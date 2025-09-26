Παράθυρο logo
Επίκαιρα
Εικαστικά
Ιστορία
Πόλη - Εξοχή
Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος εργασιών του Interwoven Narratives Hub
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 26.09.2025 14:49
Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος εργασιών του Interwoven Narratives Hub

Το Interwoven Narratives Hub, μια συνέργεια του Famagusta New Museum, του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ και του Famagusta Walled City Association (MASDER), ολοκλήρωσε ένα πρώτο κύκλο εργασιών με δύο δημόσιες εκδηλώσεις σε Λεμεσό και Αμμόχωστο.

Οι εκδηλώσεις συγκέντρωσαν ανθρώπους από διαφορετικές κοινότητες, ενδυνάμωσαν πολιτιστικούς δεσμούς και ανέδειξαν την επιθυμία για ειρήνη. Το Interwoven Narratives Hub αναζήτησε τις κοινωνικές ιστορίες της Κύπρου, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων πριν από το 1974, συγκεκριμένα κατέγραψε ζωντανές εκφράσεις της κληρονομιάς, όπως το φαγητό, τις ιστορίες που μοιραζόμαστε και τις μνήμες που κουβαλάμε από τους τόπους που μας διαμόρφωσαν. Υφαίνοντας μαζί αυτά τα στοιχεία, ανέπτυξε συνεργατικές προσεγγίσεις με συμμετοχή μελών των δύο κοινοτήτων που ζουν σήμερα σε Λεμεσό και Αμμόχωστο ως πρόσφυγες και προσφύγισσες.

Στις εκδηλώσεις, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες ήρθαν σε επαφή με τους ηχητικούς περιπάτους δημιουργημένους από προσωπικές μνήμες, παρακολούθησαν τις δύο μικρού μήκους ταινίες με την Κιμέτ Αλιμπέι από τη Λεμεσό να ετοιμάζει Leymosun Dadlısı και τη Μάρω Γεωργίου από την Αμμόχωστο να ετοιμάζει αρνάκι καπαμά, ενώ μοιράζονταν τις ιστορίες τους. Στη Λεμεσό η εκδήλωση φιλοξενήθηκε από το Προσφυγικό Σωματείο Αναγέννηση, στην πλατεία Αναγέννησης, ενώ ακολούθησε ένα παιχνίδι τόμπολα, φαγητό και DJ set. Ενώ, στην Αμμόχωστο, παρουσιάστηκε ο νέος χάρτης ολόκληρης της πόλης και πραγματοποιήθηκε ειδική παρουσίαση για τον Δρ. Κώστα Χατζηκακού από τις κόρες του, Κλαίρη και Ευτυχία Χατζηκακού.

Οι μικρού μήκους ταινίες του έργου θα είναι διαθέσιμες σύντομα στο διαδίκτυο, ενώ οι ηχητικοί χάρτες που παρουσιάστηκαν στις εκδηλώσεις μπορούν να εξερευνηθούν μέσω της εφαρμογής ECHOES.

Το Interwoven Narratives Hub υλοποιείται από το Famagusta New Museum, το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ και το Famagusta Walled City Association (MASDER), στο πλαίσιο του προγράμματος VAHA. Το VAHA είναι μια πρωτοβουλία των Anadolu Kültür και zusa, που χρηματοδοτείται από το Stiftung Mercator και το European Cultural Foundation.

*Φωτογραφίες: Aydin Cinaroglu

Tags

Τελευταία νέα

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος εργασιών του Interwoven Narratives Hub

26.09.2025 14:49

Post thumbnail or placeholder

Η παράσταση – φαινόμενο «Μια άλλη Θήβα» του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025

26.09.2025 13:32

Post thumbnail or placeholder

Το Φεστιβάλ Αντάμα επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας

26.09.2025 12:47

Post thumbnail or placeholder

Ανοιχτό Κάλεσμα για το πρόγραμμα “Dear Festival & Friends” της Στέγης Χορού Λεμεσού

25.09.2025 15:41

Post thumbnail or placeholder

Έναρξη του προγράμματος Young Europe V στο Deutsches Theater, Βερολίνο

25.09.2025 14:55

Post thumbnail or placeholder

Προβολή της ταινίας «Συναισθηματική Αξία» στο ΠΑΝΘΕΟΝ

25.09.2025 12:18

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ