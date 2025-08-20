Παράθυρο logo
Ανοικτές για το κοινό 6 ημέρες την εβδομάδα οι εκκλησίες-μνημεία της ΟΥΝΕΣΚΟ στο Τρόοδος
Δημοσιεύθηκε 20.08.2025 14:48
Ανοικτές για το κοινό 6 ημέρες την εβδομάδα οι εκκλησίες-μνημεία της ΟΥΝΕΣΚΟ στο Τρόοδος

Tο Υφυπουργείο Πολιτισμού, ανταποκρινόμενο σε ένα πάγιο αίτημα του κοινού αλλά και των τοπικών κοινοτήτων για καλύτερη πρόσβαση στις 10 μοναδικές τοιχογραφημένες εκκλησίες του Τροόδους που είναι εγγεγραμμένες στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, ανακοινώνει το νέο ωράριο επισκέψεων, το οποίο επιτρέπει πλέον στο κοινό να τις επισκέπτεται 6 ημέρες την εβδομάδα (Τρίτη – Κυριακή).

Οι δέκα εκκλησίες είναι ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου της Στέγης, στην Κακοπετριά, η Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη του Λαμπαδιστή, στον Καλοπαναγιώτη, η Ιερά Μονή Παναγίας Φορβιώτισσας (Ασίνου), στο Νικητάρι, η Ιερά Μονή Παναγίας του Άρακα, στα Λαγουδερά, ο Ιερός Ναός της Παναγίας του Μουτουλλά, στον Μουτουλλά, ο Ιερός Ναός Αρχαγγέλου Μιχαήλ, στον Πεδουλά, το Παρεκκλήσιο Τιμίου Σταυρού, στο Πελένδρι, η Ιερά Μονή Παναγίας της Ποδίθου, στη Γαλάτα, η Ιερά Μονή του Σταυρού του Αγιασμάτι, στην Πλατανιστάσα, και ο Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στο Παλαιχώρι Ορεινής.

Τo ωράριο για τους επισκέπτες είναι Τρίτη – Σάββατο, 10:00 – 13:00 και 14:00 – 17:30 και Κυριακή, 11:00 – 16:30 (από 16 Απριλίου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου), Τρίτη – Σάββατο, 10:00 – 16:30 και Κυριακή, 11:00 – 16:30 (από 16 Σεπτεμβρίου μέχρι 15 Απριλίου).

Σημειώνεται ότι οι εκκλησίες θα είναι ανοικτές και κατά τις δημόσιες αργίες, με εξαίρεση τις ημέρες των μεγάλων θρησκευτικών εορτών (δηλ. τα Χριστούγεννα, το Πάσχα – κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας – και στις 15 Αυγούστου).

Καταληκτικά, το Υφυπουργείο Πολιτισμού ευχαριστεί θερμά τον Επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, τις οικείες Μητροπόλεις και τα αντίστοιχα Συμπλέγματα Υπηρεσιών Κοινοτήτων στα οποία ανήκουν οι εκκλησίες, «για την πολύτιμη συνδρομή τους ώστε να εφαρμοστεί το νέο αυτό μέτρο, σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, μέσα από το οποίο παρέχονται οι απαραίτητες διευκολύνσεις για ντόπιους και ξένους επισκέπτες αλλά και εξασφαλίζεται και η ασφάλεια των μνημείων».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

