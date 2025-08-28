ODE | Η χορογράφος Έλενα Αντωνίου και η μουσικός Μαρία Σπίβακ σε μια περφόρμανς

Δημοσιεύθηκε 28.08.2025 07:46

Η χορογράφος – περφόρμερ Έλενα Αντωνίου και η μουσικός Μαρία Σπίβακ συναντιούνται για πρώτη φορά στη σκηνή στο έργο ODE. Μετά το LANDSCAPE το οποίο συνεχίζει για τρίτη χρονιά να ταξιδεύει σε φεστιβάλ της Ευρώπης με τη στήριξη του Onassis Stegi, το νέο έργο ακολουθεί τη διαδρομή εκείνη που μετακινεί το βλέμμα, τον χώρο, τον χρόνο και τη σχέση με τον θεατή.

Στο ODE, οι δύο καλλιτέχνιδες επαναπροσδιορίζουν τον κάθε θεσμικό χώρο παρουσίασης του σε πεδίο συντονισμού και στέκονται εκεί όπου συναντιούνται η ρήξη και η αναγέννηση. Το βλέμμα καθορίζει, βλέπει με τον ερωτισμό που διεκδικεί να φέρει κοντά, να ενώσει. Η ευαλωτότητα γίνεται δίοδος προς μια άλλη ισχύ. Οι ιεραρχίες και οι ρόλοι υποχωρούν. Η παρουσία επιβάλλεται, γίνεται ήχος, η κίνηση δόνηση, και η συνύπαρξη μια μορφή διεκδίκησης.

Το ODE είναι μια κατάσταση δυναμική, μελωδική, συμπυκνωμένη — μια πράξη ενσώματης ποίησης. Μια δράση μετάβασης: από τον έλεγχο στη γλώσσα της ανάτασης. Όπως λέει η Audre Lorde: "Your silence will not protect you."

- Η Έλενα Αντωνίου είναι Κύπρια καλλιτέχνιδα, χορογράφος και περφόρμερ. Το τελευταίο έργο της LANDSCAPE έχει ταξιδέψει με τη στήριξη του Onassis Stegi σε μερικά από τα πιο γνωστά φεστιβάλ στην Ευρώπη αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές τόσο για το περιεχόμενο του έργου, τη σκηνική του σύλληψη αλλά και για την βαθιά προσωπική ερμηνεία (“She delivers a performance that is both deeply personal and defiantly political — a vital new voice on the contemporary dance stage”). Η περιοδεία συνεχίζεται με την παρουσίαση του έργου στο ιστορικό Dance Umbrella, ένα από τα κορυφαία φεστιβάλ χορού παγκοσμίως, στις 24 και 25 Οκτωβρίου στο Λονδίνο ενώ στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου παρουσιάζεται στο Short Theatre Festival στη Ρώμη και στις 7 και 8 Νοεμβρίου στο Gender Bender Festival στην Μπολόνια.

- Η Μαρία Σπίβακ είναι Κύπρια καλλιτέχνιδα, συνθέτρια και τραγουδοποιός. Η τελευταία της ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά κυκλοφόρησε από την Λονδρέζικη Ecstatic Recordings και έχει περιοδεύσει στην Ευρώπη σε μερικά από τα πιο εμβληματικά σημεία ηλεκτρονικής και εναλλακτικής μουσικής όπως το Café Oto, το Ωδείο Αθηνών, το Dampfzentrale, Badaboum, κ.α. Η μουσική της έχει παιχτεί σε πλατφόρμες όπως το NTS, Rinse FM και το BBC 6. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζει το νέο της δίσκο που αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2025 ενώ επίκειται η ζωντανή εμφάνισή της στο Café Oto στο Λονδίνο τον ερχόμενο Οκτώβριο.

Ιδέα/ Χορογραφία/ Ερμηνεία: ΕΛΕΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Μουσική / Ερμηνεία: ΜΑΡΙΑ ΣΠΙΒΑΚ

Δραματουργία: ΟΔΥΣΣΕΑΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Art Direction: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Σχεδιασμός Φωτισμού: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΤΕΙΝΑΡΗΣ

Φωτογραφίες προώθησης & Graphics: SAINT

Συντονισμός παραγωγής: ΛΟΥΚΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Στο πλαίσιο του προγράμματος Τερψιχόρη 2025 του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού – Υφυπουργείο Πολιτισμού Κύπρου.

