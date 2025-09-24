Το ΕΚΠΑ στη Λευκωσία: Τα κτήρια που θα το φιλοξενήσουν στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας [εικόνες]

Δημοσιεύθηκε 24.09.2025 10:25

Στο ιστορικό κέντρο της εντός των τειχών Λευκωσίας ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες του ένα παράρτημα με ιδιαίτερο συμβολισμό: το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), το αρχαιότερο και μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Ελλάδας, ιδρυθέν το 1837. Η παρουσία του στην Κύπρο δίνει μια νέα προοπτική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σηματοδοτεί την ενίσχυση των δεσμών Ελλάδας και Κύπρου στον ακαδημαϊκό και ερευνητικό τομέα.

Το Ε.Κ.Π.Α. με μακρά παράδοση ακαδημαϊκής αριστείας, με προγράμματα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών που καλύπτουν τους σημαντικότερους τομείς της επιστήμης θα λειτουργήσει στην Λευκωσία, με τις προσδοκίες να είναι αυξημένες όσον αφορά την αναζωογόνηση του ιστορικού κέντρου. Με περισσότερες από 800 διμερείς συνεργασίες με πανεπιστήμια σε 63 χώρες και στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαία ιδρύματα όπως το Harvard, το Yale και τη Sorbonne, το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει καταφέρει να εδραιωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους ακαδημαϊκούς κόμβους στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Η διεθνής του αναγνώριση αποτυπώνεται και στις παγκόσμιες κατατάξεις, όπου κατατάσσεται στο κορυφαίο 1,3% των πανεπιστημίων διεθνώς, ενώ πρόσφατα έλαβε από τον οργανισμό QS ειδική διάκριση ως το πλέον βελτιωμένο πανεπιστήμιο της Ευρώπης για το 2024–2025.

Όσον αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τα γραφεία της Πρυτανείας και του Συμβουλίου Διοίκησης θα φιλοξενηθούν στο Ελένειο Δημοτικό Σχολείο, ενώ το Κτήριο Διοίκησης Σχολών – Τμημάτων με τις αντίστοιχες γραμματείες θα στεγαστεί σε ιστορικό κτίριο στην περιοχή της Φανερωμένης, παραχωρημένο από την Αρχιεπισκοπή Κύπρου.

Οι δεσμοί του Ε.Κ.Π.Α. με την Κύπρο είναι ιστορικοί και άρρηκτοι. Χιλιάδες Κύπριοι φοιτητές φοίτησαν επί δεκαετίες στα αμφιθέατρά του, επιστρέφοντας για να συμβάλουν στην πνευματική και κοινωνική πρόοδο του τόπου. Σήμερα, η ίδρυση παραρτήματος στη Λευκωσία δεν αποτελεί μόνο ακαδημαϊκή εξέλιξη, αλλά και εθνικό ορόσημο, που ενισχύει τη συνεργασία με τα κυπριακά πανεπιστήμια και δημιουργεί νέες ευκαιρίες για φοιτητές και ερευνητές. Ένας νέος φάρος γνώσης και καινοτομίας αναδύεται στην καρδιά της Ανατολικής Μεσογείου.