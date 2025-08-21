Παράθυρο logo
Εκλογή Χαρίδημου Τσούκα ως Διεθνούς Μέλους της Βρετανικής Ακαδημίας
Δημοσιεύθηκε 21.08.2025 10:18
Εκλογή Χαρίδημου Τσούκα ως Διεθνούς Μέλους της Βρετανικής Ακαδημίας

Ο κ. Τσούκας κατέχει την Έδρα Columbia Ship Management στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ο Καθηγητής Χαρίδημος Τσούκας, Αντεπιστέλλον Μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, εντάχθηκε ως Διεθνές Μέλος (International Fellow) στη Βρετανική Ακαδημία, τον κορυφαίο επιστημονικό φορέα του Ηνωμένου Βασιλείου για τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

Με την εκλογή του αναγνωρίζεται διεθνώς το ερευνητικό του αποτύπωμα στη θεωρία των οργανώσεων, στη φιλοσοφική θεμελίωση της διοίκησης, στη μελέτη της οργανωσιακής γνώσης και στη διερεύνηση των διαδικασιών που καθορίζουν τη λειτουργία των οργανισμών. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το έργο του γύρω από το πώς παράγεται και αξιοποιείται η γνώση στους οργανισμούς, πώς αυτοί εξελίσσονται και πώς η φιλοσοφία μπορεί να προσφέρει ουσιαστικές προοπτικές στη διοικητική πρακτική.

Ο κ. Τσούκας κατέχει την Έδρα Columbia Ship Management στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ παράλληλα είναι Διακεκριμένος Ερευνητής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Warwick. Διατηρεί, επίσης, τον τίτλο του Επίτιμου Καθηγητή στα University of Sydney και University of Queensland. Στο παρελθόν υπηρέτησε ως Κοσμήτορας στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης και στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και ως Πρόεδρος Τμήματος.

