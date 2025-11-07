Χριστόφορος Χριστόφορου και Fatma Türkoğlu οι νικητές δικοινοτικού διαγωνισμού διηγήματος

Δημοσιεύθηκε 07.11.2025 09:54

Οι Χριστόφορος Χριστόφορου και Fatma Türkoğlu αναδείχθηκαν νικητές του Δικοινοτικού Διαγωνισμού Διηγήματος, που διοργανώθηκε από κοινού από την Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου και την τ/κ Ένωση Καλλιτεχνών και Συγγραφέων, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΚ.

«Οι δύο επιτροπές αποφάσισαν επίσης ότι οι δύο συλλογές διηγημάτων θα μεταφραστούν στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αντίστοιχα, και στη συνέχεια θα εκδοθούν σε δίγλωσσο βιβλίο», αναφέρεται.

Υπενθυμίζεται πως ο διαγωνισμός απευθυνόταν σε δημιουργούς μέχρι 45 ετών και ολοκληρώθηκε στις 30 Απριλίου 2025.