Η Γαλλία απένειμε παράσημο Αξιωματούχου των Τεχνών και των Γραμμάτων στον Θεόδουλο Γρηγορίου
Δημοσιεύθηκε 21.08.2025 09:10
Η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών συγχαίρει το Αντεπιστέλλον της Μέλος, εικαστικό Θεόδουλο Γρηγορίου, για την τιμητική απονομή σε αυτόν του παρασήμου Αξιωματούχου των Τεχνών και των Γραμμάτων (Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres) από τη Γαλλική Δημοκρατία.

Σε ανακοίνωσή της η Ακαδημία αναφέρει ότι «η νέα αυτή διάκριση αποτελεί ακόμα μια αναγνώριση της δημιουργικότητάς του και της διαχρονικής καλλιτεχνικής του πορείας, καθώς και του διεθνούς αντικτύπου του έργου του». Επισημαίνεται ότι ο Θεόδουλος Γρηγορίου εκλέχθηκε αντεπιστέλλον μέλος της Τάξης των Γραμμάτων και των Τεχνών της Ακαδημίας το 2020.

Του έχουν ανατεθεί μνημειακά έργα για δημόσιους χώρους στην Κύπρο, τη Γαλλία και την Ελλάδα, ενώ έχει στο ενεργητικό του πληθώρα ατομικών και ομαδικών εκθέσεων.

 Έργα του βρίσκονται σε ευρωπαϊκά μουσεία, στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι και σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές, καταλήγει η ανακοίνωση.

KYΠΕ

