Παράθυρο logo
Λογοτεχνία
Χριστόφορος Χριστόφορου και Fatma Türkoğlu οι νικητές δικοινοτικού διαγωνισμού διηγήματος
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 07.11.2025 09:54
Χριστόφορος Χριστόφορου και Fatma Türkoğlu οι νικητές δικοινοτικού διαγωνισμού διηγήματος

Οι Χριστόφορος Χριστόφορου και Fatma Türkoğlu αναδείχθηκαν νικητές του Δικοινοτικού Διαγωνισμού Διηγήματος, που διοργανώθηκε από κοινού από την Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου και την τ/κ Ένωση Καλλιτεχνών και Συγγραφέων, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΚ.

«Οι δύο επιτροπές αποφάσισαν επίσης ότι οι δύο συλλογές διηγημάτων θα μεταφραστούν στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αντίστοιχα, και στη συνέχεια θα εκδοθούν σε δίγλωσσο βιβλίο», αναφέρεται.

Υπενθυμίζεται πως ο διαγωνισμός απευθυνόταν σε δημιουργούς μέχρι 45 ετών και ολοκληρώθηκε στις 30 Απριλίου 2025.

 

 

 

 

Tags

Τελευταία νέα

Χριστόφορος Χριστόφορου και Fatma Türkoğlu οι νικητές δικοινοτικού διαγωνισμού διηγήματος

07.11.2025 09:54

Post thumbnail or placeholder

66ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Πολιτισμικές διαφορές στη δοσμένη με κοινωνικό ρεαλισμό κυπριακή ταινία του Η.Δημητρίου

07.11.2025 09:41

Post thumbnail or placeholder

Οι Παράλληλες Εκδηλώσεις της Πλατφόρμας Χορογραφίας Κύπρου 2025

06.11.2025 15:01

Post thumbnail or placeholder

Στη Λευκωσία σήμερα το «Space Science Street Festival», ένα Φεστιβάλ Δρόμου για το διάστημα και την επιστήμη

06.11.2025 14:47

Post thumbnail or placeholder

Εβραίοι κληρονόμοι μηνύουν ξανά Met Museum και ίδρυμα Γουλανδρή για «λεηλατημένο από ναζί» πίνακα

06.11.2025 11:50

Post thumbnail or placeholder

«ΑΞΙΟΣ ΕΣΤΙ – 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης»

06.11.2025 11:18

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ