα φουτουριστικό, δυστοπικό σύμπαν.

Παρασκευή 20/03, 20.30 | Κεντρική Σκηνή «Εύη Γαβριηλίδης», ΘΟΚ

«Χίλια Χέρια» της Στέλλας Βοσκαρίδου

Στο έργο της Στέλλας Βοσκαρίδου Χίλια χέρια επιχειρείται μια καταβύθιση στα άδυτα της ψυχής του σπουδαίου Νεοέλληνα γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά, μια αποτύπωση της καλλιτεχνικής του πορείας ως διαρκούς ταλάντευσης ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι. Ο Φώτης Νικολάου, που υπογράφει τη σκηνοθεσία, προσεγγίζει τα Χίλια χέρια ως μια σκηνική αναμέτρηση του δημιουργού με τον ίδιο του τον εαυτό: ο απολλώνιος Χαλεπάς συναντά τον διονυσιακό Σάτυρο, και εκεί ακριβώς το παρόν και το μέλλον, η τρέλα και η δημιουργία, η αλήθεια και η ψευδαίσθηση γίνονται ένα. [Περισσότερα ΕΔΩ]

Παρασκευή 20/03, 20.30 | Νέα Σκηνή «Νίκος Χαραλάμπους», ΘΟΚ

«Πριν την Αποχώρηση» στο Σατιρικό Θέατρο

Σε μετάφραση και σκηνοθεσία Αιμίλιου Χαραλαμπίδη, το έργο του Thomas Bernhard, συναντά σήμερα μια τρομακτικά επίκαιρη πραγματικότητα, μέσα σε μια Ευρώπη που βλέπει την άνοδο ακροδεξιών κυβερνήσεων και την αναβίωση ρητορικών μίσους. Το έργο τοποθετεί στο επίκεντρο της ιστορίας τον Ρούντολφ Χοέλλερ, έναν ανώτατο δικαστικό λειτουργό, παλαιό αξιωματικό των SS, αφού υπήρξε αναπληρωτής διοικητής στρατοπέδου συγκέντρωσης. Η παράσταση «Πριν την Αποχώρηση» αφορά την ευρωπαϊκή ταυτότητα στο σύνολό της, θέτοντας ερωτήματα για το κατά πόσο ο σπόρος του φασισμού έχει πραγματικά ξεριζωθεί. [Περισσότερα ΕΔΩ]

Παρασκευή 20/03, 20.30 | Πάνω Σκηνή, Σατιρικό Θέατρο, Λευκωσία