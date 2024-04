«Σε έναν ανθισμένο χωματόδρομο δίπλα από μια ήσυχη πάροδο…» η Κύπρος στη Μπιενάλε Βενετίας 2024

Blockquote

«…ένα μαύρο βαν, σταθμευμένο, σκανάρει προσωπικές συσκευές στον περίγυρό του για να στείλει μια μικρογραφία-thumbnail από τον λογαριασμό ατόμου που έχει αποβιώσει πρόσφατα. Το thumbnail με τη λεζάντα «OMG! Have you seen this?!» καταλήγει σε τρεις ανυποψίαστες επαφές τ@ νεκρ@ αποστολέα. Αν και κάπως δύσπιστα, η πρώτη επαφή τσιμπάει το δόλωμα και πατάει κλικ στο λινκ. Η δεύτερη επαφή δεν βλέπει την ειδοποίηση, καθώς βυθίζεται σε μια θάλασσα πληροφοριών και καταλήγει στον πυθμένα της, μαζί με άλλα ψηφιακά απολειφάδια. Η τρίτη επαφή – που δεν διατηρούσε πλέον φιλίες με τ@ν «αποστολέα» και επομένως δεν γνώριζε για τον θάνατό τ@ – βλέπει μεν το μήνυμα αλλά επιλέγει να μην απαντήσει· ουσιαστικά, τ@ κάνει ghosting. [...] Κάπως έτσι πάει και η ιστορία μας, αντηχώντας το εξής ερώτημα: Σε ποια πλευρά της οθόνης» βρίσκεται το φάντασμα;»