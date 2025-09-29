Παράθυρο logo
Ατζέντα
Θέατρο
Σε μορφή σκηνοθετημένου αναλογίου το «Αυτοκτονικό ΑΙ» του Γιώργου Παπακωνσταντίνου
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 29.09.2025 16:29
Σε μορφή σκηνοθετημένου αναλογίου το «Αυτοκτονικό ΑΙ» του Γιώργου Παπακωνσταντίνου

Πρόκειται για ένα σκηνοθετημένο αναλόγιο το οποίο παρακολουθεί δύο νέες γυναίκες να συνομιλούν με την τεχνητή νοημοσύνη.

Η ARTrat Collective παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Παπακωνσταντίνου με τίτλο «Αυτοκτονικό ΑΙ», σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Τσίτσιου σε μορφή σκηνοθετημένου αναλογίου.

Το Αυτοκτονικό ΑΙ κάνει πρεμιέρα στις 10 Οκτωβρίου 2025, Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας, ημέρα αφιερωμένη στην ενίσχυση της ενημέρωσης και στην καταπολέμηση του στίγματος γύρω από τις ψυχικές διαταραχές. Από το 1992, η Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας στοχεύει στην προαγωγή της ψυχικής υγείας και της κοινωνικής ένταξης, προσφέροντας ευκαιρίες για ουσιαστικό διάλογο.

Πρόκειται για ένα σκηνοθετημένο αναλόγιο το οποίο παρακολουθεί δύο νέες γυναίκες να συνομιλούν με την τεχνητή νοημοσύνη. Μέσα από τις συζητήσεις τους ξεδιπλώνονται ζητήματα μοναξιάς και επιβίωσης στην ψηφιακή εποχή. Μπορεί η τόση τεχνολογία να αντικαταστήσει την ανθρώπινη επαφή;

Στην εποχή της άμεσης επικοινωνίας η απόσταση μεγαλώνει ανάμεσα στους ανθρώπους.

Το έργο επιχειρεί να αγγίξει τις αντιφάσεις της καθημερινότητας: την ανάγκη για επαφή, την πίεση των social media, τον φόβο της απομόνωσης αλλά και την ανάγκη εξωτερίκευσης όσων βρίσκονται κλεισμένα στα σκοτεινά.

Συντελεστές

Κείμενο: Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Τσίτσιος

Παίζουν: Μαρία Κωνσταντίνου, Ραφαέλλα Καβάζη

Γραφικά: Μάριος Κουρουφέξης

Προώθηση/Προβολή: Piglet & Co.

Παραστάσεις

«Αυτοκτονικό ΑΙ» του Γιώργου Παπαγεωργίου 

Ημερομηνίες παραστάσεων: 10, 11, 12, 17, 18, 19 Οκτωβρίου 2025

Ώρα: 20.30

Χώρος: Flea Theater

Τιμή εισιτηρίων: €10

Εισιτήρια διαθέσιμα στο: www.more.com/cy-en/tickets/theater/aytoktoniko-ai 

Περισσότερες πληροφορίες: 99065962

 

Η παράσταση χρηματοδοτείται από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και είναι παραγωγή της ARTrat Collective.

Tags

ΘΕΑΤΡΟ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Flea Theatre
ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα

Από το National Theatre Live, ο “Vanya” σε πρώτη κινηματογραφική προβολή, στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025

30.09.2025 16:27

Post thumbnail or placeholder

Το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025 παρουσιάζει τη σπουδαία ερμηνεύτρια «Νένα Βενετσάνου στην αυλή της Κλέλιας»

30.09.2025 16:09

Post thumbnail or placeholder

«Τα τραγούδια της Σωτηρίας»: Μια βραδιά με ψυχή και ρεύμα με τη Χριστίνα Μαξούρη στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025

30.09.2025 15:53

Post thumbnail or placeholder

«Here Come the Cypriots » Μια γιορτή πολιτισμού μέσα από την ιστορία της ενδυμασίας

30.09.2025 15:46

Post thumbnail or placeholder

Τραμπ: Ανανέωσε τις απειλές για δασμούς στις ταινίες που γυρίζονται εκτός ΗΠΑ

29.09.2025 19:21

Post thumbnail or placeholder

Hθοποιός-προϊόν ΑΙ προκαλεί αντιδράσεις στο Χόλιγουντ: «Δεν αντικαθιστά τους ανθρώπους» λέει η δημιουργός

29.09.2025 17:02

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ