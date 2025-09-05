Παράθυρο logo
Μουσική παράσταση «PISSOURIN»
Δημοσιεύθηκε 05.09.2025 11:10
Μουσική παράσταση «PISSOURIN»

Φεστιβάλ Τεχνών FANEROMENI ‘25 στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου. Παρασκευή 12/9/2025- 20:30

Την αυλαία του Φεστιβάλ Τεχνών Φανερωμένη’25 , θα κλείσει το μουσικό σχήμα Monsieur Doumani με την παράσταση «PISSOURIN» την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου.

Ένας θεματικός δίσκος ο οποίος πραγματεύεται τη νύχτα στις διάφορες εκφάνσεις της, μέσα από ένα υπαρξιακό/ φιλοσοφικό πρίσμα. Ένας κόσμος που αγγίζει τα όρια του σουρεαλισμού που συναντά κανείς στο φάσμα των ονείρων, τον οποίο οι Monsieur Doumani ντύνουν μουσικά με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, με στοιχεία ψυχεδέλειας, έντονες παραμορφώσεις στον ήχο και ανοίγματα σε διαφορετικά μουσικά στιλ και διαθέσεις.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Αντώνης Αντωνίου - τζουρας, ηλεκτρικά, φωνητικά 

Αντης Σκορδης - κιθάρα, loops, φωνητικά 

Δημήτρης Γιασεμίδης - φλάουτο/τρομπόνι 

Διάρκεια: 60 λεπτά

Ημερομηνία: Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Ώρα: 20:30

Χώρος: Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Φανερωμένης 86-90, 1011 Λευκωσία

Πληροφορίες: 22 128175

Είσοδος ελεύθερη

Oι πόρτες εισόδου ανοίγoυν στις 20:00

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιούνται, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την υγεία και ασφάλεια των επισκεπτών και του προσωπικού και είναι προσβάσιμες σε εμποδιζόμενες ομάδες.

Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Ιδρύματος www.boccf.org και στις επίσημες σελίδες του Ιδρύματος στο Facebook & στο Instagram (@boccf) 

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα ληφθούν φωτογραφίες ή και βίντεο. Η εικόνα όσων παρευρεθούν για την παρακολούθησή τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς προώθησης ή και να δοθεί στα ΜΜΕ ή να ανέβει στο διαδίκτυο. Με την παρουσία στις εκδηλώσεις, το κοινό  δίνει αυτόματα στους διοργανωτές το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τις φωτογραφίες/βίντεο που θα ληφθούν κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης ή βιντεογράφησης.

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου
Φανερωμένης 86-90, 1011 Λευκωσία
Για πληροφορίες: 22 128175
www.boccf.org

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ