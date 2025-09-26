Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος εργασιών του Interwoven Narratives Hub

Δημοσιεύθηκε 26.09.2025 14:49

Το Interwoven Narratives Hub, μια συνέργεια του Famagusta New Museum, του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ και του Famagusta Walled City Association (MASDER), ολοκλήρωσε ένα πρώτο κύκλο εργασιών με δύο δημόσιες εκδηλώσεις σε Λεμεσό και Αμμόχωστο.

Οι εκδηλώσεις συγκέντρωσαν ανθρώπους από διαφορετικές κοινότητες, ενδυνάμωσαν πολιτιστικούς δεσμούς και ανέδειξαν την επιθυμία για ειρήνη. Το Interwoven Narratives Hub αναζήτησε τις κοινωνικές ιστορίες της Κύπρου, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων πριν από το 1974, συγκεκριμένα κατέγραψε ζωντανές εκφράσεις της κληρονομιάς, όπως το φαγητό, τις ιστορίες που μοιραζόμαστε και τις μνήμες που κουβαλάμε από τους τόπους που μας διαμόρφωσαν. Υφαίνοντας μαζί αυτά τα στοιχεία, ανέπτυξε συνεργατικές προσεγγίσεις με συμμετοχή μελών των δύο κοινοτήτων που ζουν σήμερα σε Λεμεσό και Αμμόχωστο ως πρόσφυγες και προσφύγισσες.

Στις εκδηλώσεις, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες ήρθαν σε επαφή με τους ηχητικούς περιπάτους δημιουργημένους από προσωπικές μνήμες, παρακολούθησαν τις δύο μικρού μήκους ταινίες με την Κιμέτ Αλιμπέι από τη Λεμεσό να ετοιμάζει Leymosun Dadlısı και τη Μάρω Γεωργίου από την Αμμόχωστο να ετοιμάζει αρνάκι καπαμά, ενώ μοιράζονταν τις ιστορίες τους. Στη Λεμεσό η εκδήλωση φιλοξενήθηκε από το Προσφυγικό Σωματείο Αναγέννηση, στην πλατεία Αναγέννησης, ενώ ακολούθησε ένα παιχνίδι τόμπολα, φαγητό και DJ set. Ενώ, στην Αμμόχωστο, παρουσιάστηκε ο νέος χάρτης ολόκληρης της πόλης και πραγματοποιήθηκε ειδική παρουσίαση για τον Δρ. Κώστα Χατζηκακού από τις κόρες του, Κλαίρη και Ευτυχία Χατζηκακού.

Οι μικρού μήκους ταινίες του έργου θα είναι διαθέσιμες σύντομα στο διαδίκτυο, ενώ οι ηχητικοί χάρτες που παρουσιάστηκαν στις εκδηλώσεις μπορούν να εξερευνηθούν μέσω της εφαρμογής ECHOES.

Το Interwoven Narratives Hub υλοποιείται από το Famagusta New Museum, το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ και το Famagusta Walled City Association (MASDER), στο πλαίσιο του προγράμματος VAHA. Το VAHA είναι μια πρωτοβουλία των Anadolu Kültür και zusa, που χρηματοδοτείται από το Stiftung Mercator και το European Cultural Foundation.

*Φωτογραφίες: Aydin Cinaroglu