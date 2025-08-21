Πάμε ένα θερινό σινεμά; Η νέα μόδα που κερδίζει όλο και περισσότερο τους Κύπριους

Δημοσιεύθηκε 21.08.2025 10:13

Με ελληνικές, κυπριακές, ξένες αλλά και παιδικές παραγωγές, ο θερινός κινηματογράφος αποτελεί και φέτος μια ελκυστική επιλογή για το κοινό που συνδυάζει την προσιτή σε τιμές ψυχαγωγία και την καλοκαιρινή βραδινή δροσιά με δημοφιλείς επιλογές στην πρωτεύουσα αλλά και τις παραλιακές πόλεις.

Αναμφισβήτητα, ο Μαραθώνιος Θερινών Προβολών, ο οποίος πραγματοποιείται στον ιστορικό θερινό κινηματογράφο «Κωνστάντια» στη Λευκωσία, έχει καταστεί πόλος έλξης των Λευκωσιατών σινεφίλ που αναζητούν ποιοτική και προσιτή ψυχαγωγία στην πρωτεύουσα. Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο Αντρέας Χριστοδουλίδης, Διευθυντής του Θεάτρου Ένα, το οποίο συνδιοργανώνει τον Μαραθώνιο Θερινών Προβολών μαζί με το Υφυπουργείο Πολιτισμού, αναφέρει ότι «εδώ και 25 χρόνια συνεχίζουμε με τεράστια επιτυχία μία από τις πιο επιτυχημένες εκδηλώσεις του Υφυπουργείου Πολιτισμού».

«Φέτος είναι πάρα πολύ αυξημένη η προσέλευση του κοινού. Είμαστε σχεδόν γεμάτοι κάθε νύχτα», συμπληρώνει.

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα του Μαραθωνίου Θερινών Προβολών, ο κ. Χριστοδουλίδης σημειώνει ότι το Υφυπουργείο Πολιτισμού επιλέγει τις ταινίες με γνώμονα την κάλυψη διαφόρων κινηματογραφικών ειδών και θεμάτων. «Έχουμε ταινίες ελληνικές, κυπριακές, ξένες, παλιές, καινούργιες», προσθέτει.

Ο Μαραθώνιος Θερινών Προβολών πλέον είναι θεσμός, επισημαίνει, εκφράζοντας μεγάλη ικανοποίηση για την επιτυχία του. «Ο κόσμος έχει κάπου να πάει το καλοκαίρι, να περάσει την ώρα του με €5, δηλαδή περνάει 2 ευχάριστες ώρες σε ένα πολύ ωραίο χώρο με το ποτό του», αναφέρει.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ για το ενδεχόμενο αλλαγών στον χώρο διεξαγωγής του Μαραθωνίου Θερινών Προβολών, ο Αντρέας Χριστοδουλίδης εξηγεί ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνουν αλλαγές, διότι το «Κωνστάντια» είναι ένας παλιός κινηματογράφος και δεν ανήκει στο Υφυπουργείο Πολιτισμού. «Νομικά, το Υφυπουργείο δεν μπορεί να επενδύσει χρήματα σε ένα χώρο που δεν είναι δικός του, οπότε με μεγάλη προσπάθεια συντηρούμε κάθε χρόνο τον χώρο, διότι είναι πολύ παλιός και θέλει ειδική συντήρηση. Θα ήταν πολύ καλά αν μπορούσαμε να φτιάξουμε τον χώρο από την αρχή, αλλά αυτό θα στοιχίσει πάρα πολλά χρήματα», καταλήγει.

Μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου θα προβληθούν οι ταινίες ''Africa Star'', «Η επιστροφή» (''The return''), ''Honeyland'' (''Medena Zemja''), ''No other land'', ''All we imagine as light'', «Αδέρφια σε σύγκρουση» (''Rams"), «Η πισίνα» (''La piscine''/''The swimming pool''), «Όλα θα πάνε καλά» ("All shall be well"), ''Crossing'', ''Lars is LOL'', ''Tatami'', «Σκισμένη κλωστή» (''Sew torn'') και «Τελευταίο καλοκαίρι» (''Murina'') και «Οι παρείσακτοι» (''Les indésirables'').

Ο Μαραθώνιος Θερινών Προβολών 2025 πραγματοποιείται στον θερινό κινηματογράφο «Κωνστάντια» στη Λευκωσία, έως τις 7 Σεπτεμβρίου. Οι προβολές γίνονται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 21:00. Το εισιτήριο στοιχίζει €5.

Στον χορό από φέτος και η Λάρνακα

Σειρά υπαίθριων προβολών σε διάφορα σημεία της Λάρνακας εγκαινιάζει φέτος η πόλη του Ζήνωνα, με την πρώτη διοργάνωση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρνακας από τις 28 έως τις 31 Αυγούστου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, το φεστιβάλ διοργανώνεται από την Κινηματογραφική Λέσχη Λάρνακας και υποστηρίζεται από τον Δήμο Λάρνακας, το Υφυπουργείο Πολιτισμού (Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού), το Larnaka2030 και το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου.

Θα προβληθούν οι ταινίες «Πάντα υπάρχει το αύριο» (‘’C'è ancora domani)’’ της Πάολα Κορτελέζι, «Η ορχήστρα του αδερφού μου» (‘’En Fanfare’’) του Εμανουέλ Κουρκόλ, «Σκάμματα» (‘’Skammata’’) της Δανάης Στυλιανού, καθώς και ταινίες μικρού μήκους από Κύπριους δημιουργούς. Συγκεκριμένα, θα προβληθούν οι ταινίες "Amalgamation" των Σύλβιας Νικολαΐδου και Νικόλα Ιορδάνου, "74" του Χαράλαμπου Μαργαρίτη, «Άννα» του Σπύρου Χαραλάμπους, "Underground" του Γιάννη Χριστοφόρου, "The Hunt" των Sholeh Zahraei και Kamil Saldun, και «Η γυναίκα με τους παπαγάλους» του Μιχάλη Καλοπαίδη.

Οι προβολές ξεκινούν στις 20:30 και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι ταινίες είναι κατάλληλες για άτομα 16 ετών και άνω. Μετά από κάθε ταινία θα ακολουθεί μια σύντομη συζήτηση.

Σινεμά πλάι στο κύμα

Πέραν από τον Μαραθώνιο Θερινών Προβολών στη Λευκωσία, μερίδιο στο θερινό σινεμά έχουν και οι παραλιακές πόλεις της Κύπρου, με τη διοργάνωση προβολών πλάι στο κύμα.

Για τρίτη χρονιά η Λεμεσός απολαμβάνει την αγαπημένη συνήθεια του θερινού σινεμά στα Starlit Screens, στην παραλία του Αγίου Τύχωνα. Μέχρι τις 24 Αυγούστου θα προβληθούν παιδικές ταινίες της Disney ("Finding Dory", "Cruella", "Encanto") και η ταινία "Coda".

Σημειώνεται ότι τα Starlit Screens διοργανώνουν τις προβολές των εν λόγω ταινιών και στη Μαρίνα της Αγίας Νάπας, τις ίδιες ημερομηνίες με τις προβολές στη Λεμεσό. Το εισιτήριο στοιχίζει €12 και περιλαμβάνει ποπ κορν και νερό. Για οικογένειες υπάρχει ειδικό πακέτο αξίας €35, που καλύπτει 2 ενήλικες και 2 παιδιά.

Στην Πάφο, μετά την επιτυχία των περσινών παραθαλάσσιων θερινών σινεμά, το Πετρίδειο Ίδρυμα επανέρχεται και συμπράττει με το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Πάφου για βραδιά θερινού σινεμά στην παραλία Venus Bleu, στις 21 Aυγούστου, στις 20:30. Θα προβληθεί η ταινία "Night at the Museum’’ («Μια νύχτα στο Μουσείο») με πρωταγωνιστή τον Μπεν Στίλερ. Αντί εισιτηρίου, θα καταβάλλεται ελάχιστη εισφορά €5 για τη στήριξη του Ιδρύματος Μαργαρίτας Λιασίδου.

Θερινό σινεμά διοργανώθηκε φέτος για δεύτερη χρονιά και στην Πόλη Χρυσοχούς, όπου έγιναν τρεις προβολές.

ΚΥΠΕ