Σε μορφή σκηνοθετημένου αναλογίου το «Αυτοκτονικό ΑΙ» του Γιώργου Παπακωνσταντίνου

Δημοσιεύθηκε 29.09.2025 16:29

Πρόκειται για ένα σκηνοθετημένο αναλόγιο το οποίο παρακολουθεί δύο νέες γυναίκες να συνομιλούν με την τεχνητή νοημοσύνη.

Η ARTrat Collective παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Παπακωνσταντίνου με τίτλο «Αυτοκτονικό ΑΙ», σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Τσίτσιου σε μορφή σκηνοθετημένου αναλογίου.

Το Αυτοκτονικό ΑΙ κάνει πρεμιέρα στις 10 Οκτωβρίου 2025, Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας, ημέρα αφιερωμένη στην ενίσχυση της ενημέρωσης και στην καταπολέμηση του στίγματος γύρω από τις ψυχικές διαταραχές. Από το 1992, η Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας στοχεύει στην προαγωγή της ψυχικής υγείας και της κοινωνικής ένταξης, προσφέροντας ευκαιρίες για ουσιαστικό διάλογο.

Πρόκειται για ένα σκηνοθετημένο αναλόγιο το οποίο παρακολουθεί δύο νέες γυναίκες να συνομιλούν με την τεχνητή νοημοσύνη. Μέσα από τις συζητήσεις τους ξεδιπλώνονται ζητήματα μοναξιάς και επιβίωσης στην ψηφιακή εποχή. Μπορεί η τόση τεχνολογία να αντικαταστήσει την ανθρώπινη επαφή;

Στην εποχή της άμεσης επικοινωνίας η απόσταση μεγαλώνει ανάμεσα στους ανθρώπους.

Το έργο επιχειρεί να αγγίξει τις αντιφάσεις της καθημερινότητας: την ανάγκη για επαφή, την πίεση των social media, τον φόβο της απομόνωσης αλλά και την ανάγκη εξωτερίκευσης όσων βρίσκονται κλεισμένα στα σκοτεινά.

Συντελεστές

Κείμενο: Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Τσίτσιος

Παίζουν: Μαρία Κωνσταντίνου, Ραφαέλλα Καβάζη

Γραφικά: Μάριος Κουρουφέξης

Προώθηση/Προβολή: Piglet & Co.

Παραστάσεις

«Αυτοκτονικό ΑΙ» του Γιώργου Παπαγεωργίου

Ημερομηνίες παραστάσεων: 10, 11, 12, 17, 18, 19 Οκτωβρίου 2025

Ώρα: 20.30

Χώρος: Flea Theater

Τιμή εισιτηρίων: €10

Εισιτήρια διαθέσιμα στο: www.more.com/cy-en/tickets/theater/aytoktoniko-ai

Περισσότερες πληροφορίες: 99065962

Η παράσταση χρηματοδοτείται από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και είναι παραγωγή της ARTrat Collective.