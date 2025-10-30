«Αποτυπώματα»: Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής με την Ελένη Ξένου

Δημοσιεύθηκε 30.10.2025

Στα πλαίσια της Λάρνακα Μπιεννάλε 2025, η δημοσιογράφος και συγγραφέας Ελένη Ξένου σας προσκαλεί σε ένα εργαστήρι δημιουργικής γραφής, εμπνευσμένο από τη φετινή θεματική «Ακολουθώντας ίχνη και γραμμές».Πώς διηγούμαστε τις ιστορίες μας; Ποια είναι τα ίχνη της προσωπικής μας πορείας και πώς τα εντοπίζουμε μέσα από την αφήγηση και τη γραφή; Τι σημαίνουν για τον καθένα οι έννοιες των “ίχνων και γραμμών” και πώς η γραφή βοηθά να ξεκαθαρίσουμε τα δικά μας ίχνη, αλλά και να κατανοήσουμε τα ίχνη των άλλων.Το εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί στο Nima Concept Store, έναν καινούριο υπέροχο χώρο στην πλατεία Αγίου Ιωάννη στην Λάρνακα.

Πληροφορίες Εργαστηρίου:

Κόστος συμμετοχής: €12

Χώρος : Αγίου Ιωάννη 22, Nima Concept Store, 6050, Λάρνακα (@nimaconcept_store)

Ηλικίες: 17+

Hμερομηνία: Σάββατο, 8 Noεμβρίου / 10:00 - 13:00

Περιορισμένος αριθμός θέσεων – Εγγραφή: https://biennalelarnaca.com/event/apotipomata/

Επικοινωνία: +357 99725590

Γλώσσα: Ελληνικά

Υλικά: Σημειωματάριο και στυλό

Λίγα λόγια για την Ελένη Ξένου

Η Ελένη Ξένου γεννήθηκε στη Λευκωσία και σπούδασε Νομική και Δημοσιογραφία στην Αθήνα. Με περισσότερες από δύο δεκαετίες εμπειρίας ως δημοσιογράφος, αρθρογράφος και αρχισυντάκτρια στα μεγαλύτερα ΜΜΕ της Κύπρου, έχει στραφεί στη λογοτεχνική γραφή. Το έργο της περιλαμβάνει τις συλλογές διηγημάτων “Υ.Γ. Γεννήθηκα ένα Απρίλη”, “Ακαριαίες Υποσχέσεις” και “Χειρόγραφο”, καθώς και τους θεατρικούς μονολόγους “Ο Θάνατος του Μπαχ” και “Πιστοποιητικό Γάμου”. Παράλληλα, διατηρεί εβδομαδιαίες στήλες στην εφημερίδα Καθημερινή Κύπρου και διοργανώνει εργαστήρια δημιουργικής γραφής.